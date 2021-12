Tata mi je rekao "Ako odeš u Zvezdu, kući se ne vraćaj": Kako je Moca Vukotić odbio Zvezdu - Ja sam partizanovac

Cijeli život je praktično proveo u Partizanu, a imao je i poziv Zvezde.

Legendarni fudbaler i trener Momčilo "Moca" Vukotić preminuo je ovog petka u 72. godini. Godinama se borio sa kancerom grla, a od njega se prvo oprostio njegov voljeni Partizan.

Upravo je u Partizanu ostavio najdublji trag pošto je crno-bijele boje nosio još od 12 godine. Debitovao je 1968. godine i u dva mandata je skupio skoro 800 nastupa, po čemu je drugi u klupskoj istoriji, a zanimljivo je da je Saša Ilić oborio i njegov rekord po broju "vječitih" derbija.

Vukotić je odigrao čak 25 duela sa Crvenom zvezdom, a zanimljivo je da je imao poziv i "vječitog" rivala kada je bio dijete, međutim otac ga je naveo na Partizan.

"Igrao sam za svoju osnovnu školu. Zvezda je organizovala turnir osnovnih škola i to im je služilo za selekciju, treneri Zvezde su posmatrali djecu i birali ih za fudbalsku školu. Poslije utakmice mi je prišao trener Zvezde i rekao mi da su zadovoljni kako sam igrao i da bi voljeli da dođem u Zvezdu. Rekao sam mu da već treniram u Partizanu i da sam partizanovac i da je to neostvarljivo. Da se pohvalim kod oca, to sam mu prenio, ali mi je otac rekao: 'Ako namjeravaš da ideš u Zvezdu, kući se ne vraćaj!'", prisjetio se Vukotić u jednom skorijem intervjuu.

Igrao je za prvi tim Partizana od 1968. do 1978. godine, a potom od 1979. do 1984. godine. Dakle, punih 16 godina. Ili 791 utakmica, uz 396 golova. Sa Partizanom je tri puta bio prvak Jugoslavije, jednom i kao trener.

Samo jednu sezonu proveo je kao igrač u inostranstvu, u Bordou, a vratio se idućeg ljeta i ostao do penzije.

"Ljudi iz Partizana su me zvali. Imao sam još godinu dana ugovor sa Bordoom, ali sam htio da se vratim. Kod mene nijednog trenutka nije bilo dileme da li je to bila dobra odluka. I sad, kad se sjetim tog vremena, znam da sam želio da se vratim. Ovo je klub u kojem sam proveo, praktično, cijeli fudbalski vijek...", pričao je Vukotić.

Posebno u pamćenju mu je urezan poraz od Hajduka (1:6) i jedan "vječiti" derbi u kome se desio incident.

"To je meč koji sam gledao sa tribina. Sjećam se da je pukla zaštitna ograda na Partizanovom stadionu i gotovo 2.000 ljudi je 'vječiti derbi' gledalo pored terena, a sve je prošlo bez incidenata. Tada je fudbal bio drugačiji, bili smo rivali samo u tih 90 minuta na terenu", dodao je Vukotić.