Obradović zabrinut zbog povrede dvojice igrača: Željko otkrio šta mu je rekao ljekar crno-bijelih

Poslije pobjede protiv Igokee je Željko Obradović bio zabrinut zbog povreda dvojice mladih košarkaša.

Izvor: YouTube/Screenshot/BC Partizan TV/MNPress

Upisao je Partizan novu pobedu u regionalnom šampionatu. Ukupno 19. u dosadašnje 22 utakmice u ABA ligi. Nova "recka" crno-bijelih bila je ekipa Igokee. U "Pionir" su se ponovo radovali (83:70). Zadovoljni su bili i navijači, kako zbog novih bodova tako i zbog dobre igre njihovih miljenika na parketu.

Mogao je domaći tim vjerovatno da slavi i ubjedljivije, ali uporni gosti nisu odustajali, pokušavali su na sve načine da se vrate u igru. Na kraju je ipak srpski tim uspio da odgovori i da spriječi veću dramu na svom parketu.

Po završetku meča Željko Obradović nije bio u potpunosti zadovoljan svim aspektima igre. Pohvalio je i svoj i protivnički tim i dao svoje viđenje susreta.

"Utakmica je, po početku, bila slična kao u Laktašima. Oni su tim koji mijenja odbranu, pokušavaju stalno da uvedu protivnika u kontra ritam. To su uspjeli u prvoj četvrtini, promijenili smo to u drugoj, rastrčali smo se, čitali njihovu odbranu i to je, uz početak drugog poluvremena kada smo napravili razliku, bio ključ. Oni se nikada ne predaju, probali su da se vrate. Čestitke igračima i hvala navijačima na sjajnoj podršci", rekao je Obradović.

Mnogo veća briga za iskusnog stručnjaka je povreda dvojice mladih košarkaša. U pitanju su Balša Koprivica i Jam Madar. Srpski centar je dobio udarac u trećoj dionici u pokušaju da spriječi koš Stivensa, dok je izraelski plejmejker u posljednjim sekundama susreta tražio izmenu.

"Doktor Moma je rekao da je u Balša u redu, ispratićemo kako će biti kada se bude 'ohladio', misli da nije ništa ozbiljno. Madar je dobio udarac u koljeno na kraju, ispratićemo i to, vidjećemo šta i kako je", zaključio je Obradović.