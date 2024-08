13 : 11

Želje...

Trener Borca Mladen Žižović uoči današnjeg žrijeba poručio je da ne krije jednu želju...

"Želimo Čelsi u Banjaluci, da pokušamo da pariramo jednom velikom klubu", poručio je trener Borca.

Bila bi to najveća utakmica u gradu na Vrbasu, ikad.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

"Naravno da svi navijaju za to, da možda i odemo tamo, ali to su stvari na koje ne možemo da utičemo. Možda uopšte ne bi trebalo ni da ih komentarišemo, da se nerviramo. Vidio sam danas žrijeb za Ligu šampiona, bio je automatski, nema više onih kuglica pa da 'natežemo' da li će ovo, da li će ono... Šest utakmica koje ćemo odigrati plus ovih osam do sada, to je 14 evropskih utakmica Borca. To je nekad bila jedna polusezona u domaćem prvenstvu. Mislim da ćemo svi iz ove situacije izaći puno bolji i kvalitetniji i da ćemo znati da povučemo dobre poteze kako bi klub nastavio da raste", istakao je Žižović, dodavši:

"Ja znam da navijači žele da idu u London na tu utakmicu. Nadam se prvo da ćemo im prirediti da budu ponosni na sve ono što ovi momci daju. Najbitnije je da date svoj maksimum, nekad je taj maksimum dovoljan za nešto, nekad nije, ali generalno, mislim da je ekipa kompletno blizu svog maksimuma. Možda imamo još nešto prostora za napredak, ali to je to."