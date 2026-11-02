Da li je vrijeme za Nemanju Vidića na čelu FSS-a? Srpski fudbal neko mora da izvuče iz blata

Da li je Nemanja Vidić pravo rješenje za predsjednika FSS-a? Srpski fudbal čeka promjene i nove kandidate, a izbori su ponovo odloženi.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski savez Srbije (FSS) nema predsjednika i neće ga skoro dobiti. Izborna skupština u Staroj Pazovi odložena je (ili bolje rečeno otkazana) četvrti put u posljednjih šest mjeseci, ovoga puta uz argument za koji niko ne može da prigovori, ali poslije kog se mora staviti prst na čelo: nije bilo niti jedne kandidature.

Da li je to zbog toga što niko ne želi da upravlja srpskim fudbalom ili zbog političkih promjena u zemlji, koje su dovele do toga da neki od viđenih favorita za fotelju ipak odustanu? Mjesto predsjednika Fudbalskog saveza Srbije (FSS) predstavlja možda i najtežu i najodgovorniju funkciju u srpskom sportu, uz ministra sporta i predsjednik OKS, ali se u ovom trenutku još nije usudio da ga se prihvati, ostavljajući prostora da reaguju i UEFA i FIFA.

Stiže prinudna uprava iz Niona

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

S obzirom da FSS nije sam izabrao novog predsjednika, intervenisaće iz UEFA i FIFA. To su iz srpske Kuće fudbala i potvrdili u saopštenju dostavljenom jutros, a u kojem se govori da nije bilo kandidature za predsjednika i članove Izvršnog odbora.

"Stručne službe FSS u komunikaciji su sa nadležnim službama UEFA i FIFA radi obezbjeđivanja funkcionisanja Saveza u skladu sa važećom regulativom, do stvaranja uslova za sprovođenje izbornog procesa na svim nivoima za novi mandatni period", navodi se u saopštenju iz Stare Pazove.

Ukratko, ovo znači da će najvjerovatnije UEFA (u kojoj je i Zoran Laković) postaviti prinudnu i privremenu upravu Fudbalskog saveza Srbije koja će omogućiti uslove da se što prije održe izbori, a na kojima se nadamo da će biti kandidata.

Spominjali se Radujko i Lazetić

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Umjesto veterana Dragana Džajića (80), koji je 2023. godine izabran za predsjednika FSS-a, najviše se u javnosti spominjalo da bi mogli da ga zamijene kadrovi koji su već unutar sistema. To je prije svih Branko Radujko, koji je na funkciji generalnog sekretarara Saveza, maltene sa najvećom moći unutar FSS-a od kada je i Džajić izabran za predsjednika.

Uz njega, spominjao se i Nikola Lazetić, uspješni reprezentativac i nekadašnji sportski direktor Vojvodine, a danas predsjednik Fudbalskog saveza Beograda (FSB), inače i kandidat SNS-a na opštinskim izborima na Savskom vencu.

Međutim, već su stigli zahtevi za njegovu smjenu sa mjesta predsjednika FSB-a, i to zbog načina na koji je došao na funkciju, što govori da je malo vjerovatno da bi mogao da se nađe na novoj poziciji, još značajnijoj za srpski fudbal. Uostalom, da nije tako, Lazetić bi vjerovatno već podnio kandidaturu za mjesto predsjednika FSS-a.

Da li je vrijeme za Nemanju Vidića?

Legendarni srpski reprezentativac, kapiten Srbije i Mančester junajteda, Nemanja Vidić već neko vrijeme se u javnosti spominje kao čovjek koji bi mogao da spasi srpski fudbal. U otvoreni sukob sa FSS-om ušao je još 2020. godine, u saopštenju koje je tad dobro zatreslo temelje Kuće fudbala u Staroj Pazovi.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Cijeli sistem radi u interesu menadžera i funkcionera, a ne u interesu fudbala. Dozvoljava ljudima, blago rečeno sa sumnjivim biografijama, da zarađuju ogroman novac. Sistem koji smjenjuje trenera koji se plasira na Svjetsko prvenstvo?! Fudbaleri i treneri su osuđeni da sarađuju s takvim ljudima, jer su, nažalost, oni ti koji odlučuju o njihovoj sudbini. Uče djecu da je za put do uspjeha bitno ko je tvoj menadžer, a ko trener, jer kvalitet nije mjerilo, ni fudbalski, a ni ljudski", napisao je Vidić, između ostalog, tada u saopštenju koje je i danas aktuelno.

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U međuvremenu, Vidić je okupio ljude oko sebe, poput Mirka Poledice, ušao je u Skupštinu, htio i do mjesta predsednika Fudbalskog saveza Srbije, ali se dan uoči izbora 2023. godine - povukao.

"Povlačenje kandidature ne znači da odustajem od srpskog fudbala. Vjerujem u svoj tim i našu viziju, kao i veliku pomoć koju ćemo dobiti od naših prijatelja iz vrha evropskog i svjetskog fudbala. Ono što nažalost nije moguće da krenemo da radimo danas - moj tim i ja uradićemo, vjerujem, u bliskoj budućnosti. Sada to nije moguće", rekao je tada Nemanja Vidić koji je ostavio prostora da se u budućnosti predomisli.

Podržao ga i Nenad Lalatović

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Da li će se zaista predomisliti, vidjećemo uskoro, već ga kum Nenad Lalatović hrabri i želi ga na čelu srpskog fudbala, svjestan da bi jedna takva ličnost, sa brojnim kontaktima, mogla da donese možda i potrebnu svježinu, da "prokrvi" situaciju u FSS.

"Ako se predsjednik Saveza bude birao kao predsjednik države, da ga bira narod, pobijediće Nemanja Vidić. A, ako ga budu birali ljudi iz Saveza dobiće Dragan Džajić. I to nema veze što je Nemanja Vidić moj kum, govorio sam tada, a mislim i sada, da je to najbolje za srpski fudbal i srpske klubove", podsjetio je Lalatović na svoje riječi tokom prethodnih izbora:

"Govorio sam kad je rijetko ko smio da kaže, da je Nemanja Vidić najbolje rješenje za predsednika FSS. Tada su mi mnogi zamjerili na tome i okrenuli leđa. Sklonili su me u drugi plan. Govorio sam tada da postoje tri čovjeka koji mogu da mi skinu glavu. Ni danas neću da kažem njihova imena, iako se promijenila vlast u Srbiji. Nisu mi dozvoljavali da radim u velikim klubovima, a u Vojvodini su me namjestili posljednji put kada sam došao", rekao je Lalatović za "Kurir".

Poledica najavio promjene u fudbalu

Izvor: MN PRESS

Bivši srpski fudbaler Mirko Poledica, inače 192. na listi kandidata Studentske liste koja je pobijedila na parlamentarnim izborima u Srbiji, koji je podržao Vidićevu kandidaturu - najavio je poslije izbora promjene u srpskom sportu, prije svega fudbalu.

"Ljudi me svakodnevno pitaju šta se dešava sa srpskim fudbalom i kada će početi promjene na svim nivoima. Razumijem nestrpljenje i potrebu za konkretnim odgovorima. Zato vas molim za još malo strpljenja", napisao je Mirko Poledica skoro na Tviteru. "Promjene će biti sistemske, reforme dubinske, a odgovornost neizbježna. Nijedan nivo neće biti izuzet od preispitivanja. Uredićemo sistem, uspostaviti jasna pravila i zahtijevati odgovornost za učinjeno i propušteno. Srpskom fudbalu nisu potrebna kozmetička rješenja, već suštinska promjena načina na koji funkcioniše", dodao je Poledica i završio sljedećim riječima: "Vrijeme je da se stvari postave na svoje mjesto". Vidjećemo da li je jedna od tih stvari i korijenite promjene u Fudbalskom savezu Srbije, gdje je potrebno uspostaviti sistem na drugačiji način nego što je to bilo do sada. Svi predsjednici FSS-a Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Fudbalski savez Srbije imao je ukupno četvoricu predsjednika od osamostaljenja Srbije, odnosno od 2006. godine, dok su dvojica bili privremeno na toj funkciji: Zvezdan Terzić (2006-2008)

Tomislav Karadžić (2008-2016)

Slaviša Kokeza (2016-2021)

Marko Pantelić (2021)

Nenad Bjeković (2021-2023)

Dragan Džajić (2023-2026)

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:58 Branko Radujko Izvor: Fudbalski savez srbije Izvor: Fudbalski savez srbije

(MONDO)