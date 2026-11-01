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Nenad Lalatović: "Nemanja Vidić treba da bude predsjednik Fudbalskog saveza Srbije"

Nenad Lalatović: "Nemanja Vidić treba da bude predsjednik Fudbalskog saveza Srbije"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nenad Lalatović je poručio da bi volio da vidi Nemanju Vidića kako vodi Fudbalski savez Srbije.

Nenad lalatovic hoce nemanju vidica na celu fss Izvor: Jack Ng / Alamy / Profimedia / MN Press

Nenad Lalatović volio bi da vidi Nemanju Vidića na čelu srpskog fudbala. Uskoro se očekuju izbori za predsjednika FSS, a trener Novog Pazara bi želio da se na tom mjestu nađe čuveni fudbaler.

"Govorio sam kad je rijetko ko smio da kaže, da je Nemanja Vidić najbolje rješenje za predsjednika FSS. Tada su mi mnogi zamjerili na tome i okrenuli leđa. Sklonili su me u drugi plan. Govorio sam tada da postoje tri čovjeka koji mogu da mi skinu glavu. Ni danas neću da kažem njihova imena, iako se promijenila vlast u Srbiji. Nisu mi dozvoljavali da radim u velikim klubovima, a u Vojvodini su me namjestili posljednji put kada sam došao", rekao je Lalatović za "Kurir".

Ne krije Lalatović da bi volio svog kuma na važnoj funkciji.

"Bio sam trener Radničkog iz Niša, mislim da je bio mart 2023. baš u jeku kampanje za predsjednika FSS, kada sam iznio svoje mišljenje o Nemanji Vidiću i Draganu Džajiću. Tada sam rekao, a to je bilo prije četiri godine, a isto mislim i sada. Ako se predsjednik Saveza bude birao kao predsjednik države, da ga bira narod, pobijediće Nemanja Vidić. A, ako ga budu birali ljudi iz Saveza dobiće Dragan Džajić. I to nema veze što je Nemanja Vidić moj kum, govorio sam tada, a mislim i sada, da je to najbolje za srpski fudbal i srpske klubove", objasnio je Lalatović.

"Volim Džajića kao oca, ali moj glas ide Vidiću"

Istakao je Lalatović da cijeni Dragana Džajića, ali da njegov glas ide Vidiću.

"Džajića bukvalno volim kao svog oca, ali moj glas i tada i sada ide Nemanji Vidiću. Džaji se izvinjavam, ali je Nemanja najbolje rješenje. Sve ovo sam govorio i prije četiri godine kada nije bilo popularno, možete sve to da provjerite i da vidite. Nenad Lalatović ne mijenja svoje stavove. Pričati tada o Vidiću, tako kako sam ja govorio u to vrijeme, nije bilo lako", istakao je Lalatović.

(Kurir/MONDO)

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Nenad Lalatović
Izvor: arena 3 premium
Izvor: arena 3 premium

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Tagovi

Nenad Lalatović Nemanja Vidić Fudbalski savez Srbije

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