Oglasio se FSS: Nema kandidata za predsjednika, UEFA postavlja upravu

FSS se suočava sa krizom: izborna Skupština je ponovo odložena, a UEFA može da postavi privremenu upravu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski savez Srbije (FSS) ponovo nije dobio predsjednika. Četvrti put u posljednjih šest mjeseci odložena je izborna Skupština FSS, posljednja zbog toga što nije bilo niti jedne kandidature. Zbog toga se FSS oglasio i saopštio da se sada čekaju reakcije iz UEFA i FIFA.

"U okviru izbornog procesa u Fudbalskom savezu Srbije istekao je rok predviđen za podnošenje kandidatura za predsjednika i članove Izvršnog odbora. Do isteka navedenog roka nije podnijeta nijedna kandidatura", navodi se:

"Stručne službe FSS u komunikaciji su sa nadležnim službama UEFA i FIFA radi obezbjeđivanja funkcionisanja Saveza u skladu sa važećom regulativom, do stvaranja uslova za sprovođenje izbornog procesa na svim nivoima za novi mandatni period", dodaje se u saopštenju iz Stare Pazove.

Šta će sada UEFA i FIFA?

S obzirom na regulative, očekuje se privremena uprava koju bi trebalo da postavi UEFA. Preciznije, iz Niona bi bili delegirani ljudi koji bi preuzeli rukovođenje Savezom, sve dok se ne dogode izbori u FSS.

FSS inače osim redovnog funkcionisanja ima pred sobom organizaciju Evropskog prvenstva mladih reprezentacija zajedno sa Albanijom 2027. godine. Ipak, UEFA uprava nije jedina mogućnost. Moguće je i da se izabere privremeno rukovodstvo, ali takođe je moguće i da se odabere vršilac dužnosti, dok se ne steknu uslovi za izbor novog predsjednika FSS.

Lalatović predlaže Vidića

Za sada nije bilo informacija ko bi mogao da naslijedi Dragana Džajića kada dođe do izbora, a povremeno su se kroz medije provlačila imena Nikole Lazetića, aktuelnog predsjednika FS Beograda, kao i generalnog sekretara Branka Radujka. S druge strane Nenad Lalatović predlaže Nemanju Vidića.

"Govorio sam kad je rijetko ko smio da kaže, da je Nemanja Vidić najbolje rješenje za predsjednika FSS. Tada su mi mnogi zamjerili na tome i okrenuli leđa. Sklonili su me u drugi plan. Govorio sam tada da postoje tri čovjeka koji mogu da mi skinu glavu. Ni danas neću da kažem njihova imena, iako se promijenila vlast u Srbiji. Nisu mi dozvoljavali da radim u velikim klubovima, a u Vojvodini su me namjestili posljednji put kada sam došao", rekao je Lalatović za "Kurir".

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Pogledajte 00:26 Predsednik FSS Dragan Džajić stigao u Auzburg Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(MONDO)