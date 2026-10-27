Njemački ovčar nasrnuo na bivšeg igrača Liverpula: Završio u bolnici sa više od 50 šavova

Bivši fudbaler Liverpula Džermejn Penant završio je u bolnici nakon napada njemačkog ovčara tokom šetnje sa svojim psom.

Izvor: Screenshot/Instagram/@jermaine7pennant

Bivšeg fudbalera Liverpula Džermejna Penanta napao je njemački ovčar dok je bio u šetnji, a tom prilikom zadobio je teške povrede noge. Završio je u bolnici, gdje su mu ljekari sanirali rane od ujeda i stavili više od 50 šavova.

Incident se dogodio kada je Penant pokušao da zaštiti svog psa, američku akitu po imenu King. Njemački ovčar je najprije nasrnuo na njegovog ljubimca, a bivši fudbaler je odmah reagovao kako bi spriječio sukob. Međutim, pas je potom napao njega i oborio ga na zemlju.

Penant je o svemu govorio za britanske medije, opisujući trenutke koji su se pretvorili u pravu noćnu moru. Kako je ispričao, pas mu je držao nogu u čeljustima najmanje pet sekundi, dok je on ležao na zemlji.

"Bilo je zaista zastrašujuće. Drugi pas je napao Kinga, pa sam ja uskočio da ga zaštitim. U sljedećem trenutku, pas je napao mene. Završio sam na zemlji, a on mi je držao nogu u čeljustima najmanje pet sekundi", ispričao je Penant, dodajući da ne namjerava da prijavi incident policiji.

Fotografije koje je bivši fudbaler podelio pokazuju ozbiljne povrede desne potkoljenice. Ljekari su zbrinuli četiri rane od ujeda, ali su ga upozorili da bi zbog jedne posebno teške povrede mogla da bude potrebna i hirurška intervencija.

Penant je tokom karijere igrao za brojne engleske klubove, među kojima su Arsenal, Liverpul, Birmingem Siti, Lids junajted, Portsmut i Stouk Siti. Profesionalnu karijeru završio je 2018, u 36. godini, nakon 17 godina provedenih u fudbalu. U Premijer ligi upisao je ukupno 231 nastup.

Kad je u pitanju igra u nacionalnim timu. Penant, koji je rođen u Notingemu, nije imao mnogo prilika u seniorskom timu. Igrao je u reprezentaciji Engleske do 21 godine, ali više od toga nije uspio da izbori. Iako su njeovi najraniji koraci obećavali da će biti velika zvijezda, posebno jer je sa 15 godina stigao u Arsenal, taj scenario na kraju nismo gledali.

Postao je najmlađi igrač u istoriji Arsenala, pošto je debitovao sa 16 godina i 319 dana, ali život koji je kasnije uslijedio odvojio ga je daleko od pisanja istorije. Zapravo, ostaće upamćen kao fudbaler koji je kasnio na treninge, često je bivao u alkoholisanom stanju, zbog čega je nekoliko puta i hapšen.

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