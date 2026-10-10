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Dejan Savićević: "Moca je volio taj cigar, pamtim ga i po tome"

Dejan Savićević: "Moca je volio taj cigar, pamtim ga i po tome"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Dejan Savićević se prisjetio Momčila Moce Vukotića, njegovih brojnih vrlina, kao i njegove ljubave prema duvanu.

Dejan Savićević se prisjetio Momčila Moce Vukotića Izvor: Nikola Lalović/MONDO/MN Press

Legenda Crvene zvezde i evropskog fudbala Dejan Savićević (60) došao je na "Mundijal prijateljstva" u Ulcinju i prisustvovao projekciji filma o legendi Partizana Momčilu Moci Vukotiću.

Uz Sašu Ilića najveći igrač u istoriji FK Partizan bio je blizak saradnik Savićeviću početkom vijeka, kada je legendarni "Genije" kratkotrajno bio selektor SR Jugoslavije odmah nakon igračke karijere.

"U komunikaciji je bio otvoren za razgovor, volio je malo više da se šali i što pamtim, volio je taj cigar, volio je da puši. Bili smo u reprezentaciji, zajedno sarađivali i mogu sve najljepše da kažem o njemu", rekao je Savićević.

"Skoro sa svim partizanovcima sam dobar"

Rekao je nezaboravni as Zvezde da je u dobrim odnosima sa velikim brojem nekadašnjih rivala iz Partizana.

"Gledaj, rivalitet je postojao na terenu, a ja sam bio na drugoj, crveno-bijeloj strani, ali kad govorimo o igračima ovakvog kalibra, kakav je bio Moca, Džaja, Šeki, Piksi, mnogi drugi sa Partizanove strane kao Moca, Nenad, Peđa kasnije, Savo Milošević i ostali... Igrali smo zajedno u reprezentaciji. Kasnije kad završite karijeru, zaborave se i neke možda nesuglasice na terenu, utakmice, postajemo stariji, zreliji. Skoro sa svim partizanovcima sam dobar, od Stanojkovića, do Spasića, Nađa, Miloševića i ostalih. Nikad nisam imao tu vrstu problema, posebno po završetku karijere."

Moca - jedna od najljepših fudbalskih priča

Izvor: Tomislav Mihajlovic/© MN press, all rights reserved

Nagrađivani film o Momčilu Moci Vukotiću, autora i reditelja Aleksandra Paunovića, na jako lijep način priča priču o jednom od najvećih srpskih umjetnika sa fudbalskom loptom. Igrao je za Partizan čak deceniju i po u dva navrata (1968-1978, 1979-1984), bio trostruki šampion Jugoslavije i akter čak 791 utakmice crno-bijelih.

Sagovornici u filmu o njegovom liku i djelu su brojni Mocini saigrači i velikani Partizana, ali i Crvene zvezde i eks-Ju fudbala, počev od crno-bijelih legendi Nenada Bjekovića, Ilije Zavišića, Dževada Prekazija, do Dušana Savića, Dragana Džajića, Envera Marića, Mehmeda Baždarevića, Velimira Zajeca, Predraga Pašića, Ivice Šurjaka…

Vukotić je bio umjetnik na terenu i van njega i o tome takođe govori Paunovićev film, jer su o Mocinoj ljubavi prema slikarstvu i pozorištu govorili Duško Kovačević, Vlada i Bajka, kao i njegov učitelj slikanja Nebojša Đuranović.

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Momčilo Vukotić Dejan Savićević

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