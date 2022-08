Sedam stvari koje je Srbija pokazala pred Eurobasket: Jokić nemoguć za čuvanje, "orlovi" imaju turbo brzinu

Srbija je savladala Tursku u Istanbulu, a selektor Pešić je poslije meča istakao da i neke loše stvari koje smo vidjeli nisu zabrinjavajuće pred Eurobasket.

Izvor: FONET/Fiba/Mondo/Uroš Arsić

Srbija je gazila, vodila 20 razlike, a na kraju je poslije sudijske lakrdije i pada u igri ipak uspjela u finišu da zadrži prednost i obezbijedi vrlo bitnu pobjedu nad Turskom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Sada tačno znamo šta nam je potrebno da bi se plasirali na Mundobasket, a samo nekoliko dana pred prvu utakmicu na Eurobasketu koja nas očekuje 2. septembra vidjeli smo novi naporan meč "orlova". Selektor Pešić je ponovo promiješao karte, Dušan Ristić koji je do sada bio u sastavu kao treći centar nije bio na klupi, već ga je zamijenio Filip Petrušev, a Marko Jagodić-Kuridža je dobio ozbiljnu minutažu. Šta smo sve vidjeli u ovom meču?

1 - TURBO SRBIJA U PRVIH 20 MINUTA

"Prvih 20 minuta je recept kako želimo da igramo na Evropskom prvenstvu", rekao je Svetislav Pešić, a kako i ne bi? Srbija je poslije samo 10 minuta protiv jedne od najjačih selekcija Starog kontinenta vodila 15 razlike, a onda je ona trojka Nikole Kalinića sa pola terena uz zvuk sirene "orlove" odvojila još više. Napad je funkcionisao besprijekorno, u odbrani se skoro sve stizalo, a i ono što ne bismo stigli Turci su uglavnom promašivali. Čak iako smo pali u drugom dijelu Srbija koja odigra ovakvih 20 minuta skoro svakoga će pobijediti.

2 – JOKIĆA NIKO NE MOŽE DA ČUVA

Dobroj napadačkoj igri Srbije u prvom poluvremenu dosta je pomogao i Ergin Ataman sa prevelikom vjerom u Alperena Šenguna. Ostavljao je mladog centra da '1 na 1' čuva Nikolu Jokića, što je konačno uvidio nakon odmora pa je drugi dio konstantno igrao sa dva visoka – rotirali su se Šengun, Šanli i Osmani. Jokić je u prvom poluvremenu nanizao 19 poena i da nije bilo promjene taktike ko zna na kom broju poena bi se MVP NBA lige zaustavio. "Počeli smo sa dva visoka u drugom poluvremenu i bili smo tvrđi u odbrani. Sa Alperenom i Sertačom probali smo da izguramo Jokića i pritisnemo Micića. Uspjeli smo u tome i dobar napad je sam došao", istakao je turski stručnjak poslije meča, a nakon toga se žalio na suđenje.

3 – MICIĆ JE IGRAO

Izvor: FoNet/FIBA

I to je najbitnije! Vidjelo se da nije potpuno spreman, ali to što je protiv Turske mogao da provede na terenu 30 minuta je jasan znak da će za Eurobasket biti potpuno spreman i da je povreda skočnog zgloba mnogo lakša nego što je to u prvih mah djelovalo. Ali dobro je bilo vidjeti da i roviti Micić umije da izvuče maksimum iz sebe. Dao je pet poena, vrlo malo je pokušavao da ide ispod koša i da sam rješava, a umjesto toga je iz pika i poslije blokova tražio saigrače i na kraju je sakupio čak šest asistencija. Ukratko – ponovo je pokazao da je mozak ovog tima.

4 – PAD

Izvor: Sport klub/Screenshot

Definitivno se uvukla panika među navijače kada je poslije 49:29 na startu drugog poluvremena prednost počela da se topi, da bi poslije serije poena Osmana i Korkmaza Turci stigli do 72:72 u finišu meča. Zanimljivo je bilo vidjeti i kako je Svetislav Pešić oklijevao sa tajmautima. Djelovalo je da pokušava da ostavi ekipu da sama riješi svoje probleme i nađe rješenja, kako bi se spremila za slične situacije na Eurobasketu. Uostalom, sam je rekao: "Drugo poluvrijeme? Razlog što smo izgubili kontrolu je turski tim. Nisu imali drugu opciju već da rizikuju, da igraju sa brzim šutevima, da igraju agresivnu odbranu, ne mogu da kažem da je svaki kontakt bio faul, ali bili su agresivni. Tu smo izgubili kontrolu utakmice, ali u sklopu naših priprema za Evropsko prvenstvo, možda to nije loše. Veoma je važno da smo se vratili. Pokazali smo ne samo pobjednički karakter, već smo znali u svakom trenutku u posljednjih pet minuta utakmice šta hoćemo da igramo. To je takođe još jedna pozitivna stvar za mene".

Definitivno su uspjeli tada Turci da odsijeku Jokića i otjeraju ga daleko od koša, kao i da sa iskakanjima visokih igrača pritisnu rovitog Micića, a to je problem u igri na kome će stručni štab sigurno poraditi u ovih nekoliko dana između kraja kvalifikacionog prozora i početka Eurobasketa.

5 – OPET TAJ SKOK

Ponovo je djelovalo da protivnik, ovoga puta prije svega preko Alperena Šenguna koji je upisao dabl dabl (17 poena, 13 skokova) uspjeva da previše poena postigne iz druge šanse nakon ofanzivnog skoka. Vjerovatno je to i razlog što je minute ispod koša dobio snažniji Marko Jagodić-Kuridža u odnosu na pokretnijeg i sigurno napadački boljeg Dejana Davidovca. Takođe, pošto je Vladimir Lučić vrlo brzo ispao iz igre zbog pet penala ostala je Srbija bez ključnog igrača u skoku i to se itekako vidjelo na terenu.

6 – PEŠIĆ NE LASKA KALINIĆU!

Izvor: Sportklub/Screenshot

Svetislav Pešić je rekao da mu je Nikola Kalinić najvažniji igrač u ekipi, a na to je krilni košarkaš odgovorio tako što je istakao da "selektor laska igračima". Sada nam je jasno da to nije tačno. Prvo je Kalinić protiv Grčke odradio lavovski dio posla u odbrani, kako od tranzicije tako od skoro pa nezaustavljivog Janisa Adetokumba, a sada je bio ključni igrač. Sve je šokirao trojkom sa pola terena na kraju poluvremena, a onda je riješio meč.

Dao je trojku koja je prelomila utakmicu, sa egala je donio 75:72 za Srbiju, a onda je povukao posljednju kontru Srbije i praktično dodao loptu od table Nikoli Jokiću za konačnih 79:72. Kao što se vidjelo koliko je on bitan zbog njegove sjajne igre, tako se vidjelo i koliko je bitan Vladimir Lučić kada je ispao iz igre. Oni su, kao što smo ranije i pisali, kičma ovog tima.

7 – MJK I GUDURIĆ!

Izvor: FoNet/FIBA

Prošli put Jaramaz, sada Marko Jagodić-Kuridža i Marko Gudurić! To su bili džokeri Svetislava Pešića sa klupe u ovom meču. Milutinova, Jaramaza i Vanju Marinkovića baš nije išlo, ali uvijek Srbija nađe novog džokera! Marko Gudurić je uz 14 poena imao i 6 asistencija i samo je nadogradio dobru igru na odlične minute u meču sa Grčkom, pa se sada očekuje da do Holandije još poboljša svoju formu i bude ključni igrač tima, možda čak i lider druge petorke. A svoje minute je dočekao i na najbolji način iskoristio Marko Jagodić-Kuridža. Čovjek koji je sve u karijeri radio na drugačiji način i do reprezentacije je stigao kada se to obično ne radi, u 34. godini, a sada ima realnu šansu da ode na Eurobasket.

Svojom čvrstinom je mnogo pomogao timu kada je Vladimir Lučić ispao iz ekipe, a uz sve to pogodio je jako bitne dvije trojke i jedno bitno slobodno bacanje. U njemu i Dejanu Davidovcu Srbija ima dvije potpuno različite "četvorke", a ostaje da se vidi da li će samo jedan od njih ili možda obojica ići u Češku.

RASPORED SRBIJE NA EUROBASKETU Srbija – Holandija 2. septembar 21:00

Srbija – Češka 3- septembar 17:30

Srbija – Finska 5. septembar 21:00

Srbija – Izrael 6. septembar 2022.

Srbija – Pojska 8. septembar 2022

Pripreme, prijateljske utakmice, osvojen turnir u Njemačkoj i dvije pobjede u kvalifikacijama za Mundobasket daju razlog za optimizam pred duele u praškoj O2 Areni. Ovaj tim ima svojih mana i manjkavosti, ali prije svega ono što raduje je što je iz meča u meč bolji, uigraniji, a ostaje da se nadamo i zdraviji. Sada se ekipa vraća u Beograd u kome će nekoliko dana trenirati, Micić, Gudurić Nedović i Bjelica će nastaviti da se oporavljaju i dižu svoju formu i onda slijedi put za Prag. Počinje ono najbitnije!