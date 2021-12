Saša Ilić se emotivno sa tugom u glasu oprostio od najveće legende Partizana!

Izvor: YouTube/Printscreen/FK Partizan Beograd

Srpski fudbal se u suzama oprostio od Momčila Moce Vukotića, jedne od najvećih legendi Partizana i jugoslovenskog fudbala!

Među mnogima koji su svojim emotivnim govorima oprostili od Momčila Vukotića bio je i legedarni dugogodišnji kapiten Partizana Saša Ilić.

"Kad zauvijek odlazi velikan kao što je naš Moca, riječi su nemoćne da izraze svu tugu i opišu prazninu koja ostaje iza njega. Prije svega u njegovoj porodici, a onda i u našem Partizanu, čiji će simbol vjernosti i vrijednosti ostati zauvijek. Vijest o njegovoj smrti je rastužila sve ljubitelje ove igre. Na vrhuncu njegove slave, Stojan Protić je napisao 'kad bi se u fudbalu kao u šahu dodjeljivali nagradu velemajstora, Moca bi je među prvima dobio'. Bio je simbol želje da svakom pomogne i da poduči mlađe". rekao je on.

Vidi opis Emotivan oproštaj Saše Ilića od velikog Moce: Jedan citat rekao sve, a Sale priznao - zbog njega je ovaj dres ponos! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 22 / 22

Istakao je da nije uživo gledao Mocine majsotrije, ali da je uvijek bio ponosan kada su ga novinari, često i pretjerujući, poredili sa legedarnim Vukotićem.

"To sam osjetio toliko puta, i zato sam mu zahvalan, ne samo ja. Milutin Šoškić je jednom rekao da je Moca najvoljeniji igrać u istoriji crno-bijelih. Svi su ga voljeli i nije čudno da kad je Vukotić bio prva zvijezda tima da je Partizan dobio najviše navijača. S ponosom mogu da potvrdim te Šoletove riječi.Zbog velike razlike u godinama nisam imao priliku da neposredno uživam u Mocinim majstorijama, ali sam slušajući priče o njemu bio ponosan što sam nosio dres u kom se on proslavio. Iako sam slutio da novinari pretjeruju upoređujući me s njim, to mi je bilo veliki motiv. Uvijek je bio posvećen mladima, čak i kad ga je teška bolest stigla. Iako će njegov vječni spomenik biti njegovo djelo, uvjeren sam da će naš zajednički i veliki klub naći način da ostvari spomen na našeg Mocu. Spomen koji bi bio putokaz budućim generacijama Partizana kako se postaje velikan i ostaje čestit čovjek. Nikad ga neću zaboraviti, čovjeka koji je poštovao mudrost da je skromnost vrlina. Neka mu je vječna slava i hvala za sve što je uradio za Partizan i srpski fudbal", završio je Ilić.