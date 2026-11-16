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Kad će FSS dobiti novog predsjednika? Totalni reset srpskog fudbala čekaće se mjesecima

Kad će FSS dobiti novog predsjednika? Totalni reset srpskog fudbala čekaće se mjesecima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Fudbalski savez Srbije je bez predsjednika, a UEFA i FIFA preuzimaju vođenje srpskim fudbalom. Kada će FSS dobiti novog predsjednika i kako će se riješiti kriza?

Kada će FSS dobiti novog predsjednika Izvor: MN PRESS

Fudbalski savez Srbije (FSS) nalazi se u "limbu" pošto trenutno nema rukovodstvo, tako da su zbog specifične situacije morali da reaguju i UEFA i FIFA. Zakazana konstitutivna sjednica Skupštine FSS otkazana je poslije političkih promjena u Srbiji i čak četvrti put za šest mjeseci došlo je do novog odlaganja što je bio alarm za Nion.

Prema pisanju "Sport Kluba", ponedjeljak bi trebalo da donese odgovor na ključno pitanje kako prebroditi najveću krizu u istoriji srpskog fudbala, pa prema najavama UEFA će poslati instrukcije o rješavanju aktuelne situacije.

Kad će FSS dobiti predsjednika?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Rukovođenje FSS-om će do održavanja izbora preuzeti UEFA i FIFA. Na njima je da obezbijede fer i demokratske izbore, a da bi se do njih došlo - potreban je novi saziv Skupštine. Novog predsjednika FSS-a izabraće novi skupštinski saziv, bez ikakvog upliva politike, a očekuju se izbori od opštinskih do najviših nivoa vlasti u fudbalskoj Srbiji.

"Prema okvirnom roku, FSS bi predsjednika mogao da dobije krajem aprila, ili početkom maja, naredne godine. Takav scenario sasvim je prihvatljiv i za ljude iz krovnih organizacija, specijalizovanih za rješavanje kriznih situacija. Do tada bi srpskom kućom fudbala upravljao supervizor iz Niona, u čijem opisu poslova će biti i priprema narednih izbora. Skupština iz 2026, najvjerovatnije, neće biti ni konstituisana", navodi se u tekstu Sport Kluba.

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Ko će biti novi predsjednik FSS-a?

Legendarni srpski reprezentativac, kapiten Srbije i Mančester junajteda, Nemanja Vidić već neko vrijeme se u javnosti spominje kao čovjek koji bi mogao da spasi srpski fudbal. U otvoreni sukob sa FSS-om ušao je još 2020. godine, u saopštenju koje je tad dobro zatreslo temelje Kuće fudbala u Staroj Pazovi.

"Cijeli sistem radi u interesu menadžera i funkcionera, a ne u interesu fudbala. Dozvoljava ljudima, blago rečeno sa sumnjivim biografijama, da zarađuju ogroman novac. Sistem koji smjenjuje trenera koji se plasira na Svjetsko prvenstvo?! Fudbaleri i treneri su osuđeni da sarađuju s takvim ljudima, jer su, nažalost, oni ti koji odlučuju o njihovoj sudbini. Uče djecu da je za put do uspjeha bitno ko je tvoj menadžer, a ko trener, jer kvalitet nije mjerilo, ni fudbalski, a ni ljudski", napisao je Vidić, između ostalog, tada u saopštenju koje je i danas aktuelno

U međuvremenu, Vidić je okupio ljude oko sebe, poput Mirka Poledice, ušao je u Skupštinu, htio i do mjesta predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, ali se dan uoči izbora 2023. godine - povukao.

"Povlačenje kandidature ne znači da odustajem od srpskog fudbala. Vjerujem u svoj tim i našu viziju, kao i veliku pomoć koju ćemo dobiti od naših prijatelja iz vrha evropskog i svjetskog fudbala. Ono što nažalost nije moguće da krenemo da radimo danas - moj tim i ja uradićemo, vjerujem, u bliskoj budućnosti. Sada to nije moguće", rekao je tada Nemanja Vidić koji je ostavio prostora da se u budućnosti predomisli.

Svi predsjednici FSS-a

Fudbalski savez Srbije imao je ukupno četvoricu predsjednika od osamostaljenja Srbije, odnosno od 2006. godine, dok su dvojica bili privremeno na toj funkciji:

  • Zvezdan Terzić (2006-2008)
  • Tomislav Karadžić (2008-2016)
  • Slaviša Kokeza (2016-2021)
  • Marko Pantelić (2021)
  • Nenad Bjeković (2021-2023)
  • Dragan Džajić (2023-2026)

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FSS fudbal

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