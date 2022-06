Na nešto više od tri minuta do kraja utakmice imaju 14 poena prednosti, nakon što je Kalinić ubacio sva tri slobodna bacanja.

Sada je to tehnička greška za Dejana Radonjića, koji je imao komentare na račun sudije. Neverovatno je da je to ukupno četvrta tehnička greška za članove Zvezde. Videli smo i nervozne Kalinića, Mitrovića...

Dobar početak FMP-a u poslednjoj četvrtini sa dve trojke, ali Zvezda ih bez ikakvih problema održava na distanci. Na šest minuta do kraja je "plus 12" za goste. Rezultat je 51:63.

Nikola Ivanović se pravo niotkuda povredio na samom kraju treće četvrtine, kada ga je jedan igrač FMP-a slučajno nagazio. Nije bilo prijatno igraču Zvezde, ali ostaje da vidimo da li će to biti neki veći problem za njega.

Ivanović je pogodio za najveću prednost Zvezde na meču. Prvo sa poludistance za +12, a onda i sa linije za slobodna bacanja za 59:45 na 35 sekundi do kraja treće četvrtine.

21 : 21

ZVEZDA ODRŽAVA PREDNOST - 43:52

Mnogo nervoze na obe strane, posebno kod gostiju gde je i Luka Mitrović dobio tehničku grešku. No, trojka Nikole Ivanovića smiruje živce crveno-belima.

Zvezda stiže do "plus devet" na dva minuta do kraja treće četvrtine.