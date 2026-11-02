Srpski trener o prinudnoj upravi FSS-a koju šalje UEFA: "Blizu smo epske sramote"

Fudbalski savez Srbije suočava se sa prinudnom upravom iz Niona, a Aleksandar Veselinović smatra da je to sramota za srpski fudbal.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Fudbalski savez Srbije (FSS) nije dobio novog predsjednika pošto je četvrti put u posljednjih šest mjeseci odložena Skupština. Ovoga puta zbog toga što nije bilo kandidata, tako da zbog specifične situacije u kojoj se našao srpski fudbal - moraju da reaguju UEFA i FIFA. Najvjerovatnije će srpska kuća fudbala dobiti privremenu i prinudnu upravu koju će delegirati iz Niona, za šta poznati srpski trener Aleksandar Veselinović kaže da je sramota.

"Očigledno je da nismo bili domaćini i da nismo znali da upravljamo svojom kućom. Sada smo veoma blizu toga da dođemo do epske sramote, da nam ljudi sa strane dođu i uređuju poslove u našoj kući", rekao je Aleksandar Veselinović gostujući na Radio Beogradu.

UEFA imenuje novu upravu

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

S obzirom da nije bilo kandidata iz Srbije, UEFA će uskoro imenovati privremeni organ. "Stručne službe FSS u komunikaciji su sa nadležnim službama UEFA i FIFA radi obezbjeđivanja funkcionisanja Saveza u skladu sa važećom regulativom, do stvaranja uslova za sprovođenje izbornog procesa na svim nivoima za novi mandatni period", saopštio je FSS, a to se Veselinoviću nimalo ne dopada.

"Iskreno da vam kažem, kao individuu, skromnu i sa stanovišta struke, mene je velika sramota zbog svih ovih riječi koje ste sada pročitali. Mislim da je to sramota za cjelokupnu fudbalsku javnost i za istoriju našeg fudbala. Mislim da ne treba komentarisati kakva je imena naš fudbal dao na međunarodnoj sceni i kakvu smo organizaciju nekada imali. Sada smo došli u situaciju da neko drugi razmišlja o tome da nam dovede ljude sa strane kako bi upravljali našom organizacijom".

"Apsolutno se ne slažem sa tim da u našoj zemlji nema sposobnih ljudi koji mogu da urede kuću i naprave plan. Međutim, nisam siguran na koji način sada treba sprovesti tu proceduru i u kom pravcu će se kretati dešavanja oko krovne fudbalske organizacije u Srbiji i svega što je vezano za to".

Da li je Vidić kandidat?

Jedan od potencijalnih kandidata za predsjednika FSS-a mogao bi da bude Nemanja Vidić, kandidat iz 2023. godine, koji se dan uoči izbora povukao.

"Znam da se Nemanja Vidić u međuvremenu povukao i iz Skupštine, kao i neki drugi ljudi koji su bili bliski njemu. U ovom momentu je veoma teško govoriti, jer se dešavaju neke društvene i političke promjene u samom društvu. Veoma je teško sada dati jasnu prognozu i imati sliku svega onoga što se dešava. Očigledno je da je riječ koja objedinjuje cjelokupnu situaciju u fudbalskoj kući - konfuzija", rekao je Veselinović.

Da pređemo iz "ja" u "mi"

Izvor: MN PRESS

Aleksandar Veselinović je apostrofirao da je pred fudbalskom Srbijom mnogo izazova, između ostalog i organizacija Evropskog prvenstva za mlade iduće godine, zajedno sa Albanijom. Zato kaže da je pred Srbijom težak period i da lično ne vidi koji bi to autoritet mogao svojim imenom i znanjem da kratkoročno poboljša situaciju.

"Predložio bih da se vratimo nekim postulatima, da pređemo iz "ja" u "mi", jer će nas to "mi" voditi ka socijalnoj odgovornosti. Treba da pratimo puteve autoriteta znanja i da imamo etičnost. Mi smo sve to izgubili u posljednjem periodu, a ovo što nam se sada dešava posljedica je svega onoga što se u fudbalu dešavalo tokom posljednjih desetak i više godina. Suviše bi bilo prepotentno i narcisoidno da uopšte pokušam da dam neki drugi predlog. Ali, kao individua i ljudsko biće, mislim da su ovo neke od osnovnih karakteristika koje moraju da nam budu vodilje", zaključio je Veselinović koji je, između ostalog, vodio Spartak, Vojvodinu, Čukarički i trenutno je bez angažmana.

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