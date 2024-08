"Pokušaćemo da premašimo sva očekivanja“, poručio je trener Borca Mladen Žižović pred revanš meč protiv Ferencvaroša.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Trenutak odluke se bliži. Nakon odlične partije u Budimpešti i izborenog remija fudbaleri banjalučkog Borca u četvrtak od 21 čas dočekaće Ferencvaroš u revanšu plej-ofa Lige Evrope.

Crveno-plavi imaju priliku da ispišu istoriju i postanu prva ekipa iz BIH koja se domogla grupne, odnosno ligaške faze ovog takmičenja, ali je ekipa Mladena Žižovića svakako već napravila istorijski uspjeh pošto je najmanje obezbijeđena ligaška faza Konferencijske lige.

"Nastavljamo evropsko ljeto. Sutra igramo možda najvažniju utakmicu u istoriji kluba, utakmicu koja bi nas eventualnom pobjedom odvela u grupnu fazu Lige Evrope i time bismo postali prvi klub iz BIH u istoriji koji je to uspio. Sigurno da nam to daje motiv da još više radimo i da pokušamo da premašimo sva očekivanja sportske javnosti i ljudi koji prate ovaj fudbal. Bez obzir kako se sutra utakmica bude završila mi svakako idemo da ju dobijemo", poručio je Žižović na konferenciji za novinare i dodao:

"Ovi momci su apsolutni pobjednici nakon svega što se dešavalo u prethodnom periodu i zaista im treba skinuti kapu za način na koji predstavljaju sebe, a onda i grad i klub".

Trener Borca ponosan je na svoju ekipu koja je prije šest dana izdržala sve nalete na Grupama Areni i rezultatom i igrom oduševila ljubitelje fudbala u cijelom regionu.

"Ono na šta mi možemo da utičemo je naša igra. Sigurno da nas raduje, pamti se rezultat, ali i više od toga me raduje način na koji smo se prezentovali gore u Budimpešti i način na koji smo stigli do za nas relativno povoljnog rezultata. Htjeli smo da dovedemo do toga da se ovdje pred našim navijačima odlučuje o prolasku dalje".

Vidi opis NAJVAŽNIJA UTAKMICA U ISTORIJI! Žižović pred revanš sa Ferencvarošom: Imamo malo veće šanse nego prije prvog meča! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 1 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 2 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 3 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 4 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 5 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 6 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 7 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 8 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 9 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 10 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 11 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 12 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 13 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 14 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 15 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 16 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 17 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 18 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 19 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 20 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 21 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 22 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 23 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 24 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 25 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 26 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 27 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 28 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 29 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 30 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 31 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 32 / 34 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 33 / 34 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 34 34 / 34

"Kada je u pitanju Ferencvaroš, znamo sve njihove kvalitete, vidjeli ste svi da je to nesrazmjeran klub u odnosu na nas što se tiče nekih faktora, ali itekako srazmjeran u odnosu na ono što smo jedni drugima prikazali na terenu i smatram da su te razlike smanjene prije ovog revanša, odnosno da imamo malo veće šanse nego što smo imali prije prve utakmice. Oni su i dalje blagi favoriti, ali ovdje u Banjaluci mislim da smo sve utakmice odigrali na visokom nivou i da ćemo pokazati svu svoju snagu i kvalitet. Dobro treniramo, dobro radimo, atmosfera je fantastična i smatram da samo iz kvalitetnog treninga mogu da se dostignu neke stvari. Možemo reći da u jako dobrom raspoloženju dočekujemo sutrašnju utakmicu, ubijeđen sam da će to publika prepoznati i nagraditi sve ono što smo uradili ovog ljeta i da ćemo svi zajedno, nadam se, proslaviti jednu nezaboravnu noć u Banjaluci", istakao je Žižović.

On je rekao da je još neizvjesno da li će koristiti mladog Davida Vukovića koji se oporavlja od povrede i koji je počeo da trenira sa ekipom. Sebastijan Erera je odradio suspenziju, a vidjećemo da li će zauzeti svoje mjesto na lijevom boku, gdje ga je odlično odmijenio Marko Vukčević.

"Nismo još odlučili definitivno da se Erera automatski vraća u startnu postavu, sigurno da su i Kvržić i Marko odradili vrhunski posao. Prošli smo Klaksvik bez Erere, po meni je tim onaj koji pobjeđuje, a nikako individualci i to je snaga ove ekipe Borca“, rekao je Žižović.

Kada je u pitanju protivnik istakao je napadački dvojac, ali i činjenicu da ekipa Ferencvaroša već duže vrijeme igra zajedno.

"Oni su imali dvije, tri dobre prilike u prvoj utakmici. Možda su očekivali laganu pobjedu, sada smo ih malo više animirali i sigurno da će njihov pristup biti drugačiji ovdje. Varga je jedan od najboljih igrača, ali se još uvijek traži poslije povrede. Prošle godine je postigao 20 golova i sigurno je da je udarna igla sa Traoreom, izrazitim ljevakom koji nam je pravio određene probleme, ali ipak smo ga gore fantastično zaustavili. Mislim da su to dvije udarne igle što se tiče napadačkog dijela, ali oni imaju 30 igrača, 27 stranaca sa budžetom koji je deset puta veći od Borca. Imaju još igrača koji se ne izdvajaju individualno, ali su jak kolektiv što su dokazali i prošle godine osvajanjem titule. Njihova snaga je što su i malo duže zajedno“, rekao je Žižović.

"PONEKAD SE I TRENER NASMIJE"

Izvor: MONDO

Jedna od stubova Borčeve odbrane Jurih Karolina izuzetno je zadovoljan ostvarenim rezultatom, ali ističe da sada on i saigrači treba da završe posao.

"Sutra će biti pun stadion i to će nam mnogo značiti. Prvi meč smo remizirali 0:0 i to nam daje određenu prednost jer smo u teškoj utakmici, na sjajnom stadionu i u sjajnoj atmosferi napravili ovaj rezultat. Sada moramo da završimo posao i trebaće nam podrška naših navijača", poručio je Karolina i dodao da ekipa Borca u odličnoj atmosferi dočekuje revanš sa Mađarima.

"Atmosfera u ekipi je odlična. Radimo jako, ali ima tu i smijeha, odlična je atmosfera u svlačionici, ponekad se i trener nasmije“, našalio se Karolina i dodao: „Ovdje se osjećam kao kod kuće, to mi je izuzetno važno, vidi se i na utakmicama da uživamo u fudbalu“.

Duel Borca i Ferencvaroša igra se u četvrtak od 21 čas na Gradskom stadionu, a prema posljednjim informacijama sve karte za revanš meč plej-ofa Lige Evrope su rasprodane.