"Šta god bude u revanšu u Ljubljani, Borac je apsolutni pobjednik Konferencijske lige"

Trener crveno-plavih Mladen Žižović se poslije pobjede Borca nad Olimpijom u plej-ofu Konferencijske lige obratio novinarima na konferenciji za medije u Trofejnoj sali Gradskog stadiona u Banjaluci.

Izvor: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Borac je pobijedio Olimpiju golom Sandija Ogrineca u sudijskoj nadoknadi i sam golom prednosti očekuje revanš na ljubljanskim "Stožicama" narednog četvrtka.

"Rastrzana utakmica, nismo uspjeli sa nametnemo posjed, oni su bili drčniji prvih pola sata. U drugom poluvremenu potpuno smo nadigrali Olimpiju i zasluženo dosli do pobjede uprkos promašenom penalu. Još jednom smo pokazali da ne odustajemo do posljednje sekunde. Mozemo biti ponosan na momke koji predstavljaju klub i zemlju", rekao je Žižović.

Ponovio je da je Borac imao dosta kadrovskih problema i izrazio negodovanje zbog pojedinih medija, koji su objavili porodičnu tragediju Envera Kulašina, istakavši i da je David Vuković fudbaler oko kojeg banjalučki klub treba da gradi budućnost.

"Imali smo raznih problema, ne razumijem one koji su požurili da objave situaciju sa Kulašinom, ako je to vijest koju ćemo otvarati onda smo u velikom problemu. Pod emocijom smo, ali ostaje nam jos 90 minuta. Sigurno će nas više respektovati, pokusaće da nas dobiju, ali trudićemo se da napravimo jos jedan veliki rezultat. Imamo kvalitetan roster da reagujemo na situacije. Vidjelo se da Luka (Zorić) ima udarac, da je igrao pod bolovima. (Davidu) Vukoviću je trebalo malo vremena da se zagrije, ali to je igrač na kojem treba da gradimo dosta toga u budućnosti".

Prema njegovim riječima, drugo poluvrijeme je u potpunosti pripalo Banjalučanima i da će se pripremiti za revanš u Ljubljani.

I"mali smo prpblema u organizaciji igre, uvidjeli smo na poluvremenu gdje curimo, ušli sa više hrabrosti u drugom poluvremenu. U ovom dvomeču je veliki favorit bila Olimpija, mislim da smo se sad malo približili. Napravićemo dobar plan igre, ali bez obzira šta se desi mislim da smo apsolutni pobjednici ovog takmičenja", istakao je trener Borca i prokomentarisao stanje povrijeđenih igrača.

"Zorića smo izgubili na 15 dana, skočni zglob je u pitanju, za Grahovca ćemo vidjeti nakon pregleda".

Žižovića su novinari podsjetili i da je kao trener Zrinjskog eliminisao Ljubljančane u sezoni 2020/21.

"Sličan ambijen je bio. Generalno mi smo dosta potcijenjeni u okruženju i Evropi, pa mi sada idemo korak po korak. Sasvim su drugačije okolnosti, igrala se jedna utakmica, drugačije su ekipe. Nema tu nekog posebnog plusa za mene. Ali sigurno fino sjećanje".

Otkrio je i kakva su mu očekivanja u revanšu kad je u pitanju igra Olimpije.

"Oni ne odustaju načinom i stilom igre, visoki presing, nema velikih iznenadjenja posebnih. Ne vjerujem da će nesto specijalno mijenjati, vidjećemo to u Ljubljani".

O Sandiju Ogrinecu, striejlcu jedinog pogotka je imao samo riječi hvale.

"Tih, nemametjiv, radnik na terenu i nije slučajno da je dao gol. On je gol zaslužio. To je tip igrača koji svaki trener voli, jer on svojim odnosom i kvalitetom zaslužuje sve što mu se desava. Ima jako dobre navike i nadam se da će biti još kvalitetniji".

Kao i o mladom Vukoviću...

"Treba mu da uhvati ritam, bitno je da nema straha, danas vrlo kvalifetno poluvrijeme. Trebamo ga tempirati i sačuvati od nove povrede. Vuković je vrlo kvalitetan igrač kakav nam treba".

