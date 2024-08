Borac za istoriju! Sve o duelu sa mađarskim velikanom – ko prenosi, kad počinje utakmica i šta donosi pobjeda?

Poslije 0:0 u Budimpešti, Borac na krcatom Gradskom stadionu ima lijepu priliku da ostvari najveći uspjeh u klupskoj istoriji.

Bez obzira na to kako će se završiti večerašnji duel sa Ferencvarošom na Gradskom stadionu, fudbaleri Borca će prvi put u klupskoj istoriji biti na evropskoj sceni tokom jeseni.

Ako bi, međutim, u grotlu svog terena srušili mađarskog velikana nakon 0:0 u Budimpešti, postali bi jedan od 36 učesnika glavnog, ligaškog dijela Lige Evrope, a s obzirom na spisak ekipa u tom takmičenju, u kojem bi odigrali najmanje osam utakmica, nije to mala stvar!

Tamo su već evropski velikani Roma, Lacio, Mančester junajted, Totenhem, Fenerbahče, Lion, Olimpijakos... a ako tim kojim komanduje Mladen Žižović ne bi uspio da eliminiše klub koji je 35 puta bio prvak Mađarske, morao bi da prihvati "utješnu nagradu" u vidu Konferencijske lige, u kojoj bi odigrali šest mečeva.

GDJE JE PRENOS I KAD JE UTAKMICA?

Meč sa ekipom Ferencvaroša počinje u 21.00 čas. Ulaznica odavno nema u slobodnoj prodaji, karte (njih oko 8.500) odavno su rasprodate, a svi oni koji nisu uspjeli da dođu do vrijednog komadića papira meč sa mađarskim velikanom mogu da pogledaju u prenosu na TV Arena Premium 1, dok će na MONDU moći da prate tekstualni prenos!

ŠTA JE U NAJAVI UTAKMICE REKAO MLADEN ŽIŽOVIĆ?

"Sutra igramo možda najvažniju utakmicu u istoriji kluba, utakmicu koja bi nas eventualnom pobjedom odvela u grupnu fazu Lige Evrope i time bismo postali prvi klub iz BiH u istoriji koji je to uspio. Sigurno da nam to daje motiv da još više radimo i pokušamo da premašimo sva očekivanja sportske javnosti i ljudi koji prate fudbal. Ovi momci su apsolutni pobjednici nakon svega što se dešavalo u prethodnom periodu i zaista im treba skinuti kapu za način na koji predstavljaju sebe, a onda i grad i klub. Sigurno da nas raduje rezultat iz meča u Mađarskoj, to se pamti, ali i više od toga me raduje način na koji smo se prezentovali u Budimpešti i na koji smo stigli do za nas relativno povoljnog rezultata. Htjeli smo da dovedemo do toga da se ovdje, pred našim navijačima, odlučuje o prolasku dalje i u tome smo uspjeli", rekao je Borčev trener pred banjalučkim novinarima, dodavši:

"Oni su i dalje blagi favoriti, ali mislim da smo ovdje u Banjaluci sve utakmice odigrali na visokom nivou i da ćemo pokazati svu svoju snagu i kvalitet. Dobro treniramo, dobro radimo, atmosfera je fantastična i smatram da samo iz kvalitetnog treninga mogu da se dostignu neke stvari. Možemo reći da u jako dobrom raspoloženju dočekujemo sutrašnju utakmicu, ubijeđen sam da će to publika prepoznati i nagraditi sve ono što smo uradili ovog ljeta i da ćemo svi zajedno, nadam se, proslaviti jednu nezaboravnu noć u Banjaluci", poruka je Borčevog komandanta sa jučerašnje konferencije za novinare.

ŠTA KAŽE JANSEN?

"Veoma smo motivisani za ovaj duel. Ako sam dobro razumio trenera Borca, ovo je veoma važan duel za njih, ali je, isto tako, i za nas. Ovdje se donosi odluka o tome ko će ići u ligaški dio Lige Evrope, znam da oni to žele, ali mi želimo više. Ako se vratimo na prvi meč, posjed je bio daleko na našoj strani. Procenat je bio više od 60 posto, a za to je zaslužna i strategija rivala koji je odlučio da se orijentiše na defanzivu u toj prvoj utakmici. Ako budemo imali posjed lopte kao u prvoj utakmici, onda bi trebalo da budemo u prilici da uradimo bolje stvari nego u prvom meču. Koliko se sjećam, imali smo četiri odlične prilike za gol u Budimpešti, ali je golman Borca (Filip Manojlović, op.a) bio odličan na golu. Naš je fokus i za ovaj meč baziran na posjedu lopte, a na kraju krajeva, najvažnije je da u petak jedna kuglica na žrijebu za Ligu Evrope nosi ime našeg kluba", istakao je holandski trener, čiju ekipu je nakon prvog duela izviždalo 15.000 navijača.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

ERERA PONOVO U PROTOKOLU - DA LI I U TIMU?

Sebastijan Erera Kardona odradio je suspenziju u trajanju od dvije utakmice zbog crvenog kartona u Toršavnu. Prema riječima trenera Žižovića, to po automatizmu ne znači da će se Kolumbijac koji ima i državljanstvo Sjeverne Makedonije vratiti u startnu postavu.

Dok je Erera Kardona svoje saigrače posmatrao sa tribina u revanšu protiv KI Klaksvika, ali i u prvoj utakmici protiv Ferencvaroša, odličan posao po lijevoj strani terena radio je crnogorski reprezentativac Marko Vukčević, inače po vokaciji desni bek.

Na "Grupama Areni" je Crnogorac cijeli meč odradio po lijevoj strani, dok je u revanš utakmici protiv šampiona Farskih Ostrva tu stranu terena od 78. minuta prepustio Aleksandru Subiću, koji je u tim trenucima na klupu "poslao" Zorana Kvržića. Poslije te rokade je Vukčević zauzeo svoju prirodnu poziciju a potom odradio ogroman dio posla kod pogotka iz 83. minuta za 2:1, kojeg je efektno postigao Stefan Savić.

Ako bi Kolumbijac od prvog minuta "špartao" pored lijeve aut-linije, za očekivati je, ipak, da će se, za suprotnu stranu terena, Žižović odlučiti za iskustvo, odnosno za prekaljenog Zorana Kvržića.

Istina, 36-godišnji defanzivac jeste "zakuvao" dvomeč sa KI Klaksvikom lošom intervencijom koja je kumovala prvom golu Farana u Toršavnu, ali sa druge strane u svojim nogama ima 42 meča u Ligi Evrope, računajući grupnu fazu i kvalifikacije, što za ovakve mečeve može da bude od presudnog značaja.

DAVID VUKOVIĆ?

Poslije povrede koljena, na raspolaganje treneru Borca stavlja se i David Vuković, koji je nastupio na sva četiri meča u kvalifikacijama za Ligu šampiona (Egnatija i PAOK), ali i koji nije igrao kako dvomeč sa KI Klaksvikom, tako ni utakmicu u Budimpešti.

Ne očekuje se, međutim, njegov nastup od prvog minuta u ovom istorijskom meču, pa će njegovu poziciju lijevog krila ponovo pokrivati Nikola Srećković, dok za mjesto na "kontra strani" ravnopravno konkurišu Enver Kulašin i Damir Hrelja, koji je ipak bliže tome da ponovo bude "džoker" sa klupe.

Ostale pozicije su kristalno jasne – na štoperskim pozicijama su "zacementirani" Jurih Karolina i Bart Majers, mjesta u veznom redu "rezervisana" su za Srđana Grahovca i Dinu Skorupa, Stefan Savić je na poziciji prednjeg veznog, dok će najbliži odbrani Mađara od prvog minuta biti Jovo Lukić.

