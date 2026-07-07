Švajcarska - Kolumbija, uživo: Bez golova nakon prvog dijela

Švajcarska i Kolumbija se sastaju u 22 sata u osmini finala Svjetskog prvenstva.
Švajcarska i Kolumbija sastaju se u 22 sata u osmini finala Svjetskog prvenstva. Pobjednik ovog susreta igraće protiv Argentine u četvrtfinalu Mundijala.
Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut...
POLUVRIJEME - Ostaje 0:0
Nijedan od timova nije postigao gol. Kolumbija je izgledala kao znatno bolja ekipa, ali je Švajcarska u finišu prvog poluvremena imala nekoliko dobrih akcija i prilika.
45. minut - Igra se još tri minuta
Teče 45. minut i sve smo bliži poluvremenu. Igraće se još tri minuta u prvom dijelu meča.
39. minut - Prilika za Kolumbiju
Kolumbija je imala i korner, a prethodno nekoliko prilika ispred gola. Švajcarska izgleda nesnađeno, ali i dalje uspijeva da odoli napadu rivala.
33. minut - Ponovo Puerta
Ponov je Puerta pokušao da ugrozi gol rivala, ali nije uspio. Iako je pao i pokušao da iznudi prekršaj, sudija je samo nastavio meč.
23. minut - Prva pauza na meču
Ekipe su otišle na kratak predah, zasad Kolumbija djeluje kao tim koji ima više inicijative i prilika da dođe do gola.
21. minut - Prilika za Kolumbiju! I to kakva
Kobel je imao sjajnu interevenciju na golu, skinuo je loptu sa gornjeg desnog ugla a poslije šuta Puerte.
13. minut - Švajcarska se odbranila
Ispred gola Švajcarske nastala je gužva, ali je ovaj tim uspio da se odbrani u jednom od ozbiljnijih napada Kolumbije. Pokušala je Švajcarska na drugoj strani da priprijeti rivalu, ali je samo izborila korner.
11. minut - Sjajna odbrana Kolumbije
Kolumbija sve vrijeme vrši pritisak na igrače Švajcarske. Dok su Švajcarci pokušavali da prenesu loptu na stranu rivala, Kolumbija je neprestano igrala visoko i neumoljivo čuvala igrače, pa se na kraju i domogla lopte.
7. minut - Prva prilika za Švajcarsku
Džaka je poveo tim ka golu Kolumbije, Švajcarska je imala prvu šansu, a golman Kolumbije prvu odbranu na meču.
3. minut - Prilika za Kolumbiju
Imali smo i prvu situaciju u šesnaestercu Švajcarske, ali nije to bilo suviše ozbiljno da bi se ugrozio gol ovog tima.
Počinje posljednji meč osmine finala Mundijala!
Švajcarci su u crvenim dresovima, dok Kolumbija igra u žutim.
Sastavi
ŠVAJCARSKA: Kobel, Rodrigez, Akanđi, Elvedi, Zakaria, Džaka, Frojler, Jašari, Rider, Ndoj, Embolo.
KOLUMBIJA: Vargas, Munjoz, Sančez, Lukumi, Mohika, Puerta, Lerma, Arias, Diaz, Rodrigez, Suarez.
Argentina je u četvrtfinalu
Argentina je preokretom 3:2 pobijedila Egipat i tako se plasirala u četvrtfinale Mundijala, gdje će joj rival biti bolji tim iz meča Švajcarska - Kolumbija.
Dobro došli!
U 22 sata pratimo meč između Švajcarske i Kolumbije u osmini finala Svjetskog prvenstva. Dešavanja sa meča možete pratiti u lajv tekstulanom prenosu uz MONDO.