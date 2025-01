Cijela Juga voljela Osima, a Dejo ni da ga vidi: Samo mu čistačica iz Želje nije igrala!

Dejan Savićević bio je bijesan na selektora Ivicu Osima zbog maltretiranja na Svjetskom prvenstvu 1990. godine. Oprostio mu je, pa se pokajao.

Izvor: Eric Feferberg / AFP / Profimedia

Legendarni fudbaler Dejan Savićević bio je miljenik navijača gdje god da je igrao, voljeli su ga i predsjednici klubova, međutim sa trenerima je vrlo često imao sukobe. Tako je dobro poznato da je Savićevića u Milanu žestoko nervirao Fabio Kapelo i stalno je sa njim imao bio u konfliktu, dok je u dresu reprezentacije Jugoslavije nadaleko poznat njegov čudan odnos sa selektorom Ivicom Osimom.

Iako je Savićević bio jedan od najboljih fudbalera sveta uoči Svjetskog prvenstva 1990. godine, nije se naročito naigrao. Osim je tad govorio da je Savićević svadljiv, da ima boljih od njega, a to do današnjeg dana Crnogorac nije prihvatio.

"Ta Osimova priča ne pije vodu. Ja sam imao dosta svađa sa njim i na Svjetskom prvenstvu i prije toga gdje sam tražio da igram i zašto ne igram. Zaslužujem da igram, jer sam vidio da sam bolji od tih pojedinih igrača. Uvijek spominjem Safeta Sušića. On je za mene najbolji igrač sa prostora bivše Jugoslavije koga sam ja gledao. Ali, Safet Sušić je 1955. godište. U 36. godini igra Svjetsko prvenstvo. Ne može on da bude bolji od mene sa 24 godine", ispričao je nedavno Savićević u podkastu "Jedan običan podkast" o svom sukobu sa najvoljenijim selektorom Jugoslavije.

"Samo još čistačica iz Željezničara nije igrala"

Izvor: MN PRESS

Ono što je smetalo Savićeviću je što je u Osimovom odabiru igrača vidio "nacionalni ključ" o kome se uvijek pričalo da postoji. Tako je morao da kompenzuje da bi svi bili zadovoljni, a to su i sami fudbaleri počeli da primjećuju.

Ako pitate Savićevića, najveći problem bili su fudbaleri iz Bosne i Hercegovine koje je forsirao Osim, prije svih one iz svog Željezničara. Po samom tonu, može da se pretpostavi da Savićević smatra da oni nisu uvijek zasluživali da igraju za državni tim, ali su morali zbog "ključa".

"Bilo je dosta igrača iz Sarajeva. Samo čistačica iz Željezničara nije igrala u A reprezentaciji. Nažalost. Da li je on imao pritisak od ljudi iz okoline Sarajeva... Nema igrača odatle koji nije dobio šansu. Imao sam tu jednu šansu protiv Argentine, žao mi je, da sam dao gol vjerovatno bismo prošli dalje. Bilo je više nervoze nego lijepih momenata. Žao mi je što poslije prve utakmice nisam uzeo stvari i vratio se kući. To je za mene bilo mučenje, to Svjetsko prvenstvo. Rekao sam Osimu poslije, ako me ne vidiš, nemoj da me zoveš. Neću riječ progovoriti, ali da sjedim na klupi i ulazim - ne dolazi u obzir. Ili igram ili više neću dolaziti", kazao je Savićević.

Svađa i zbog Arkana

Izvor: MN PRESS

U razgovoru sa kolumnistom MONDA Nebojšom Petrovićem u emisiji "Mojih Top 11", Savićević je ispričao kako je oprostio Osimu za sve - i prevario se zbog toga i to ne može da oprosti sebi.

"Na moju žalost, oprostio sam mu i prevario sam se. Nije trebalo nikad da mu oprostim. To je čovjek koji me je maltretirao u reprezentaciji duži period, raspala se država se poslije toga... I njemu sam 1994. godine u Atini dokazao i on je bio tu i pokojni Bato Bulatović me je ubijedio da dođe na večeru. Bili smo Miljan, Bato, on, sinu sam mu poklonio dres sa te utakmice, bio je Martać. Rekao sam 'Bato, neću da ga vidim', on me je ubjeđivao 'Neka dođe' i tu smo se pomirili".

U godinama nakon toga Savićevićev i Osimov odnos bio je relativno dobar, a onda je Savićević zaključio da je napravio grešku kada je pružio ruku nekadašnjem selektoru.

"Kasnije smo uspostavili neki relativno korektan odnos, nije bila neka velika ljubav, ali hajde - stariji od mene. Ali prije dvije-tri godine mi se smučio, kada je reprezentacija Bosne i Hercegovine igrala na Svjetskom prvenstvu, gdje je on poslije 25 godina izjavio da je trpio pritisak od Arkana da ja igram za reprezentaciju".

"E, tu mi se stvarno smučio. Poslije toga sam ga vidio jednom i samo sam ga mršnuo, rekao sam mu 'Pali, neću da te gledam' na jednoj proslavi u Sarajevu. Smučio mi se, da me on stavi u taj kontekst. Da on mene protežira i da je on morao da istrpi pritisak Arkana zbog mene. Da mu se Arkan namrštio, srce bi mu stalo od straha. Ne mogu sebi da prežalim što sam uopšte imao više ikakvog kontakta sa njim, ali dobro", zaključio je Savićević.