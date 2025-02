Sedmi trijumf Bavaraca u nizu: Verder namučio Bajern, ali bodovi ostaju u Minhenu

Fudbaleri Bajerna iz Minhena savladali su Verder rezultatom 3:0.

Izvor: Tom Weller / AFP / Profimedia

Nastavio je Bajern da niže pobjede u domaćem prvenstvu. Večeras su u okviru 21. kola Bundeslige upisali sedmu u nizu, Bavarci su ovog puta bili bolji od Verdera rezultatom 3:0.

Nije uspio Bajern u prvih 45 minuta pronaći put do mreže Verdera iako je imao više od igre. Gosti su se držali do 56. minuta kada je Kejn doveo svoj tim do prednosti i to sa bijele tačke.

Nadali su se gosti iz Bremena da mogu doći barem do boda večeras, ali su njihove nade ugašene osam minuta prije kraja. Lajmer je odlično ušao u prostor na desnoj strani i u "srcu" šesnaesterca pronašao Sanea koji, tek što je ušao u igru, pogađa za nedostižnih 2:0.

U posljednjih sekundama utakmice Jung je srušio Musialu u šesnaestercu i na taj način skrivio drugi jedanaestarac danas, nakon što je u tridesetak minuta ranije igrao rukom. Loptu je i ovog puta namjestio Kejna te još jednom pogodio za konačnih 3:0.

Bavarci su ovom pobjedom došli do 54 boda odnosno devet više od Bajera koji ima utakmicu manje. Jasno je da će razlika između ova dva tima ostati minimalno tih šest bodova, a iako ima još mnogo utakmica da se igra do kraja sezone male su šanse da će „apotekari“ uspjeti da ponove uspjeh iz prošle sezone kada su osvojili titulu Bundeslige.

Mnogo toga bi moglo biti jasnije nakon narednog kola kada će Bavarci gostovati u Leverkuzenu.