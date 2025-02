Josip Ćorluka napustio Zrinjski! Rastanak nakon pet godina i četiri trofeja - "Pomalo sam tužan, ali i jako ponosan!"

Desni bek Zrinjskog odlazi nakon pet godina u klubu.

Izvor: Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Poslije Marija Ćužea, Zrinjski je ostao bez još jednog nosioca iz igre.

Klub je nakon pet godina i 173 odigrane utakmice napustio desni bek Josip Ćorluka, koji je postao novi član Zaglebja. Poljski klub je, istaknuto je iz mostarskog kluba, aktivirao otkupnu klauzulu koju je Ćorluka imao u ugovoru sa Zrinjskim, a dres Poljaka trebalo bi da nosi do kraja maja 2027. godine.

"Odlazim pomiješanih osjećaja, pomalo tužan, ali u isto vrijeme jako ponosan. Iza mene ostaje previše lijepih uspomena, ali i prijateljstva za cijeli život. Želim iskreno da se zahvalim svim ljudima u klubu na svemu što su učinili za mene. Od prvog do posljednjeg dana osjećao sam bezuslovnu podršku i to ne samo u klubu nego u cijelom gradu. Hvala najboljim navijačima Ultrasima na još većoj podršci, kao i na svemu što daju za klub. Proveo sam pet prelijepih godina u Mostaru i rastao zajedno sa klubom. Uvjeren sam da će Zrinjski nastaviti sa sjajnim rezultatima i uspjesima i da ćemo svi zajedno slaviti još puno titula. Naravno, želim posebno da izdvojim svoje saigrače, posebno one sa kojima sam najduže dijelio svlačionicu. Bili smo kao jedna velika porodica, dijelili dobro i loše i uvijek gurali jedne druge naprijed. Srećno moji Plemići i neka traje", istakao je prilikom odlaska Ćorluka, koji je sa Zrinjskim osvojio četiri trofeja.

Dva puta je bio prvak Bosne i Hercegovine (2022. i 2023. godine) te je isto toliko puta osvojio i Kup BiH – 2023. i 2024. godine. Bio je, takođe, član generacije koja je u sezoni 2023-2024 izborila istorijski, prvi nastup u grupnoj fazi jednog evropskog takmičenja.

Zrinjski je tad zaigrao u Konferencijskoj ligi, postavši tako prvi klub iz BiH u takmičenju po grupama.

Ćorluka je, inače, za Zrinjski debitovao 4. marta 2020. godine u meču Kupa BiH protiv Tuzla sitija (2:1). Već u prvoj utakmici postigao je prvi od osam golova, a u dresu Zrinjskog imao je i 31 asistenciju.

Karijeru je počeo o Grudama, a afirmaciju je stekao kao igrač Širokog Brijega za koji je igrao od 2014. do 2019. godine. Prije dolaska u Mostar, šest mjeseci je bio član Domžala.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)