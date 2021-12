Otišla je Partizanova ikona: Pored Moce su drhtali, a on bi ugasio cigaru i pokazao im kako se vole crno-bijeli!

Potresna vijest pogodila je srpski fudbal i sport u cjelini. Otišao je jedan od najvećih koje smo imali.

Izvor: MN PRESS

Strašna vijest potresla je ljubitelje sporta u Srbiji i u regionu. Preminuo je jedan od najvećih igrača Partizana i našeg fudbala - Momčilo Moca Vukotić

Čovjek koji je odigrao čak 791 meč za "Parni valjak" i bio simbol crno-bijelih u svakom smislu, preminuo je posloije borbe sa teškom bolešću - kancerom grla.

Za crno-bijele igrao je u dva mandata, od 1968. do 1978, pa od 1979. do 1984. Nakon toga bio je i trener kluba koji mu je bio u krvi, kao što je i Moca bio dio Partizanovog DNK-a, što je i ostao zauvijek.

Njegovi saigrači uvijek su ga isticali kao vođu kraj koje su drhtali od treme, rivali su ga poštovali kao pravog viteza svog sporta., što je i bio.

"Nikada neću da zaboravim prvi ulazak u svlačionicu Partizana, drhtao sam sjedeći pored Moce Vukotića. Znao je i da podvikne na mene tokom utakmice, ali bi mi uvijek prišao, zagrlio i rekao Preki, nemoj da se ljutiš na mene. Ma gdje da se ljutim. Nisam se ljutio ni na druge, a kamoli na najveću legendu u istoriji Partizana", rekao je u intervjuu za MONDO takođe legendarni igrač crno-bijelih, Dževad Prekazi.

"Sjećam se utakmice u Zagrebu, imao je ogroman otok na članku, Biće Mladinić mu je rekao da ne rizikuje jer jedna utakmica ne znači ništa. On je stisnuo zube, obuo dva broja veće kopačke i izdržao 90 minuta. Posle smo svi mi bili u problemu, kako da se žalimo na povredu kad veliki Moca sa takvim otokom ne osjeća bol i ostavlja srce na terenu za Partizan. To je nauk za sve generacije, primjer koji često koristim kada objašnjavam mladim igračima šta znači odricanje u fudbalu i kako treba da se ponaša pravi profesionalac koji voli svoj klub", dodao je on u sjećanju na nezaboravnog majstora.

Kao i po svojim majstorijama, Vukotić je saigračima ostao upamćen i po brojnim anegdotama kraj terena.

"Moca, kratko i jasno. Jače zvuči nego Vukotić. Moca je simbol Partizana. Za njega me vežu najljepše moguće uspomene. O igračkim kvalitetima je mnogo toga rečeno i napisano, ja ga više pamtim po tim cigaretama koje je palio i u poluvremenu utakmice. Ode u onu kuhinjicu koja je bila preko puta svlačionice, povuče par dimova i vrati se na teren. Znam da to nije nešto čega bi on volio da se sjeća, ali tako je", govorio je bivši igrač crno-bijelih Zvonko Živković za Mondo o Moci kroz osmijeh i uz veliko poštovanje.