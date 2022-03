Partizan izgubio u drami! Crno-bijeli ispustili pobjedu u derbiju, pali u posljednjim sekundama!

Partizan izgubio u Ljubljani u derbiju kola ABA lige.

Dramatična završnica, derbi u retro dresovima i na kraju poraz Partizana! Crno-bijeli nisu uspjeli da se revanširaju za poraz u Beogradu. Poslije trijumfa u dva derbija (Crvena zvezda i Budućnost) su u trećem poraženi. Savladala ih je Cedevita Olimpija u triler završnici - 81:79 (22:23, 21:23, 18:21, 20:12).

Ovim rezultatom je Obradovićev tim umanjio sebi šanse u trci za prvo mjesto i borbu sa Crvenom zvezdom u plej-ofu. Do kraja igraju još tri, a njihov najveći rival još pet mečeva. Oba tima imaju isti broj pobjeda (po 19), uz to crno-bijeli imaju i dva poraza više (4-2). Sa druge strane slovenački tim sada može da dođe i do treće pozicije pred doigravanje.

Na pet minuta prije kraja je Partizan imao "+8" (69:77) i onda su u potpunosti stali. U nastavku su dali samo dva poena, od čega su promašili četiri slobodna bacanja (Lesor i Avramovića), pa je domaćin serijom 12:2 došao do trijumfa. Prelomio je triling Blažič-Ferel-Omić.

Duel je počeo loše za Kevina Pantera, nije mogao da pronađe svoj šut, promašivao je, pa je napravio drugu ličnu grešku. Nedugo poslije toga je došlo do "varnica" između Alekse Avramovića i Jake Blažiča, pa je u završnici dionice i Avramović zaradio drugu ličnu, pa je Zek Ledej napravio bespotreban faul u posljednjim sekundama, nije kažnjen za to (22:23).

Kako je meč tekao tako je nervoza postajala sve veća na obje strane terena. Sve je počelo od tehničke za trenera Juricu Golemca (26:32). Tada su u centar pažnje dospjele sudije. Tehničke greške, nesportska Jamu Madaru, pa nesportska za Alena Smailagića koja je promijenjena poslije gledanja snimka, a onda tehnička Panteru i njegov treći faul. Za to vrijeme su košgeterski obračun vodili Avramović i Blažič. U završnici prvog dijela su uslijedile nove tehničke i faulovi, pa je tako Smailagić zbog reakcija na faul na pauzu otišao sa četiri lične. Željko Obradović je ostao da se raspravlja sa sudijama prije odlaska u svlačionicu.

Uprkos sudijskoj trojci (Uroš Nikolić, Miloš Koljenšić i Sašo Petek) i poluvremenu koje je trajalo skoro sat vremena, Avramović se raspucao kao u derbiju (19 poena), dok je Blažič na drugoj dao 14 poena.

Panter je konačno pronašao šuterski ritam na početku drugog poluvremena. Počeo je da pogađa i donio prednost svom timu. Domaćin je spustio minus na samo poen (59:60), tada je Kevin dao trojku pod faulom, pa je Ledej pogodio pod faulom, tako da su crno-bijeli u posljednji kvartal ušli sa vođstvom (61:67).

Srpski tim je u nekoliko navrata sticao prednost, Panter je pogodio, pa je Lesor zakucao (69:77). Ni to nije bilo dovoljno, Blažič je dao trojku, pa je uposlio Murića, tako da je na tri minuta prije kraja ponovo bilo dramatično (74:77).

U trileru u posljednjim minutima je viđeno sve i svašta, domaćin je napravio seriju od 10:0 za skoro četiri minuta, poveo (79:77), a onda je Panter izjednačio, Omić je poslije skoka u napadu pogodio, pokazano je da je napravio faul, odgledan je snimak, pa je ustanovljeno da je "mrtva lopta" i da je lopta za domaćina. Ferel je poentirao, Panter je promašio, Dragić je uhvatio loptu. Pošto Partizan nije bio u bonusu, izveden je aut, Avramović je krenuo u kontru, Ferel mu je izbio loptu iz ruke, sudije su pogledale snimak i ustanovile da ima 0,6 sekundi do kraja. Zagorac je loše izveo aut, Panteru je lopta ispala, što je bio znak za kraj meča...

CEDEVITA OLIMPIJA: Pulen 3, Ferel 13, Edžim, Duščak, Murić 6, August 7 (5sk), Blažič 25, Ščuka, Omić 13, Dragić 14 (6sk), Radovanović, Hbot

PARTZAN: Panter 18, Vukčević, Ledej 13, Zagorac 4 (5sk), Avramović 21, Korpvicia 2 (5sk), Smailagić 6, Mur, Glas, Lesor 4 (7sk), Trifunović 4, Madar 7