Kad će FSS dobiti novog predsjednika? Totalni reset srpskog fudbala čekaće se mjesecima

Fudbalski savez Srbije je bez predsjednika, a UEFA i FIFA preuzimaju vođenje srpskim fudbalom. Kada će FSS dobiti novog predsjednika i kako će se riješiti kriza?

Izvor: MN PRESS

Fudbalski savez Srbije (FSS) nalazi se u "limbu" pošto trenutno nema rukovodstvo, tako da su zbog specifične situacije morali da reaguju i UEFA i FIFA. Zakazana konstitutivna sjednica Skupštine FSS otkazana je poslije političkih promjena u Srbiji i čak četvrti put za šest mjeseci došlo je do novog odlaganja što je bio alarm za Nion.

Prema pisanju "Sport Kluba", ponedjeljak bi trebalo da donese odgovor na ključno pitanje kako prebroditi najveću krizu u istoriji srpskog fudbala, pa prema najavama UEFA će poslati instrukcije o rješavanju aktuelne situacije.

Kad će FSS dobiti predsjednika?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Rukovođenje FSS-om će do održavanja izbora preuzeti UEFA i FIFA. Na njima je da obezbijede fer i demokratske izbore, a da bi se do njih došlo - potreban je novi saziv Skupštine. Novog predsjednika FSS-a izabraće novi skupštinski saziv, bez ikakvog upliva politike, a očekuju se izbori od opštinskih do najviših nivoa vlasti u fudbalskoj Srbiji.

"Prema okvirnom roku, FSS bi predsjednika mogao da dobije krajem aprila, ili početkom maja, naredne godine. Takav scenario sasvim je prihvatljiv i za ljude iz krovnih organizacija, specijalizovanih za rješavanje kriznih situacija. Do tada bi srpskom kućom fudbala upravljao supervizor iz Niona, u čijem opisu poslova će biti i priprema narednih izbora. Skupština iz 2026, najvjerovatnije, neće biti ni konstituisana", navodi se u tekstu Sport Kluba.

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Ko će biti novi predsjednik FSS-a?

Legendarni srpski reprezentativac, kapiten Srbije i Mančester junajteda, Nemanja Vidić već neko vrijeme se u javnosti spominje kao čovjek koji bi mogao da spasi srpski fudbal. U otvoreni sukob sa FSS-om ušao je još 2020. godine, u saopštenju koje je tad dobro zatreslo temelje Kuće fudbala u Staroj Pazovi.