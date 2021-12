Legende ispratile velikog Mocu, neki nisu mogli da zadrže suze: Krem srpskog fudbala se oprostio od velemajstora!

11 : 17

Suze Nenada Bjekovića!

U suzama je ovo pročitao Nenad Bjeković!

"Dragi prijatelji, porodico moja. Ko je i šta je bio Moca, svijetu i Srbiji će jednom možda neko uspjeti da ispriča a da ništa ne izostavi. Da ponovi tu priču neponovljivog virtuoza, simbola jednog vremena i vrijednosti. Koliko je bio legenda koja je trajala decenijama, najbolji na terenu i pored njega, toliko je bio i idol milionima. On je bio čovjek koji je generacije učio ne samo svemu na terenu, već i kako treba živjeti van terena. Moca je bio simbol najviših vrijednosti kao prijatelj, muž, otac i deda. Njegova kuća je dom da životne vrijednosti postoje i da su nezamjenjive, najvrednije. Moca je bezrezervno volio svoju Bosu sa kojom je više od pola veka dijelio život. Bosa je bila uz njega nenametljivo i tiho, a tako snažno čuvajući njegov mir i spokoj, jer je njemu njegov dom bio svetinja i hram. Taj hram ostao je sačuvan, nedodirljiv, uz njegovu Bosu. Svako ko ga je poznavao znao je da su njegov ponos bili sinovi Dejan i Nikola, dobri, jednostavni, posvećeni i pošteni ljudi. Ako bi iko ikada mogao da opiše sreću i da ih dodirne, to bi bili Mocini momenti sa njegovim unucima. Tu sreću kad je Moca s njima mogli ste gotovo da dodirnete, takva je bila. Moca je bio velikan, virtuoz života, slikao je život, posvećen svakom detalju i svakom ko je bio dio njegovog života. Ja sam imao tu privilegiju da sa mojim Mocom živim, ali bukvalno. Biti njegov prijatelj značilo je da imate bezrezervnu podršku, da pomogne da stignete do svakog uspjeha. Njegov pronicljiv talenat da probudi najbolje u vama bio je takav da se činio vanvremenskim. A opet, bio je tako jednostavan, skroman, nenametljiv, gospodin u svakom smislu te riječi. Toliko poštovan, a tako pristupačan, iskren, otvoren srcem koji je nosio na dlanu. Svako ko je bar jednom upoznao Mocu, zna zašto ne ispraćamo danas samo legendu fudbala, već čovjeka koji je bio mnogo više. Zato dragi moj prijatelju, brate moj, mi ne pristajemo na rastanak, ne umijemo i ne možemo bez tebe. Zato ti ne govorim zbogom, bićeš u našim srcima zauvijek."