Piksi se oglasio poslije poraza Srbije od Danske: Oni su kompletna ekipa, individualni kvalitet na njihovoj strani

Selektor Srbije oglasio se poslije poraza od Danske u Ligi nacija

Reprezentacija Srbije izgubila je na gostovanju Danskoj 2:0 i posle dva kola Lige nacije ostala na jednom osvojenom bodu - protiv Španije na "Marakani" u četvrtak. Selektor Dragan Stojković Piksi govorio je poslije utakmice za TV Arena sport i na početku razgovora govorio o velikim problemima sa sastavom.

"Znamo svi da smo imali kadrovske probleme i da će na fizičkom planu biti jako teško odigrati utakmicu. Momci su dali sve od sebe, ali vidjelo se da nema svježine. U tri dana odigrati na ovakvom nivou dvije teške i zahtjevne utakmice nimalo nije lako".

"Što se tiče utakmice, smatram da smo prvo poluvrijeme odigrali u egalu sa Danskom, da je bilo 50-50, nisam primijetio šansu njihovu ili naš raspad sistema. Ali u drugom poluvremenu... U nevrijeme smo primili taj prvi gol, bio sam siguran da će do tada biti egal, možda bi onda drugo bilo drugačije sa nekim izmjenama što se tiče sistema, strategije... Ovako smo primili taj gol i VAR soba je poslije dužeg vremena opet odlučila protiv nas, ali šta ćemo, moramo to da poštujemo. A, onda se u drugom dijelu vidjela fizička nadmoć Danske."

"Treba biti pošten i priznati"

"Ne zaboravite da imamo utakmicu kod kuće i da čekamo kod kuće i Dansku i Švajcarsku", dodao je Stojković.

Šta nedostaje u ofanzivnom dijelu? "Znate kako, recimo ako poredimo danas ekipu Danske sa nama, vidjećete da je apsolutno individualni kvalitet na njihovoj strani. Treba biti pošten i reći to. To je moje mišljenje i pretpostavljam da i vi tako mislite. Oni su kompletna ekipa, nemaju problema što se tiče sastava, klupe. I pored igrača koji nisu došli, imali smo trojicu igrača koji su bili tu, pa otišli. To nam dodatno pravi problem".