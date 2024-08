Trener Ferencvaroša pred meč u Banjaluci: "Borac želi u Ligu Evrope - ali mi to želimo još više!"

Paskal Jansen obratio se banjalučkim i mađarskim medijima pred revanš sa Borcem.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Fudbaleri Ferencvaroša stigli su tokom dana u Banjaluku, gdje ih sutra uveče (21.00) na Gradskom stadionu očekuje revanš utakmica plej-ofa za Ligu Evrope protiv Borca.

Prvi meč, igran na Grupama Areni u Budimpešti, nije ponudio pogotke, pa je oko 15.000 navijača u mađarskoj prestonici izviždalo tim Paskala Jansena, koji se pred duel u Banjaluci nalazi pod velikim pritiskom mađarske javnosti.

Kako kaže, motivacije ne nedostaje.

"Nije bilo teško spremiti se sa te strane, veoma smo motivisani za ovaj duel. Ako sam dobro razumio trenera Borca, ovo je veoma važan duel za njih, ali je, isto tako, i za nas. Ovdje se donosi odluka o tome ko će ići u ligaški dio Lige Evrope, znam da oni to žele, ali mi želimo više", rekao je Jansen na konferenciji za novinare.

Jedan od glavnih igrača ovog tima je ofanzivac Barnabaš Varga, koji je tokom Evropskog prvenstva, igrajući za nacionalni tim, doživio tešku povredu glave. Sudario se, tokom meča sa Škotskom sa golmanom ove selekcije Angusom Ganom, na terenu je pao u nesvijest a potom prebačen u bolnicu.

Došlo je, pokazali su pregledi, do višestrukog preloma kostiju lica, ali se Mađar uspješno oporavlja, pa je mađarske kolege zanimalo kakav je njegov status u ekipi.

"Razmišljam isto kao i vi. Radi se o veoma bitnom igrači za Ferencvaroš, i za ovaj tim. Svi, znamo, nažalost šta se dešavalo na Evropskom prvenstvu, bio je van ekipe i treninga neko vrijeme, i veoma smo srećni što je ponovo sa nama, što je u ekipi i što se vratio u trenažni proces. Pomogao nam je mnogo u ligaškom meču protiv Ujpešta ali i u prvoj utakmici protiv Borca. Već napreduje, ali vjerujem da će napredovati i više jer je veoma značajan za našu igru. Naravno, potrebni su mu treninzi i utakmice kako bi bio što je moguće bliže svojoj top formi."

Novinari iz Mađarske imali su mnogo primjedbi na igru Ferencvaroša u prvom duelu. Smatrali su da ekipa mora da igra brže, da bude produktivnija u fazi napada...

"Ako se vratimo na prvi meč, posjed je bio daleko na našoj strani. Procenat je bio više od 60 posto, a za to je zaslužna i strategija rivala koji je odlučio da se orijentiše na defanzivu u toj prvoj utakmici. Ako budemo imali posjed lopte kao u prvoj utakmici, onda bi trebalo da budemo u prilici da uradimo bolje stvari nego u prvom meču. Koliko se sjećam, imali smo četiri odlične prilike za gol u Budimpešti, ali je golman Borca (Filip Manojlović, op.a) bio odličan na golu. Naš je fokus i za ovaj meč baziran na posjedu lopte, a na kraju krajeva, najvažnije je da u petak jedna kuglica na žrijebu za Ligu Evrope nosi ime našeg kluba", podvlači Jansen.

Vidi opis Trener Ferencvaroša pred meč u Banjaluci: "Borac želi u Ligu Evrope - ali mi to želimo još više!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 9 / 9 AD

Da li očekuje da će Borac, koji ima aktivan rezultat iz prvog meča, biti ofanzivniji pred svojom publikom?

"To je uvijek stvar o kojoj se može raspravljati, pristup svakako može da bude drugačiji nego u prvoj utakmici. Mi imamo svoju filozofiju, želimo da napadamo, ali i da imamo dobar balans kad je riječ o odbrani. Vidjeli ste, u dosadašnjim našim utakmicama, da smo uspjeli dobro da izbalansiramo u svim aspektima. Sa druge strane, sve se svodi na dobijanje utakmica. Nismo uspjeli da pobijedimo u prvoj, naš cilj je da pobijedimo u drugoj i plasiramo se u ligaški dio, a njihov pristup ćemo vidjeti sutra kad počne meč. Međutim, to neće ništa mijenjati sa naše strane jer nam je fokus ono što sam već rekao."

Mađarske novinare zanimalo je i da li će biti promjena u timu u odnosu na duel u Budimpešti.

"O tome uvijek razmišljam pred svaki meč, ali na način da mi je jedini cilj da na teren pošaljem tim koji je spreman i sposoban da pobijedi u toj utakmici. Uvijek mislim o boljim rješenjima koja mogu da nas odvedu do uspjeha, a sutra ćete vidjeti startnu postavu za ovaj meč."

Nije isključeno da o putniku u ligaški dio Lige Evrope odlučuju jedanaesterci.

"Vježbanje penala ili ne nije stvar sujevjerja, to je svakako jedan od faktora i aspekata meča. Do Lige Evrope može, naravno, da se dođe i preko jedanaesteraca, morate da vježbate te stvari. To, naravno, nije jedina stvar na kojoj smo radili u proteklim danima od prve utakmice, ali moramo da budemo spremni i na taj aspekt", rekao je Jansen, koji je zajedno sa izabranicima odmah nakon pres-konferencije odradio i trening na glavnom terenu Gradskog stadiona.

Vidi opis Trener Ferencvaroša pred meč u Banjaluci: "Borac želi u Ligu Evrope - ali mi to želimo još više!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 14 / 14

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)