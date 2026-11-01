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UEFA uvodi prinudnu upravu u Fudbalski savez Srbije?

UEFA uvodi prinudnu upravu u Fudbalski savez Srbije?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Fudbalski savez Srbije nikako da izabere novog rukovodstvo. U toj situaciji prema pisanju domaćih medija moguča je i reakcija evropske kuće fudbala.

uefa uvodi prinudnu upravu u fss Izvor: MONDO/U.Arsić

Fudbalski savez Srbije i dalje nema novo rukovodstvo i nasljednika Dragana Džajića na mjestu predsjednika, a sada "Sport klub" prenosi da je jedno od mogućih rješenja i da se uvede privremena uprava od strane organa UEFA.

Rok za prijavu kandidatura za mjesto prvog čovjeka srpskog fudbala je prošao, tako da ni na novembarskoj sjednici nema ko da se stavi na mjesto predsjednika FSS. Zbog toga su već tri sjednice saveza otkazane, a ako se otkaže i četvrta, "Sport klub" piše da je moguća i reakcija UEFA.

Stalnim komisijama FSS ističe mandat upravo danas, 1. novembra 2026. godine, a prema novim informacijama pravnici UEFA su konsultovani za pomoć i dostaviće mišljenje o ključnim pitanjima vezanim za FSS. Navodno će u ponedjeljak iz Niona doći dopis sa zvaničnim stavovima evropske kuće fudbala.

Moguća i privremena uprava

FSS
Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

"U ovom trenutku, FSS je najbliži privremenoj upravi UEFA! Od evropske kuće fudbala delegirani ljudi preuzeli bi rukovođenje i obezbijedili nove izbore u 2027. godini", navodi se u tekstu.

FSS osim redovnog funkcionisanja ima pred sobom organizaciju Evropskog prvenstva mladih reprezentacija zajedno sa Albanijom 2027. godine. Ipak, UEFA uprava nije jedina mogućnost. Moguće je i da se izabere privremeno rukovodstvo, ali takođe je moguće i da se odabere vršilac dužnosti, dok se ne steknu uslovi za izbor novog predsjednika FSS.

(MONDO, Sport klub)

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var fss
Izvor: MONDO/Uroš Arsić
Izvor: MONDO/Uroš Arsić

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Fudbalski savez Srbije UEFA

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