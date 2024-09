Kakve veze imaju Splićani sa mečom Zvezda - Benfika: Povezala ih pogibija navijača

Hrvatski navijači okupljeni oko Torcide već tri decenije u prijateljskim odnosima sa Portugalcima, a povezala ih je pogibija trojice navijača.

Izvor: Profimedia/CROPIX/Bozidar Vukicevic

Crvena zvezda i Benfika u četvrtak uveče (18:45) igraju prvi meč u novoj sezoni Lige šampiona, a plan gostiju bio je da se na stadionu nađu i obeležja Hajduka iz Splita! Portugalska navijačka grupa "No Name Boys" odnosno Bezimeni momci u prijateljskim je odnosima sa Torcidom, zbog čega je smatrala da je prikladno istaći zastave hrvatske navijačke grupe na stadionu u Beogradu.

Po riječima ministra Ivice Dačića to se neće desiti, jer je srpska policija obavila detaljni pretres navijačkih rekvizita i oni neće moći da budu unijeti. Ipak, na stadionu "Rajko Mitić" nalaziće se članovi grupe "No Name Boys", koji su sa Splićanima u prijateljskim odnosima. Njihova saradnja počela je davne 1994. godine - samo dvije godine nakon osnivanja portugalske navijačke grupe.

Tokom gostovanja na utakmici u Splitu 1994. godine navijači Benfike istakli su transparent "Freedom for Croatia", a tokom povratka kući trojica navijača portugalskog kluba poginuli su u autobusu prilikom saobraćajne nesreće. Prilikom pojete Lisabonu navijači Hajduka ostavili su cvijeće na spomen ploči posvećenoj poginulima, a nakon tog gesta rodilo se prijateljstvo između Portugalaca i Hrvata.

Istorija Torcide

Izvor: YouTube/COPA 90 Stories/Screenshot

Jedna od najstarijih navijačkih grupa na ovim prostorima zvanično je osnovana još davne 1950. godine. Zanimljivo, osnivači Torcide bili su zagrebački studenti Ante Dorić, Vlado Mikulić, Šime Perković, Ante Ivanišević i Vjenceslav Žuvela, a navodno je ideja potekla od Bernarda Vukasa - najboljeg igrača u istoriji splitskog kluba.

On je imao priliku da na putovanjima vidi kako izgleda organizovano navijanje, bio je impresioniran atmosferom na fudbalskim utakmicama u Južnoj Americi, pa je i ime navijačke grupe u Splitu nastalo po uzoru na Brazil. Zvanično, Torcida je osnovana 28. oktobra, dan pred utakmicu protiv Crvene zvezde.

Sukobi sa navijačima Zvezde

Izvor: MN PRESS

Odmah sutradan je Torcida zabranjena! Nakon pobjede nad Zvezdom (2:1) golom koji je postigao Božo Broketa državne i partijske strukture pokazale su neprijateljstvo navijačkoj grupi iz Splita. Vjenceslav Žuvela je izbačen iz Komunističke partije Jugoslavije i uhapšen, a isticanje imena navijačke grupe i njeno zajedničko delovanje su zabranjeni, zbog čega su se tadašnji članovi novog pokreta "prebacili" u ilegalu.

Torcida novi zamah dobija nakon 1980. godine, a tada su u nekadašnjoj Jugoslaviji sve češći huliganski ispadi na fudbalskim stadionima. Pored tuča u Beogradu i Splitu - uglavnom na tamošnjoj Rivi - pripadnici dvije navijačke grupe sukobljavali su se i širom bivše države. Posebno su se isticale tuče na "neutralnim" terenima, kada se navijači obje grupe sretnu u povratku sa gostovanja.

Sukobi Delija i Torcide povremeno su se događali i nakon raspada Jugoslavije, a među navijačima crveno-bijelih i danas se povremeno mogu čuti stihovi "Mrzim Hajduk i Torcidu, mrzim tebe Marjane..."