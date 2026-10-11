Golman Javora otišao u napad i postigao gol za pamćenje

Prva liga Srbije priredila je pravi užitak navijačima, pošto je u meču Grafičara i Javora viđen spektakularan gol i to golmana gostiju

Izvor: Screenshot/Youtube/@PrvaligaSrbijeOfficial

Golman Javora Dimitrije Stevanović obilježio je fudbalski dan u Srbiji potezom koji se retko viđa! U samom finišu gostovanja Grafičaru u Beogradu, čuvar mreže je napustio svoju stranu terena, otišao u protivnički kazneni prostor i glavom zatresao mrežu za izjednačenje i konačnih 1:1 u 13. kolu Prve lige Srbije.

Javor jednostavno nije imao šta da izgubi, a čini se da se rizik maksimalno isplatio. Gosti su od četvrtog minuta, i to zbog autogola Nikole Todosijevića, jurili zaostatak. U samom finišu inicijativu je preuzeo niko drugi do golman Javora, koji je bio najviši u skoku, a onda je i zatresao mrežu rivala.

Pogledajte gol koji je Javoru donio izjednačenje:

Pogledajte 00:22 Golman Javora dao gol protiv Grafičara Izvor: Youtube/Mozzart Bet Prva liga Srbije Izvor: Youtube/Mozzart Bet Prva liga Srbije

Spektakularan pogodak u posljednjim sekundama, preciznije u trećem minutu nadoknade, donio je Javoru važan bod i bacio u sjenku sve što se dešavalo na ostalim terenima. Iako je golman Savo Radanović bio viđen kao heroj meča, nakon što je odbranio brojne pokušaje gostiju, na kraju je ipak poklekao.

Malo je reći da klupa Javora nije vjerovala da će baš golman biti strijelac u samom finišu susreta, pošto je uslijedilo neobično oduševljenje. Čitava klupa je uletjela na teren i počela da slavi gol za izjednačenje. Javor je zahvaljujući Stevanoviću uspeo da ostane u vrhu takmičenja, sad ima skor od šest pobeda, šest remija i jednog poraza i nalazi se na trećem mjestu.

Šta se dešavalo u ostalim mečevima?

Dok je Stevanović postao junak u Ljutice Bogdana, Nemanja Taki Nikolić nastavio je da potvrđuje da je dolazak u TSC bio pravi potez. Ekipa iz Bačke Topole savladala je Bor u gostima sa 4:1, a iskusni napadač postigao je dva gola i tako stigao do brojke od sedam pogodaka od početka sezone.

TSC je do vođstva stigao preko Mihajla Milosavića poslije nešto više od sat vremena igre, ali je Dražen Dubakčić ubrzo poravnao rezultat. Ipak, domaćin nije dugo odolevao, pošto je Nikolić sa dva precizna udarca prelomio utakmicu, a konačan rezultat postavio je Aranđel Stojković u sudijskoj nadoknadi.

Nikolić je tako još jednom pokazao koliko znači ekipi Nenada Milijaša u pohodu na povratak u Superligu Srbije. Ipak, glavna priča ove runde pripada golmanu Javora, koji je u poslednjim trenucima utakmice odlučio da se pridruži napadu i postane strijelac gola vrijednog boda. Takvi trenuci podsećaju zašto je fudbal nepredvidiv i zašto se utakmica ne završava dok sudija ne odsvira kraj.

Rezultati 13. kola