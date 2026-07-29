Dnevni horoskop za 29. jul: Jedan znak čeka unapređenje na poslu, a šta su vama zvijezde pripremile?

Jarčevi danas rješavaju brojne obaveze na poslu, dok Lavovi svojom energijom lako motivišu sve oko sebe.

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Ovan

Energija vam je na vrhuncu, ali pripazite na brzoplete odluke pod uticajem nestrpljenja. Danas je idealan trenutak da pokrenete projekat o kojem već duže razmišljate. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje ukoliko pokažete malo više razumijevanja za partnera.

Bik

Finansije i osjećaj sigurnosti danas su vam u prvom planu. Moguće je da ćete morati da rješite neko zaostalo pitanje u domu ili porodici. Oslonite se na svoju praktičnost i nemojte da donosite ishitrene odluke o velikoj kupovini.

Blizanci

Vaša komunikativnost i šarm danas dolaze do punog izražaja, pa iskoristite to u poslovnim pregovorima. Lako ćete sklapati nova poznanstva i uspješno rješavati eventualne nesporazume. Uveče odvojite vrijeme za opuštanje u društvu dragih ljudi.

Rak

Danas ste posebno emotivni i intuitivni, ali nemojte dozvoliti da vas tuđa raspoloženja izbace iz ravnoteže. Posvetite se sebi i napunite baterije u mirnom okruženju. Iskren razgovor sa bliskom osobom doneće vam prekopotrebno olakšanje.

Lav

Nalazite se u centru pažnje i ta uloga vam izuzetno prija. Iskoristite ovaj talas pozitivne energije da pogurate ciljeve do kojih vam je najviše stalo. Svojim entuzijazmom lako ćete motivisati i ljude u svom okruženju.

Djevica

Vaša prirodna potreba za organizacijom i detaljima danas će vam donijeti odlične rezultate na poslu. Ipak, pazite da ne budete previše kritični prema saradnicima ili partneru. Pohvala nadređenih ili iznenadno unapređenje značajno će vam podići samopouzdanje.

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Vaga

Danas težite harmoniji u svim odnosima i lako nalazite zajednički jezik sa sagovornicima. Odličan je trenutak za planiranje budućih projekata, putovanja ili usavršavanja. Otvorite se za nove prilike koje iziskuju blagi izlazak iz zone komfora.

Škorpija

Vaša intuicija je danas izuzetno izražena, pa pažljivo slušajte unutrašnji glas pri donošenju odluka. Mogući su iznenadni preokreti na finansijskom ili poslovnom planu koji idu u vašu korist. Zadržite dozu tajanstvenosti i ne otkrivajte sve karte prerano.

Strijelac

Odnosi sa drugim ljudima su u fokusu vašeg dana, bilo da je riječ o ljubavnom partnerstvu ili kolegama. Sa lakoćom ćete širiti optimizam i spajati ljude oko sebe. Budite spremni na sitne kompromise kako biste sačuvali stabilnost u važnim relacijama.

Jarac

Fokusirani ste na obaveze, radne navike i zdravlje, što će vam donijeti veliku produktivnost. Napravite jasan raspored i primjetićete kako se nagomilane stavke lako rješavaju jedna po jedna. Ne zaboravite na odmor.

odmorna žena u krevetu

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Vodolija

Kreativnost i originalne ideje pratiće vas tokom čitavog dana. Pravo je vrijeme da izrazite svoja osjećanja ili se posvetite hobiju koji vas ispunjava. U ljubavi vas očekuju izuzetno uzbudljivi trenuci.

Ribe

Dom i porodica su vam danas sigurna luka u kojoj ćete pronaći unutrašnji mir. Moguće je da ćete osetiti potrebu da uredite životni prostor ili se dublje povežete sa najbližima. Pustite mašti na volju i ugodite sebi bez griže savjesti.