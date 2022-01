"Zvjerska" partija Jokića - niko mu ništa ne može! Na korak od tripl-dabla, navijači skandirali MVP, MVP... (VIDEO)

Srpski košarkaš Nikola Jokić jedan je od kandidata za nagradu MVP.

Srpski centar Nikola Jokić igra nevjerovatno dobro i ove sezone i tako svake večeri viđamo konstantno briljantne partije i to ne dolazi u pitanje. Nekada to ne bude dovoljno za pobjedu, a nekada bude kao što je to bilo sinoć protiv Detroita.