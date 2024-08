"Tek ćemo postati svjesni ovog rezultata!" Žižović poslije ispadanja iz Lige Evrope: Želim Čelsi u Banjaluci!

Trener Borca odjavio je, na konferenciji za novinare, meč sa ekipom Ferencvaroša.

Fudbaleri Borca nisu uspjeli da sruše Ferencvaroš u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope.

U Banjaluci je, kao i u Budimpešti, bilo 0:0 nakon 90 minuta, ušlo se u produžetke tokom kojih su pogađali Bart Majers za 1:0 i Barnabas Varga za 1:1, da bi na kraju o putniku u ligaški dio Lige Evrope odlučivali penali.

Presudna je bila peta serija, odnosno neprecizan šut kapitena Borca Srđana Grahovca, poslije kojeg je slavlje mađarskog kluba moglo da počne.

"Mislim da smo bili bliži pobjedi u regularnom dijelu. Moje je mišljenje da smo kontrolisali utakmicu i da smo dali na vrijeme gol. Iz jedne bezazlene situacije smo poklonili pogodak, poslije je penal-lutrija otišla na stranu Ferencvaroša. Međutim, ovo što su momci odigrali 120 minuta ovdje i 90 tamo, da budemo ravnopravni sa 10 puta skupljom ekipom koja gaji ambicije za Ligu šampiona... Mislim da svi možemo da budemo ponosni na izdanje tokom ovog dvomeča i momcima kapa dole. Nekad to ode na jednu stranu, nekad na drugu, ali po svemu prikazanom mislim da smo bili bliži pobjedi. Šteta, ali takođe ovo su već treći produžeci koje igramo, možda smo malo i pali fizički", rekao je poslije meča, na konferenciji za novinare, trener Borca Mladen Žižović, dodavši:

"Zamislite u kakvom je stanju klub kad možemo da kažemo da smo tužni što smo u Konferencijskoj ligi. To je jedan apsurd, ali itekako možemo da budemo tužni jer smo bili vrlo blizu Lige Evrope. Međutim, nastavljamo dalje da radimo, ovo je za nas prošlost, okrećemo se prvenstvu i Konferencijskoj ligi."

Suze igrača poslije utakmice, ali i gromoglasni aplauzi Gradskog stadiona, dovoljno govore za sebe.

"U dvije utakmice smo odigrali neriješeno, u penal-lutriji smo izgubili, to je ono što dodatno boli. Da su nas oni nadigrali, i tamo i ovamo, pružili bismo ruku i čestitali, međutim nisu. Mislim da smo u mnogo čemu bili ravnopravni, u nekim situacijama i bolji. Ostaje žal za ovom šansom, ljudi koji su bili pored malih ekrana i ovdje na stadionu prepoznali su da su momci dali sve od sebe i zaista im treba odati priznanje zbog načina na koji predstavljaju Borac, Banjaluku i na kraju krajeva sebe i svoje porodice. Objektivna banjalučka publika je znala da ih nagradi gromoglasnim aplauzom, bez obzira što je dvomeč otišao na stranu Ferencvaroša."

Strateg Borca naglašava da će dosadašnje evropsko iskustvo mnogo pomoći klubu na putu razvoja u svim segmentima.

"Sigurno da smo podigli vrijednost kluba mnogostruko, u svim parametrima. Mnogi postavljaju pitanje kako je to moguće, da jedan tim iz BiH bude ravnopravan sa višestrukim prvakom Mađarske, koji je do prije nekoliko godina igrao grupnu fazu Lige šampiona. Moraće stručnjaci dobro da analiziraju šta smo mi dali da budemo blizu toga. Sigurno da klub nastavlja da raste, tužni smo jer na kraju igramo Konferencijsku ligu, ali i to je jedan fenomenalan rezultat. Nadam se da će mnoge generacije poslije nas to što prije ponoviti, stići i prestići s obzirom na to da klub treba da napreduje u svakom segmentu. To je svima jasno, mi ćemo se truditi da tu letvicu držimo visoko i da sljedeće godine pokušamo da napadnemo Ligu Evrope. Sad su malo ciljevi porasli, ali Bože moj, treba u svakom segmentu podizati letvicu jer samo iz dobrog i kvalitetnog rada dolaze rezultati."

Bart Majers i Jurih Karolina još jednom su pokazali da su fenomenalan štoperski tandem, možda i najbolji koji je Borac imao u posljednjih 15-20 godina.

"Sigurno je da se dobro sporazumijevaju jer pričaju istim jezikom, sličnih su godina ali i mentaliteta. Vrlo brzo su se uklopili u svlačionicu, ekipa ih je prihvatila, ali mislim da su svi igrači dali veliki doprinos svemu ovome što radimo. Najbitnije je da je tim iznad svakog pojedinca, a oni su sigurno jedni koji su dali veliki doprinos. Nadam se da će zdravlje da ih posluži i da će nastaviti da pružaju dobre partije."

Žrijeb za Konferencijsku ligu obaviće se danas od 14.30 časova u Monte Karlu, a Žižović ne krije jednu želju...

"Želimo Čelsi u Banjaluci, da pokušamo da pariramo jednom velikom klubu. Naravno da svi navijaju za to, da možda i odemo tamo, ali to su stvari na koje ne možemo da utičemo. Možda uopšte ne bi trebalo ni da ih komentarišemo, da se nerviramo. Vidio sam danas žrijeb za Ligu šampiona, bio je automatski, nema više onih kuglica pa da 'natežemo' da li će ovo, da li će ono... Šest utakmica koje ćemo odigrati plus ovih osam do sada, to je 14 evropskih utakmica Borca. To je nekad bila jedna polusezona u domaćem prvenstvu. Mislim da ćemo svi iz ove situacije izaći puno bolji i kvalitetniji i da ćemo znati da povučemo dobre poteze kako bi klub nastavio da raste", istakao je Žižović, dodavši:

"Ja znam da navijači žele da idu u London na tu utakmicu. Nadam se prvo da ćemo im prirediti da budu ponosni na sve ono što ovi momci daju. Najbitnije je da date svoj maksimum, nekad je taj maksimum dovoljan za nešto, nekad nije, ali generalno, mislim da je ekipa kompletno blizu svog maksimuma. Možda imamo još nešto prostora za napredak, ali to je to."

Evidentno je da je ekipa znatno napredovala od starta sezone, odnosno dvomeča sa Egnatijom u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, odigranom u prvoj polovini jula.

"Otišlo je preko deset igrača, došao isto tako veliki broj, i stručni štab se promijenio. Ako neko može, onda svaka čast, ali bilo je nemoguće nakon mjesec dana da sve izgleda fenomenalno. Zato postoje pripreme, period adaptacije, s obzirom na to da smo puno mijenjali. Ima prostora za napredak, tek smo tri mjeseca zajedno, neki igrači imaju snage i kvaliteta da podignu svoju formu. Mi ćemo se truditi da to guramo do maksimuma, nekad je nagrađen rezultatom, nekad nije. Mislim da smo svojim kvalitetom došli ovdje i da nam ništa nije poklonjeno, naprotiv. Mislim da smo u nekim situacijama mogli i bolje da iskontrolišemo. Vrijednost ovog rezultata je itekako velika, ali bićemo mi toga svjesni kroz nekoliko godina. Nadam se da ćemo ponavljati ovakve rezultate iz sezone u sezonu, ali pamtiće se ona generacija koja je uspjela prvi put da se plasira u Konferencijsku ligu. Treba momcima jednu veliku sliku napraviti ovdje, kad dođu u Ćeline (Stojan Malbašić, op.a.) godine, ili Bikijeve (Milorad Bilbija, op.a.), da se sjećaju svega što su prošli jer karijera brzo proleti."

Crveno-plave očekuje gust raspored u narednom periodu, pa se u klubu s pravom razmišlja o dodatnom proširivanju igračkog kadra.

"Sigurno da bi nam dobro došlo još nekoliko igrača s obzirom na to da će uslijediti veoma gust raspored. Poslije ove reprezentativne pauze, biće dosta utakmica u prvenstvu, Kupu i Evropi. Kratak je rok, nemamo puno vremena da prijavimo sve igrače za Evropu, još samo nekoliko dana. Vidjećemo, imamo neke kontakte sa nekim igračima, prije je to bilo nerealno, veliki zahjtevi, sada mnogi igrači zovu, žele da dođu i to je pokazatelj da klub raste. Sigurno da će biti prostora za još nekoliko igrača, da li ćemo ih dovesti ili ne, u ovom momentu stvarno ne znam", rekao je Žižović, koji se na kraju obraćanja medijima osvrnuo i na jedanaesterce.

"Izvođači penala bili su heroji u Albaniji, sad nisu, možemo to da posmatramo i na ovaj i na onaj način. I Čavić i Erera su pogodili dole, naravno da je logika bila da šutiraju i ovdje. Malo smo i vježbali penale, ali to je jednostavno tako kako jeste. Erera je naš najbolji izvođač penala, to je sigurno, ali danas nije imao sreće. Naravno da smo se konsultovali, znali šta želimo i izabrali one najbolje u ovom momentu", zaključio je Žižović.

