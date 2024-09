Šurbatović žestoko udario po Piksiju: Za sve si se pitao, a uvijek ti neko drugi kriv

Doskorašnji generalni sekretar FSS Jovan Šurbatović udario po selektoru Draganu Stojkoviću.

Nakon neuspjeha fudbalske reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, došlo je do određenih promjena, ali ne na klupi državnog tima nego u FSS. Tako su nedavno smijenjeni direktor Miroslav Tanjga i generalni sekretar Jovan Šurbatović, a već po dobrom starom srpskom običaju - nakon toga je uslijedilo iznošenje "prljavog veša".

Tako je nakon Tanjge, sada i Šurbatović opet udario na selektora Piksija. U intervjuu za "Večernje novosti" istakao je da je sve vrijeme "ukazivao na anomalije pred organima Saveza", dodavši da to nije radio u medijima jer bi to na neki način bilo "nekorektno i nedopustivo". Zato smatra da tako ozbiljna pitanja moraju isključivo da se rješavaju u Savezu i da rukovodstvo na njegov signal mora da preuzima i mjere, ali to se nije dogodilo.

"Imamo velike zamjerke od strane UEFA odjeljenja za integritet i veoma neugodna pitanja vezana za prijave koje su stizale od njih. Zašto se nije reagovalo kao u slučaju Kolubare, koju navode kao dobar primjer, a poslije kojeg su drugi savezi počeli da uvode sada već čuveni član 83. Suđenje nije više na nivou kao prije nekoliko godina, najboljem našem sudiji kome su u UEFA predviđali sjajnu budućnost Srđanu Jovanoviću karijera je dovedena u pitanje. Umjesto da smo mu dali vjetar u leđa...", kazao je Šurbatović, pa se onda osvrnuo i na selektora Dragana Stojkovića.

"Drugo, sam selektor je postavio kao cilj prolaz u drugu fazu na Evropskom prvenstvu. Nije ga ostvario po drugi put i ni trunke odgovornosti. Očekivao sam bar neku naznaku odgovornosti, bar malo samokritike. Uvijek je neko drugi kriv. Sportska sreća, igrači, VAR i sudije. I treće i najvažnije, da li mislite da je bilo lako funkcionisati kao generalni sekretar kada imate trovlašće u Savezu?".

Istakavši da je "džentlmenski prihvatio komandnu odgovornost" za slučaj "hrvatski avion" pred polazak na Evropsko prvenstvo, istakao je da je to pak odgovornost tim-menadžera "A" tima koji je još od Bugarske i kratkog leta za Varnu preuzeo takvu vrstu obaveza na sebe. I to po nalogu Piksija.

"Selektor se dugo godina pitao za sve u Savezu, pa je bilo besmisleno oponirati. Kad je došlo do problema, svi su se izmakli, baš kao i poslije rezultata u Njemačkoj. Odgovornost mora da postoji i evo ja sam je prihvatio, iako nisam birao avione niti sastavljao tim", poručio je Šurbatović dok je već ranije Dragan Stojković Piksi rekao da javno neće komentarisati istupe svojih dosadašnjih saradnika.

