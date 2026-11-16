Belgija ostala bez gol-mašine: Romelu Lukaku završio reprezentativnu karijeru

Romelu Lukaku se povukao iz reprezentacije Belgije nakon 135 utakmica i 94 gola, ostavljajući značajnu zaostavštinu.

Izvor: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia

Iskusni Romelu Lukaku se povukao iz reprezentacije Belgije. Lukaku koji ima 33 godine dosad je odigrao 135 utakmica i postigao je 94 gola, što dovoljno pokazuje koliku zaostavštinu je ostavio nacionalnom timu.

Drugi najbolji u Belgiji, a ne može se reći da ga u stopu prati, jeste Kevin de Brujne koji je dosad postigao 41 gol. Kad je u pitanju statistika Ronaldo je lider tabele sa 146 golova za Portugal, drugi je naravno legendarni Lionel Mesi sa 126, potom Ali Daei iz Irana (108) i Sunil Četri iz Indije koji je postigao 95 golova za nacionalni tim. Prema tome, lista strijelaca ispred Lukakua nije pozamašna, a da je još koju utakmicu odigrao za Belgiju vjerovatno bi oborio neke od rekorda.

Po donošenju odluke da napusti nacionalni tim Lukaku je rekao:

"Ovih 16 godina dao sam sve što sam imao za reprezentaciju... Prošao sam kroz sve moguće emocije... Igrao sam sa nevjerovatnim saigračima, kojima ću zauvijek biti zahvalan. Želim svima da im se zahvalim. Želim da se zahvalim i svim trenerima koji su me podsticali i ukazivali mi povjerenje, dajući mi priliku da pomognem ekipi. Bilo je to predivno putovanje i uživao sam u svakom trenutku.

Navijačima Belgije želim da zahvalim na podršci koju su pružali našoj reprezentaciji. Ponosan sam što sam predstavljao svoju zemlju na četiri Svjetska prvenstva i tri Evropska prvenstva. Te trenutke nikada neću zaboraviti. Miran sam sa svojom odlukom da ovdje završim. Bilo je nevjerovatno, uživao sam u svakom trenutku i veoma sam zahvalan. Hvala vam", zaključio je.

Oglasio se i Fudbalski savez Belgije

Fudbalski savez Belgije je u saopštenju dodao:

"Zahvaljujući svojoj ličnosti, liderskim sposobnostima, posvećenosti i snažnoj povezanosti sa reprezentacijom, zauzeo je posebno mjesto u istoriji belgijskih 'Crvenih đavola'.

Njegov put, od debija sa svega 16 godina do nastupa na najvećim međunarodnim takmičenjima, ostaje veliki izvor inspiracije za brojne mlade fudbalere i djecu koja sanjaju da jednog dana i sama obuku dres Belgije", navodi se.

Lukaku je posljednji put igrao za reprezentaciju prošlog mjeseca kad je njegov tim poražen od Francuske 4:1. Možda najbolje godine provedene u nacionalnom timu su bile one iz 2018. kad je ova selekcija bila treća na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!