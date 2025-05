Pari Sen Žermen obrukao Inter, 5:0 u finalu: Dominacija kakva nije viđena u istoriji Lige šampiona

Od 1962. godine neki tim nije dao pet golova u finalu, ali sada je to uspio! Majulu je iz peterca pogodio "mrtvi" ugao kod male mreže.

Dezire Due je izašao, a na terenu je Bredli Barkola i odmah je ušao u šansu, riješen kao i ostatak tima da do kraja ponizi rivala.

22 : 26

3:0 ZA PSŽ, DEZIRE DUE JE HEROJ!

Pari Sen Žermen je pred titulom prvaka Evrope! U 64. minutu gol je dao Due, na kraju akcije koju je igrom petom započeo Usman Dembele, dodao loptu do Vitinje, a on do Duea, koga Italijani prosto ne mogu da uhvate večeras.