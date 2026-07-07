Švajcarska - Kolumbija, uživo: Bez golova nakon prvog dijela

22 : 57 POLUVRIJEME - Ostaje 0:0 Nijedan od timova nije postigao gol. Kolumbija je izgledala kao znatno bolja ekipa, ali je Švajcarska u finišu prvog poluvremena imala nekoliko dobrih akcija i prilika.

22 : 48 45. minut - Igra se još tri minuta Teče 45. minut i sve smo bliži poluvremenu. Igraće se još tri minuta u prvom dijelu meča.

22 : 47 39. minut - Prilika za Kolumbiju Kolumbija je imala i korner, a prethodno nekoliko prilika ispred gola. Švajcarska izgleda nesnađeno, ali i dalje uspijeva da odoli napadu rivala.

22 : 47 33. minut - Ponovo Puerta Ponov je Puerta pokušao da ugrozi gol rivala, ali nije uspio. Iako je pao i pokušao da iznudi prekršaj, sudija je samo nastavio meč.

22 : 29 23. minut - Prva pauza na meču Ekipe su otišle na kratak predah, zasad Kolumbija djeluje kao tim koji ima više inicijative i prilika da dođe do gola.

22 : 23 21. minut - Prilika za Kolumbiju! I to kakva Kobel je imao sjajnu interevenciju na golu, skinuo je loptu sa gornjeg desnog ugla a poslije šuta Puerte.

22 : 16 13. minut - Švajcarska se odbranila Ispred gola Švajcarske nastala je gužva, ali je ovaj tim uspio da se odbrani u jednom od ozbiljnijih napada Kolumbije. Pokušala je Švajcarska na drugoj strani da priprijeti rivalu, ali je samo izborila korner.

22 : 16 11. minut - Sjajna odbrana Kolumbije Kolumbija sve vrijeme vrši pritisak na igrače Švajcarske. Dok su Švajcarci pokušavali da prenesu loptu na stranu rivala, Kolumbija je neprestano igrala visoko i neumoljivo čuvala igrače, pa se na kraju i domogla lopte.

22 : 09 7. minut - Prva prilika za Švajcarsku Džaka je poveo tim ka golu Kolumbije, Švajcarska je imala prvu šansu, a golman Kolumbije prvu odbranu na meču.

22 : 05 3. minut - Prilika za Kolumbiju Imali smo i prvu situaciju u šesnaestercu Švajcarske, ali nije to bilo suviše ozbiljno da bi se ugrozio gol ovog tima.

22 : 02 Počinje posljednji meč osmine finala Mundijala! Švajcarci su u crvenim dresovima, dok Kolumbija igra u žutim.

21 : 45 Sastavi ŠVAJCARSKA: Kobel, Rodrigez, Akanđi, Elvedi, Zakaria, Džaka, Frojler, Jašari, Rider, Ndoj, Embolo. KOLUMBIJA: Vargas, Munjoz, Sančez, Lukumi, Mohika, Puerta, Lerma, Arias, Diaz, Rodrigez, Suarez.

21 : 13 Argentina je u četvrtfinalu Mundijal 2026 Izvor: Martin Rickett / PA Images / Profimedia Argentina je preokretom 3:2 pobijedila Egipat i tako se plasirala u četvrtfinale Mundijala, gdje će joj rival biti bolji tim iz meča Švajcarska - Kolumbija.