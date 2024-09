Zvezda izgubila na startu Lige šampiona: Predugo se oporavljala od šoka, pa joj isteklo vrijeme!

Crvena zvezda je poražena protiv Benfike na startu Lige šampiona 2:1.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda izgubila je od Benfike 2:1 na startu sezone u Ligi šampiona. Sve do završnice meča činilo se da Portugalci imaju potpunu kontrolu, da će rutinski do pobjede, a zatim je gol Milsona u 86. minutu napravio "dramu". Zvezda je svim silama probala da dođe do izjednačujućeg gola i prvog boda, ali prekasno je podigla igru i dok je držala Benfiku na konopcima za 2:2, isteklo joj je vrijeme.

Može se reći da se još od devetog minuta Zvezda oporavljala od šoka koji joj je priredio Akturkoglu. Prikrao se Radetu Kruniću iza leđa i na drugoj stativi doveo Benfiku u vođstvo, a potom je povreda Mimovića "sasekla" i Milojevića. Ubacivanjem u igru Dalsija, morao je da promijeni mjesta i Seolu i Elšniku, na šta je Zvezdi trebalo mnogo da se navikne.

Iako "novi" bekovi generalno nisu odigrali loš meč, vidjelo se da su neuigrani u automatizmima koje je Zvezda gradila ovog ljeta, tako da je dugo trebalo da "kliknu". Za to vrijeme, Benfika je od 29. minuta duplirala prednost golom Kokčua iz slobodnog udarca, kada je Glazer loše postavio "živi zid" i primio gol u svoj ugao, a "Marakana" je utihnula sve dok Milojevićev tim nije počeo da igra ofanzivnije i prilazi golu Benfike.

Nažalost po Zvezdu, gol Milsona došao je prekasno, što je još jedan nauk Vladanu Milojeviću i njegovim saradnicima. Već u ponedjeljak Zvezdu čeka derbi sa Partizanom u Humskoj, a naredni meč u Ligi šampiona je 1. oktobra protiv Intera.