Trener Ferencvaroša ima razloga da bude nezadovoljan.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Prva utakmica plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope između Ferencvaroša i Borca završena je remijem bez pogodaka.

Tim Mladena Žižovića tako ima sjajan rezultat pred revanš zakazan za 29. avgust u Banjaluci, dok trener Mađara Paskal Jansen ne može da bude zadovoljan.

Štaviše, oko 15.000 navijača je nakon posljednjeg zvižduka sudije Nika Volša izviždalo njegov tim.

"Potpuno mi je jasna njihova reakcija, očekivali su bolju igru na osnovu naših ranijih uspjeha koje smo ookazali. Međutim, ovog puta to nismo uspjeli da uradimo."

Zašto je to tako, zanimalo je mađarske kolege.

"Znali smo da se Borac dobro brani. I mene su momci iznenadili, ritam igre nije bio odgovarajući. Igrali smo presporo, bili smo predvidivi, to su iskoristili. Čak i kad je bilo nekih šansi, odmah su bila trojica ili četvorica na jednom igraču."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Konstatacija jednog novinara iz Mađarske bila je da je Ferencvaroš igrao statično, nije bilo fluidnosti i da se nije igralo na tradicionalni mađarski način.

Strateg iz Holandije se donekle "brecnuo" na taj posljednji komentar.

"Morate da mi pojasnite šta za vas znači tradicionalni mađarski fudbal. Meni to nije jasno, ali ako vi imate odgovor, spreman sam da saslušam. Znam da idemo u smjeru za koji sam se odlučio, iz dana u dan sve više napredujemo. Moram da priznam da smo potcijenili Borac, to je bila naša greška i to je nas je skupo koštalo", istakao je Jansen.

Vidi opis PRIZNAJEM, POTCIJENILI SMO BORAC! 15.000 navijača izviždalo Jansenov tim: Potpuno mi je jasna njihova reakcija! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 1 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 2 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 3 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 4 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 5 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 6 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 7 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 8 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 9 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 10 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 11 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 12 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 13 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 14 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 15 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 16 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 17 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 18 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 19 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 20 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 21 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 22 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 23 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 24 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 25 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 26 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 27 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 28 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 29 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 30 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 31 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 32 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 33 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 34 / 34

(MONDO)