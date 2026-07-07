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Švajcarska - Kolumbija, uživo: Bez golova nakon prvog dijela 0
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Švajcarska - Kolumbija, uživo: Bez golova nakon prvog dijela

Švajcarska i Kolumbija se sastaju u 22 sata u osmini finala Svjetskog prvenstva.

Švajcarska i Kolumbija sastaju se u 22 sata u osmini finala Svjetskog prvenstva. Pobjednik ovog susreta igraće protiv Argentine u četvrtfinalu Mundijala.

Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut...

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
22:57

POLUVRIJEME - Ostaje 0:0

Nijedan od timova nije postigao gol. Kolumbija je izgledala kao znatno bolja ekipa, ali je Švajcarska u finišu prvog poluvremena imala nekoliko dobrih akcija i prilika.

22:48

45. minut - Igra se još tri minuta

Teče 45. minut i sve smo bliži poluvremenu. Igraće se još tri minuta u prvom dijelu meča.

22:47

39. minut - Prilika za Kolumbiju

Kolumbija je imala i korner, a prethodno nekoliko prilika ispred gola. Švajcarska izgleda nesnađeno, ali i dalje uspijeva da odoli napadu rivala.

22:47

33. minut - Ponovo Puerta

Ponov je Puerta pokušao da ugrozi gol rivala, ali nije uspio. Iako je pao i pokušao da iznudi prekršaj, sudija je samo nastavio meč.

22:29

23. minut - Prva pauza na meču

Ekipe su otišle na kratak predah, zasad Kolumbija djeluje kao tim koji ima više inicijative i prilika da dođe do gola.

22:23

21. minut - Prilika za Kolumbiju! I to kakva

Kobel je imao sjajnu interevenciju na golu, skinuo je loptu sa gornjeg desnog ugla a poslije šuta Puerte.

22:16

13. minut - Švajcarska se odbranila

Ispred gola Švajcarske nastala je gužva, ali je ovaj tim uspio da se odbrani u jednom od ozbiljnijih napada Kolumbije. Pokušala je Švajcarska na drugoj strani da priprijeti rivalu, ali je samo izborila korner.

22:16

11. minut - Sjajna odbrana Kolumbije

Kolumbija sve vrijeme vrši pritisak na igrače Švajcarske. Dok su Švajcarci pokušavali da prenesu loptu na stranu rivala, Kolumbija je neprestano igrala visoko i neumoljivo čuvala igrače, pa se na kraju i domogla lopte.

22:09

7. minut - Prva prilika za Švajcarsku

Džaka je poveo tim ka golu Kolumbije, Švajcarska je imala prvu šansu, a golman Kolumbije prvu odbranu na meču.

22:05

3. minut - Prilika za Kolumbiju

Imali smo i prvu situaciju u šesnaestercu Švajcarske, ali nije to bilo suviše ozbiljno da bi se ugrozio gol ovog tima.

22:02

Počinje posljednji meč osmine finala Mundijala!

Švajcarci su u crvenim dresovima, dok Kolumbija igra u žutim.

21:45

Sastavi

ŠVAJCARSKA: Kobel, Rodrigez, Akanđi, Elvedi, Zakaria, Džaka, Frojler, Jašari, Rider, Ndoj, Embolo.

KOLUMBIJA: Vargas, Munjoz, Sančez, Lukumi, Mohika, Puerta, Lerma, Arias, Diaz, Rodrigez, Suarez.

21:13

Argentina je u četvrtfinalu

Mundijal 2026
Izvor: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

  Argentina je preokretom 3:2 pobijedila Egipat i tako se plasirala u četvrtfinale Mundijala, gdje će joj rival biti bolji tim iz meča Švajcarska - Kolumbija.

21:12

Dobro došli!

U 22 sata pratimo meč između Švajcarske i Kolumbije u osmini finala Svjetskog prvenstva. Dešavanja sa meča možete pratiti u lajv tekstulanom prenosu uz MONDO.

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