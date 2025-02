Jagodić sumirao prvu sedmicu u Leotaru: "Infrastruktura loša, ali znao sam šta me čeka"

Vlado Jagodić govorio je o prvim danima rada u Trebinju.

Izvor: FK Leotar

Iza Vlade Jagodića je prvih sedam dana rada u Leotaru.

Jagodić je krajem januara predstavljen na Policama, prihvativši se zahtjevnog zadatka u trebinjskom prvoligašu, a kako kaže, velike probleme pravi loša infrastruktura kojom Leotar raspolaže.

"U našim razgovorima, prilikom mog dolaska, jasno smo definisali šta nas čeka. Težak teren za rad, pogotovo za igranje utakmica, još uvijek nije završen plastični teren u kasrani, ali će se i to desiti uskoro, onda će nam biti mnogo lakše. Mislio sam da je u Gradu Sunca teren u boljem stanju, ali je lošiji nego što na Policama. Žao mi je što ćemo ovaj teren dovesti u još teže stanje, ali moramo raditi", rekao je Jagodić, dodavši:

"Jasno mi je bilo gdje dolazim, ovdje se infrastrukturno mnogo mora raditi. Ima mnogo posla u svim segmentima, ali sam svjestan toga. Isto je tako i u igračkom kadru. Još se nismo popunili, odigrali smo našu internu utakmicu gdje sam morao da pozovem pet juniora kako bismo odigrali utakmicu na dva gola."

Leotar će sutra sa početkom u 13.00 časova odigrati prvu kontrolnu utakmicu. U Nevesinju će odmjeriti snage sa Veležom, a poznat je i raspored odigravanja preostalih mečeva do početka polusezone u prvoligaškom takmičenju.

"Igramo 13. februara ovdje protiv Jedinstva iz Pazove, a 15. igramo protiv juniora Crvene zvezde. Igraćemo na plastičnoj podlozi, tako da ćemo dan ranije otići tamo na trening, da se malo i igrači priviknu. To je više da izađemo u susret Zvezdi nego što je nama bitna ta utakmica jer ne volim da radimo na plastici. Nakon toga ćemo 19. februara gostovati GOŠK-u u Gabeli, a generalku igramo sedam dana prije početka prvenstva u Igalu. To je kompenzacija za ono što sam ja nažalost morao da uradim, a to je otkazivanje nastupa na turniru."

Novi igrač Trebinjaca nedavno je postao 22-godišnji lijevi bek Marko Kujundžić, koji je u jesenjem dijelu sezone bio član BSK-a.

"Marko je sigurno za nas pojačanje, provjeren igrač, lijevi bek. Željeli smo da vratimo Mihaila Cmiljanovića, međutim nismo postigli dogovor i ja mu želim sve najbolje. Svaki dan postoji mogućnost da se pojavi neko novo ime, ali to dovodimo kontrolisano. Ne želimo ništa da dovodimo da bismo nekoga razigravali, ili davali priliku nekome da trenira deset dana, a da već znamo da od toga neće biti ništa. Gledano u perspektivi, ovo je selektiranje za sljedeću godinu, ali već sa razmišljanjem ko može da dobaci do Premijer lige", zaključio je Jagodić.

