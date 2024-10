Autor Dragan Šutvić

10 : 40 Kraj obraćanja! Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković završio je obraćanje medijima pred mečeve sa Švajcarskom i Španijom. Pročitajte ispod odgovore na sva pitanja.

10 : 40 Ljudi, nema bojkota! "Budimo ozbiljni, shvatite ove stvari sa moje strane najdobronamjernije. Najlakše je da se bavimo spekulacijama, znam da to ljudi vole da čuju, nema nikakvih bojkota, ne postoje drugi razlozi u odnosu na ove što sam vam rekao. Situacija je takva kakva je i očigledno je da je nešto ozbiljno. Neću da ulazim tako duboko i da mi se ispovijeda i da mi priča u detalje o čemu se radi. Ja to moram da poštujem, ne ja - svaki selektor. Privatnost mora da ostane u tom domenu. Ali to Mitrović neće da dođe, bojkotuje... Kako sad dolazi? Ako hoćemo jedinstvo, takve stvari nisu dobre. Ja znam istinu, mene to ne tangira. Kako je rekao, da neće da dolazi? Nek ga pozove i kaže mu. Zaista tako mislim. Najlakše je reći! Bez ikakvog činjeničnog stanja", rekao je Piksi. Izvor: MN PRESS

10 : 33 To je to od spiska! "Ako ne budu mogli Ilić i Živković, neće biti dodatnih poziva. Odnosno, Živković definitivno neće moći. Imamo dovoljan broj igrača da možemo da odigramo ove dve utakmice".

10 : 32 Plasman u Ligi nacija? "Gledajući danas, ostalo je 12 bodova u igri, tako da ćemo se truditi da svaki bod osvojimo pošteno. Da se borimo za svaku pobjedu. Kakav će rezultat biti, zaista ne znam, biće kako se mi pokažemo na terenu. Svaka utakmica je bitna i važna, teška u isto vrijeme. Svesni smo tog izazova. Svjesni smo šta nas očekuje. Da li ćemo doći do tih ciljeva... Jedan od ciljeva je da vidimo što više igrača, neki su tu prvi put sa nama, a to je da se ima šira slika o kvalitetu koji posedujemo jer u martu počinju kvalifikacije za SP. Probaćemo da osvojimo maksimalan broj bodova da ostvarimo te zamisli, ali da istovremeno vidimo čime raspolažem", rekao je Piksi.

10 : 30 Vječiti derbi? "Jesam li iznenađen? Ne. Pratio sam i gledao sam. Najviše sam gledao Maksimovića, to me je interesovalo. Realnost je takva da ne treba ko da se čudi... Nije na meni da komentarišem, ali velika je razlika u mnogim stvarima. Pobjeda Zvezde nije se dovodila u pitanje. Sve je to zasluženo bilo. Daleko su bolji tim, imaju bolje igrače na terenu, sve im to ide u prilog. To je jedna realnost, kao što je i realnost da Inter pobijedi. Borila se, željela, ali kvalitet je na strani protivnika", zaključio je Piksi.

10 : 28 Trening u Nišu? "Gledajući raspored i tajming, ovoga puta su se stvari promijenile u pozitivnom smjeru. Čair je u odličnom stanju, prošli put je bila oranica, tu nije mogao da se održi trening. Analizirali smo i gledali smo, pošto je utakmica u Leskovcu, trening da bude na Čairu. Naši ljudi su već bili, provjerili, odluka je da se oficijelni trening uradi u Nišu", rekao je Piksi.

10 : 26 Džaka? "Vjerujem da ljudi znaju tu prošlost, te neke provokacije, ja apelujem da se utakmica odigra u fer-pleju na način kako dvije ekipe treba da odigraju, da ponašanje bude na nivou, treba se fokusirati samo na igru. To je ono što želim. Ne bojim se, to je sve bilo apsurdno i nepotrebno. Veliki je igrač Džaka, svjestan je, puno ga cijenim, pokazuje svjetsku klasu. Neće biti problema", zaključio je selektor.

10 : 26 Problem sa napadom? "Slažem se da je prije bila problem odbrana, a sad napad. Mi smo to relativno dobro radili, imali smo taj problem u odbrani, moguće zbog rizika da smo primali golove... Sad se okrenulo, pa u odbrani smo solidni, ali imamo problem u realizaciji. Kad gledamo posljednje dvije utakmice i Evropsko prvenstvo, napad je bio problem, falio nam je gol da bismo prošli grupu", rekao je Piksi i poručio da "ne može da pronalazi nove napadače", već ih ima. "Joveljić recimo nikad nije bio sporan, lojalan je i nikada nije bio sporan, ali imao je problem što je daleko. To su muke koje ne mogu da se prebrode tek tako lako. Nadamo se da ćemo tu barijeru da probijemo i da stvaramo šanse. Da li će te šanse da budu pretvorene u golove... Ne znam!". "Vidjeli ste šansu Jovića protiv Španije, svi smo mislili da je gol. Ali nije. Važno je da imate namjeru da postignete gol, da vam pamet donese rezultat. Nije svaka šansa gol, nekada se daju iz gluposti i potpunog poklona".

10 : 21 Švajcarska? "Mi imamo u ovom periodu dvije jake i teške utakmice. Naravno, u Ligi nacija, nema lakih utakmica i sve ekipe su izuzetnog kvaliteta. Oni su solidna ekipa, kad to kažem - mislim prije svega da imaju kontinuitet i da su kompaktni, da posjeduju sve što treba da ima jedna ekipa. To je shvatanje modernog fudbala. Džaka je igrač od koga zavisi ritam ekipe, ne treba zaboraviti ni Frojlera, tu je Embolo, pa Ridera, Endoja, Ebišera, Rodrigeza, Akanđija, Kobela... Imaju tri-četiri promjene, neki su se oprostili, kvalitetna su ekipa. Sinoć smo gledali njihov meč protiv Danske i svima mogu da naprave problem", rekao je Piksi. "Očekujem tešku utakmicu i da budemo na visini zadatka. Treba da budemo dobar protivnik i da dođemo do bodova, uz sav respekt prema njima. Igramo kod kuće i stalo nam je da ostavimo što bolji utisak i da dođemo do što boljeg rezultata", naglasio je selektor.

10 : 19 Andrija Maksimović? "Ja sam njega upoznao, figurativno rečeno, na Kipru kada je bilo prvenstvo Evrope do 17 godina. Pitao sam naše ljude na tribini za broj, rekli su mi... Zapamtio sam ga. Upoznat sam sa njime i znam ko je, tako da je skrenuo pažnju na Zvezda - Benfika kada je postigao gol u Ligi šampiona mladih. Pa derbi, pa debi u Ligi šampiona protiv Intera... Šta da vam kažem, a da ne znate? Radi se o potencijalu, talentovan momak, dosta zrelo djeluje na terenu i vidim da ima mnogo lijep nadimak (Mesi, prim. aut.). Nisam imao dilemu da ga stavim na spisak bez obzira na godine, mislim da ima jedan otvoren put ka fenomenalnom razvoju i to sve zavisi od pristupa profesionalnom životu kao fudbaler. Ima sjajnu perspektivu. Tu je, da li će debitovati kao starter ili sa klupe, to je nebitno. Debitovaće!", poručio je Piksi. "Volim igrače koji imaju maštu, ideju, a to pokazuje bez obzira na godine... Na kraju krajeva, to je primjer i za ostale klince koji sanjaju i maštaju da igraju za reprezentaciju, kako da zakuca na vrata seniora i ozbiljnog fudbala". Izvor: MN PRESS

10 : 13 Promjene na spisku? "Vrlo sam otvoren, iskren, trudim se da budem do kraja razumljiv. Imamo kadrovskih problema i to je nešto što je slučaj sa svim reprezentacijama. Da otkazuju, ne dolaze... Dosta reprezentacija u Evropi ima te probleme. Na spisku ovdje bio je Babić, a neće doći. Neki pišu da je izgubio mjesto jer je izgubio zbog nekog drugog, što nije tačno, u pitanju je povreda medijalnog meniskusa desnog koljena, čak možda bude i operisan. U tom slučaju da li stvarno neko misli da treba da dođe ovdje? Tu je i Ratkov, ima pauzu od šest nedjelja zbog povreda, apsurdno je da maltretirate nekoga da dolazi ovdje". "Vanja Milinković-Savić je dobio povredu desnog koljena i čini se da je u pitanju meniskus. Dolazi danas, ali ćemo u skladu sa dodatnim pregledom donijeti odluku. Ivan Ilić takođe dolazi danas i uradiće dodatne analize. Ima problem sa Ahilovom tetivom već duže vrijeme i dobija injekcije". "Dobili smo sinoć vijest u vezi sa Andrijom Živkovićem, prije sat vremena je urađena magnetna rezonanca, dobili smo izvještaj da se radi o bolu u koljenu, što daje jednu mogućnost da bude oslobođen ovoga puta". Izvor: MN PRESS

10 : 07 O izjavi Radeta Bogdanovića "Što se tiče izjave dotičnog, poštujem svačije mišljenje, da li ću prihvatiti ili ne. Objasnio sam o čemu se radi. Ako nije jasno, zovite i pitajte. Ako kaže drugačije, onda je to problem. Čuo sam se sa njim i prije objavljivanja spiska, poslije Lajpciga i kada je dao dva gola, čestitao sam mu na golovima". "Ne ulazim u privatne stvari". "Lako je reći nešto u etar što će imati odjek u javnosti, malo da zabavljate ljude i da budete interesantni. To je stil obraćanja kakav jeste, neću nikoga da ubjeđujem..."

10 : 06 Topić iz Portugala? "Znam za Topića, upoznat sam sa njegovim kvalitetima, sada dobro igra za Famalikao. To ne znači da neće biti u novembru. Važno je da igra, svima su vrata otvorena..."

10 : 04 Pričao sam sa njima... "Prije objavljivanja spiska obavim razgovore sa dosta igrača, da vidimo kako se osjećaju i tako dalje. Direktno dobijem informaciju sa njihove strane o tome u kakvom su stanju. Poslije toga se stavljaju ili ne na spisak. Dogovor je takav. Mitrović je potvrdio da se oseća odlično, da nema problem sa zadnjom ložom."

10 : 03 Vlahović i Sergej? "Da objasnimo javnosti. Njihov nedolazak je ovoga puta zajednički dogovor. Razgovarali smo, pričao sam i sa Vlahovićem i sa Sergejom, ostaje ono što je bilo prije mjesec dana. Ima privatne probleme. Jedino vrijeme kada može da se posveti tome je za vrijeme reprezentacije". "Nije problem ni selektor, ni savez, ni igrači". "Pričao sam i sa Sergejem, to je isključivo dogovor između mene i njih. Mislim da za sljedeće okupljanje neće biti problem".

9 : 58 Selektor je tu! Uskoro počinje obraćanje selektora Dragana Stojkovića Piksija. Izvor: MONDO

9 : 55 Promjena na spisku? Prema još nepotovrđenim informacijama, Vanju Milinković-Savića trebalo bi da mijenja Vanja Ilić (TSC).

9 :15

Počinje u 10:00 Još manje od sat vremena do početka konferencije.

9 :00

Tu je i Andrija Maksimović! Najveći talenat Crvene zvezde Andrija Maksimović dobio je prvi poziv za seniorski tim reprezentacije Srbije.

8:57 Ko nije pozvan? Dušan Vlahović nije na spisku reprezentacije Srbije, ponovo kao što je slučaj bio i u septembru, dok Sergej Milinković-Savić takođe nije pozvan. Nije poznato zbog čega.

8:50 Ko je na spisku? GOLMANI: Predrag RAJKOVIĆ (Al Itihad), Vanja MILINKOVIĆ SAVIĆ (Torino), Aleksandar JOVANOVIĆ (Partizan) ODBRANA: Nikola MILENKOVIĆ (Notingem Forest), Strahinja PAVLOVIĆ (Milan), Strahinja ERAKOVIĆ (Zenit), Jan Karlo SIMIĆ (Anderleht), Kosta NEDELJKOVIĆ (Aston Vila) SREDNJI RED: Saša LUKIĆ (Fulam), Marko GRUJIĆ (Porto), Nemanja MAKSIMOVIĆ (Panatinaikos), Saša ZDJELAR (CSKA), Lazar SAMARDŽIĆ (Atalanta), Andrija ŽIVKOVIĆ (PAOK), Nikola ČUMIĆ (Rubin), Dejan ZUKIĆ (Volfsberger), Aleksandar ĆIRKOVIĆ (TSC), Ivan ILIĆ (Torino), Andrija MAKSIMOVIĆ (Crvena zvezda) NAPAD: Aleksandar MITROVIĆ (Al Hilal), Luka JOVIĆ (Milan), Dejan JOVELJIĆ (LA Galaksi), Mihailo IVANOVIĆ (Milvol), Veljko BIRMANČEVIĆ (Sparta)