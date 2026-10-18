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Zvijezda Arsenala ide iz Londona? Italijanski velikani zagrizli za sjajnog Šveđanina

Zvijezda Arsenala ide iz Londona? Italijanski velikani zagrizli za sjajnog Šveđanina

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Viktor Đokereš navodno želi da napusti Arsenal tokom januarskog prelaznog roka.

Viktor Đokereš odlazi iz Arsenala Izvor: Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia

Prema navodima engleskih i italijanskih medija, Viktor Đokereš je sve nezadovoljniji svojom situacijom u Arsenalu i odlučan je da u januaru pronađe novi klub. Za švedskog napadača interesovanje su ponovo pokazali italijanski velikani Milan i Juventus.

Iako je prošlog ljeta stigao iz Sportinga za obeštećenje od oko 70 miliona evra, švedski reprezentativac i dalje nije izborio startno mjesto u dresu "tobdžija". Prednost ima Kaj Haverc.

Đokereš ove sezone nije počeo nijednu utakmicu Premijer lige u startnoj postavi, mada je bio među starterima na oba Arsenalova meča u Ligi šampiona. Takav status mogao bi da ga navede da već na zimu potraži sredinu u kojoj bi imao značajniju ulogu.

Milan i Juventus ostaju zainteresovani za švedskog golgetera, a oba kluba mogla bi da mu ponude priliku za redovnije nastupe. Za sada, međutim, nije poznato da li su spremni da ispune Arsenalove finansijske zahtjeve niti pod kojim uslovima bi transfer mogao da bude realizovan.

Kao još jedna mogućnost pominje se razmjena igrača između Arsenala i Atletiko Madrida. U tom scenariju, Đokereš bi otišao u Madrid, dok bi Hulijan Alvares krenuo u suprotnom smjeru, ka Londonu.

Međutim, za sada je riječ samo o spekulaciji, a nema potvrde da su klubovi započeli konkretne pregovore o takvom poslu.

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Arsenal

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