13 : 27 KRAJ Konferencija je završena. Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

13 : 26 PUT I PRES Reprezentacija putuje u četvrtak u Prag. Prvu konferenciju u Češkoj imaće 1.9 u 21 čas.

13 : 26 O IGRI SA DVA CENTRA Poslednje pitanje bilo je o igri sa dva centra, odnosno da u isto vreme na terenu budu Milutinov i Jokić. "Razmišljamo o svemu i da igramo sa tri beka. Razmišljamo o svemu. Uvek si u prednosti ako radiš svoje stvari onako kako si trenirao i ako si doveo do perfekcije. Da je neko drugo vreme, što nažalost nije, mi bi i sa aspekta tih taktičkih situacija radili to. Hoćemo da zbunimo protivnika, ne sebe, da vidimo šta možemo da dobijemo, šta da izgubimo. Razmišlja se o svemu. Pripremamo sve koliko možemo"

13 : 24 PEŠIĆ: MVP JEDAN, MVP DRUGI... Pešić o očekivanjima na EP. "Ekipe dolaze posle pet godina, biće iznenađenja, probaćemo mi da ne budemo neko negativno iznenađe nje. Nema slavlja ni posle pobede ni kritika posle poraza. Možda Bosna ne može da dobije Francusku na tri utakmice, ali u jednoj utakmici može. Za nas misle i dalje da smo kao Jugoslavija, MVP jedan, MVP drugi, sve to je dodatna motivacija za ekipe koje nas čekaju prvo u Pragu. Moramo da ostanemo mirni, da verujemo u naše mogućnosti i da radimo i napredujemo, da ispravljamo greške i da radimo ono što smo dobro radili. Evo i primer, da li igračima da pričam o lošoj trećoj četvrtini ili prvom poluvremenu? Pa prvom delu naravno, da vide šta smo dobro radili i kako smo igrali. Za razliku od klubova, ovde nema vremena, moramo da gledamo pozitivne stvari i to da popravljamo. Ne da se hvalimo i da se ljubimo po tri puta, pošto smo dobro odradili, već da to što smo trenirali da smo pozitivno pokazali na terenu. Sve je moguće ako želimo i ako imamo dobru koncentraciju, to su vrhunski igrači, imaju iskustvo, ako se pokaže pravi put, mi se trudimo da to pokažemo, da oni to prihvate. Mi smo tu da se prilagodimo njihovim navikama, individualnim mogućnostima i tako", jasan je Pešić.

13 : 20 PEŠIĆ: PADOVA ĆE BITI Pešić je pričao detaljnije o utakmici protiv Turske. "Sviđa mi se odbrana koju smo demonstrirali protiv Turske. Mi talenat u napadu imamo, tu nema diskusija, ali je baza za sve defanziva. Reakcija je bila iznad mojih očekivanja i sa aspekta tih taktičkiih priprema koje smo uradili i koje radimo u ovom pripremnom periodu. Taj odnos prema individualnim zadacima i to je bilo na dobrom nivou. U drugom poluvremenu smo stali, slabije smo igrali u odbrani, filozofirali smo u napadu. Bilo je pritiska sa druge strane, dočekali su svojih pet minuta što se očekivalo. Treća četvrtina je jedna nova utakmica, to stalno govorim. Cilj je bio da dobijemo treću četvrtinu rezultatski. Bilo je tu pritiska, odbrane, odluka. Sve to će biti i na šampionatu. Čujem, ljudi spominju te padove, kako smo pali, toga će uvek biti. Pitanje je samo koliko brzo ustaneš. To je Evropsko prvenstvo, rekli su i drugi, pa malo bolje znam o tome. Pratimo svaku utakmicu"

13 : 16 SPISAK SUTRA POSLE TRENINGA "Spisak ćemo objaviti u sredu posle treninga. Nemamo pritisak, svi su i dalje u treningu, svi su kandidati, sutra ćemo posle treninga znati. Svaki trening je važan. Može da bude i nezgodan iako je svaki važan. Sačekaćemo zadnji trening, pa ćemo odlučiti. Nedović i Bjelica su tu, rade, treniraju, videćemo šta će biti sa njima", rekao je Pešić. Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

13 : 15 SA JOKIĆEM JE SVE LAKO Otkrio je Marko kako je igrati sa Jokićem. "Jokić je lider, Vasa je tu, Kalinić je sjajan, pričao je Pešić o tome. Sa Jokićem je sjajno igrati, toliki talenat, osećaj za igru, sve nas čini boljima. Trudim se da uživam sa njim kad sam u ekipi", nasmejao se Gudurić.

13 : 14 O TURSKOJ O meču sa Turskom "Znači puno, svaki trening znači, oni su se vratili posle našeg vođstva, znači i ekipi i meni. Vraćam taj osećaj svakim danom. Sve se bolje i bolje"

13 : 13 "ZADRŽALI SMO NOLETA" I Novak je bio sa reprezentacijom Srbije. "Zadržali smo Noleta jedno dva sata, bili smo kao mala deca sa njim, pričali smo o tenisu, o savetima o svemu. Pričali smo jedno dva sata. Siguran sam da je svima puno značilo i pomoglo što je Novak bio tu i podelio sa nama svoje tajne" Izvor: MN PRESS

13 : 12 GUDURIĆ O SVOJOJ ULOZI Gudurić se osvrnuo o svojoj ulozi u reprezentaciji, ulazi sa klupe i ima veliku odgovornost. "Imao sam tu ulogu i u Feneru. To je neki moj kvalitet kroz karijeru, da nemam problem da radim šta god je potrebno timu, bilo to da šutiram, da kreiram ili i jedno i drugo ili da igram odbranu. U nekim slučajevima više volim da uđem sa klupe, nema ljutnje ako ne počnem, da uđem kad su ekipe u bonusu" Nadovezao se na to Pešić. "Nisam znao to", nasmejao se Kari. "Lak sam za saradnju, odgovorio je Marko.

13 : 10 GUDURIĆ O POVRATKU NA TEREN Pričao je Gudurić o povratku na teren posle povrede i svega. "Znači mi mnogo što sam se vratio, odradio sam tri treninga sa ekipom pred Grčku, bila je to moja prva utakmica od juna i završnice lige sa Fenerom, znači mi svaki trening, vraća mi se osećaj za igru sa loptom. Treba da dižemo formu postepeno i da se nadamo najboljem"

13 : 09 ATMOSFERA JE SJAJNA "Atmosfera u timu je sjajna zaista, ne pričam to reda radi. Igrači znaju svoje uloge, verujemo selektoru, svi smo spremni da se žrtvujemo jedan za drugog, tako je bilo od prvog dana. Znamo ko su lideri, svako zna koji mu je posao, sve je kako treba za sada."

13 : 08 GUDURIĆ O GRUPI Prokomentarisao je kratko Gudurić sastav grupe u Pragu. "Više o tome reći će selektor. Treba da iskoristimo prvu fazu da gledamo sebe, svoju igru, da ostanemo zdravi. To je to, videćemo kasnije. Znam te igrače, ekipe, nezgodne su, više o tome reći će Pešić. Sigurno da svi verujemo i mislimo da jesmo favoriti u grupi, ali to je manje važno. Bitno je da to pokažemo na terenu. Ja sam zdravstveno dobro" Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

13 : 06 PEŠIĆ: MI IMAMO CILJEVE... Zatim je mikrofon uzeo Pešić. "Da li da budem kratak kao Marko? Najbitnije je zdravlje. Naporna je sezona iza igrača, plus su tu i kvalifikacije za Mundobasket koje su igrale sve reprezentacije, to je ogroman napor. Vrlo je čudno da organizator nije povećao broj igrača. Traje 18 dana Evropsko prvenstvo, igra se u četiri države, finalni deo je u Berlinu. Sa naše strane mi se još uvek nalazimo u procesu unapređenja svega, igre, razumevanja. Sa jedne strane moramo da pobeđujemo, jer je cilj da odemo u Berlin, to je cilj i igrača i moj, ostale ciljeve ste sami postavili, mi ne moramo da ih postavljamo. Kroz prvu rundu da kažemo kvalifikacija u Pragu, unapredimo svoju igru, da svaki momenat koristimo da fizički ostanemo u dobrom stanju. To je prvi kratkoročni cilj. To je to, čekamo pitanja", poručio je Pešić. Izvor: MN PRESS

13 : 03 GUDURIĆ: NE BEŽIMO OD VELIKIH AMBICIJA Prvo se obratio medijima Gudurić. "Očekivanja od reprezentacije uvek su najviša. Ne bežimo od toga. Prvo da poželim zdravlje ekipi, nadamo se najboljem."

13 : 00 GUDURIĆ JE TU Marko Gudurić je stigao prvi. Raspoložen i nasmejan otkrio je i da je imao zanimljive razgovore sa Novakom Đokovićem i da su pričali dosta o tenisu. Nole ga je pozvao da igraju zajedno na terenima na Dorćolu. "Zvao me, ali imam neke obaveze tu, neko prvenstvo", našalio se Marko.

12 : 48 ŠTA JE SRBIJA POKAZALA PRED EP? Evropsko prvenstvo uskoro počinje, a šta je Srbija pokazala pred Eurobasket? Na MONDU ste mogli da pročitate analizu posle meča sa Turskom. Izvor: FoNet/FIBA

12 : 40 KONFERENCIJA USKORO POČINJE Pešić i Gudurić pojaviće se pred medijima u 13 časova. Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

12 : 23 KURIDŽA NA SPISKU? Jedno od iznenađenja koje bi Pešić mogao da napravi na konačnom spisku je svakako Marko Jagodić-Kuridža (35). Gledajući minutažu tokom pripremnog perioda i tokom mečeva za Mundobasket, Kuridža je dobijao prednost i minutažu u odnosu na mlađe saigrače. Igra na poziciji krilnog centra, mada po minutaži i svemu ne bi bilo iznenađujuće da on zauzme mesto trećeg centra i da Dušan Ristić i Filip Petrušev ne budu među putnicima, već da Kuridža pokriva tu poziciju u slučaju potrebe, a da ide jedan više krilni centar, uz centre Nikolu Jokića i Nikolu Milutinova... Izvor: ATA Images/A.K

12 : 16 ŠTA JE SA BJELICOM I NEDOVIĆEM? U mečevima sa Grčkom i Turskom u timu nije bilo Nemanje Nedovića i Nemanje Bjelice. Njih dvojica ostali su u Beogradu da rade na oporavku. Obojica su povređeni i čeka se izveštaj lekara i odluka selektora oko njihovog učešća. Nedovićeva povreda nije delovala toliko ozbiljno pa su njegove šanse svakako veće, što se Bjelice tiče, on se povredio na prijateljskom meču sa Crnom Gorom i nema novih detalja o tome. Inače, Bjelica je uz Lučića kapiten reprezentacije. Izvor: MN PRESS

12 : 10 ČEKA SE KONAČAN SPISAK Na konferenciji bi Pešić trebalo da saopšti konačan spisak od 12 igrača. Biće to svakako jedna od glavnih tema razgovora sa novinarima danas. Izvor: MN PRESS

