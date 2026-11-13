Legendarni fudbaler Dejan Savićević govorio je o svom dolasku u Crvenu zvezdu i promeni trendova u fudbalu. Nekada su isti igrači godinama ostajali u jednom klubu, a sada imamo primere da Zvezda i Partizan za jedan prelazni rok promene pola tima.

Izvor: YouTube/Minut Sport

Legendarni crnogorski fudbaler Dejan Savićević ponikao je u Budućnosti iz Podgorice i već kao tinejdžer je sa 17 godina igrao za ovaj klub, pa mu nije dugo trebalo da privuče pažnju najvećih timova Jugoslavije. Apsolutno svi su se interesovali za njega, a u trci za potpis pobijedila je Crvena zvezda čiji je igrač postao 1988. godine, a da je to bio pravi potez pokazalo se u Bariju i Tokiju kada je bio prvak svijeta sa njom.

"Gledajte, u tom periodu, kada sam odlazio iz Budućnosti u Crvenu zvezdu, imao sam najbolju ponudu od Hajduka. Ponude Zvezde i Partizana bile su tu negdje, ali je Hajduk ponudio mnogo više. Ipak, više sam volio Zvezdu i više mi se išlo u Beograd nego u Split. Tako da sam u Zvezdu otišao za manje novca", ispričao je Savićević za "Meridijan Sport" iz Crne Gore.

Zašto je Dejo izabrao Zvezdu?

Vidi opis Dejan Savićević: "Pogledajte koliko su Džajić i Pižon igrali, a šta sad radi Zvezda" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Savićević je postao legenda Crvene zvezde i jedan od njenih najvažnijih igrača u pohodu na dva najvažnija trofeja u klupskoj istoriji, a kako kaže - za njega je dolazak na "Marakanu" bio privilegija.

"U to vrijeme, a i prije toga, bilo je mnogo teže otići u Zvezdu i Partizan. Do 1988. godine nije se odlazilo u inostranstvo, odnosno nisi mogao da ideš preko granice. Ekipe su bile mnogo jače, prvenstvo je bilo kvalitetnije jer su igrači bili grupisani u bivšoj Jugoslaviji", rekao je Savićević i dodao da mladi fudbaleri iz Crne Gore prave grešku što rano odlaze.

"Sve je bilo drugačije tada. Ljudi su se opredjeljivali da ostanu u svojim sredinama. Na primer, iz Mostara se rijetko odlazilo. Prvi je Blaž Slišković otišao u Split i to je bila senzacija. A sigurno su i Marić, Bajević i Vladić mogli da odu iz Mostara i igraju negdje drugdje u Jugoslaviji. Nisu željeli, već su čekali odlazak u inostranstvo. Bilo je veoma malo takvih transfera. Imali ste i igrače iz Sutjeske koji su ostajali u klubu, iako su mogli da odu. Voljeli su svoje gradove. Nije postojao taj trend stalnog mijenjanja sredine, cirkulacije igrača i promjena klubova".

Druga vremena

Izvor: MN PRESS

Savićević objašnjava koliko je Zvezda bila velika za vrijeme Jugoslavije: "Uzmite za primjer Crvenu zvezdu. Generacije koje su predvodili Rajko Mitić, Šeki, Pižon, koga ja pamtim, pa Džajić - te četiri generacije igrale su zajedno po sedam, osam godina. Možda bi se promijenio jedan ili dva igrača. A danas se u Crvenoj zvezdi i Partizanu igrači mijenjaju kao na traci. Svake godine dođe i ode po pet, šest, osam ili deset fudbalera. To je nekako izgubilo smisao... Ali, opet, tako je kako je. Opet, ne možete se ponašati drugačije od ostatka svijeta".

"Očigledno je da su trendovi već počeli da se mijenjaju. Piksi je 1986. godine otišao iz Radničkog u Crvenu zvezdu, a ja sam od 1984. počeo standardno da igram za Budućnost. Već sam imao četiri godine seniorskog fudbala iza sebe i prelazak u Zvezdu bio je stepenik više u odnosu na Budućnost, gdje sam, samim tim, bio bliži i transferu. Tada je postojala velika četvorka - Crvena zvezda, Partizan, Dinamo i Hajduk. Svi igrači su težili tome da odu u jedan od tih klubova. Ja sam izabrao Crvenu zvezdu, u odnosu na Partizan i Hajduk. Jedino nisam imao ponudu Dinama, dok su ova tri kluba bila zainteresovana za mene".

"Ja za Zvezdu, a otac za Partizan"

Izvor: MN Press

Interesantno je da je Savićević od malih nogu navijač Crvene zvezde, dok je njegov otac navijao za Partizan: "Znate kako je, kada ste klinac, neku boju zavolite više od drugih. Iako mi je otac bio partizanovac, ja sam navijao za Crvenu zvezdu. Zašto? Nemam pojma. Vjerovatno smo društvo iz kraja, ispred zgrade, više voljeli Zvezdu i tako je ostalo. Kasnije sam se, vjerovatno, i zbog toga opredijelio. Isto je to - Zvezda ili Partizan, ali sam nekako više volio Zvezdu. Vjerovatno da sam više volio Partizan, možda bih otišao tamo", rekao je Dejo.

"Ponude su bile manje-više iste, a Hajduk mi je nekako bio daleko. Eto, to je razlog zbog kojeg sam otišao u Crvenu zvezdu".

Podsjetimo, poslije toga je Dejan Savićević igrao za Milan, sa kojim je takođe bio prvak Evrope, a igrao je još za Rapid iz Beča, dok je imao još jedan mandat na "Marakani".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 04:47 Dejan Savićević o Moci Vukotiću Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)