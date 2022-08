Pešić iznenadio: 16 igrača i dalje u igri za Eurobasket! Čeka se posljednji trenutak, evo kad će saopštiti odluku

Svetislav Pešić će čekati do posljednjeg momenta i odlučio je da ni danas medijima saopšti spisak košarkaša Srbije za koje računa na predstojećem Eurobasketu.

Izvor: MN PRESS - ARHIVA

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić ni danas na konferenciji za medije nije saopštio konačan spisak igrača na koje računa za predstojeći Eurobasket. Pešić će čekati sve do posljednjeg momenta kako bi "presjekao" kojih 12 košarkaša će povesti na kontinentalni turnir, a nakon odrađenih priprema, kvalifikacionih utakmica i izvještaja medicinskog tima - odluku će donijeti tek na posljednjem treningu u srijedu uoči puta u Prag.

To znači da su na spisku i dalje: Ognjen Jaramaz, Vanja Marinković, Marko Gudurić, Vasilije Micić, Dejan Davidovac, Vladimir Lučić, Ognjen Dobrić, Nemanja Nedović, Boriša Simanić, Nemanja Bjelica, Nikola Kalinić, Marko Jagodić-Kuridža, Dušan Ristić, Nikola Milutinov, Nikola Jokić i Filip Petrušev.

"Spisak ćemo objaviti u srijedu poslije treninga. Nemamo pritisak, svi su i dalje u treningu, svi su kandidati, sutra ćemo poslije treninga znati. Svaki trening je važan. Može da bude i nezgodan iako je svaki važan. Sačekaćemo zadnji trening, pa ćemo odlučiti. Nedović i Bjelica su tu, rade, treniraju, vidjećemo šta će biti sa njima", rekao je Pešić na konferenciji za medije i tako potvrdio da će odluka koju Srbija čeka već dugo biti prolongirana za još 24 sata.

Dobra vijest je da su svi igrači zdravi i da to na kraju neće biti faktor koji će biti "tas na vagi" u njegovoj odluci, ali za svaki slučaj želi da do kraja sve ostavi u takmičarskoj formi i tajiće im sve do posljednjeg okupljanja uoči puta, kada će nažalost četvorica morati da ostanu u Beogradu.

Podsjetimo, Eurobasket počinje 1. septembra, a Srbija će u grupnoj fazi igrati u Pragu. Protivnici u prvom dijelu takmičenja su Češka, Poljska, Finska, Izrael i Holandija. "Orlovi" putuju u Prag u četvrtak ujutru.