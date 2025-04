"Jokiću bih izbio zube, imam i ja braću": Šekil O'Nil mu prijeti, od devesetih pamti kako je sa "Jugoslovenima"

Legendarni Šekil O'Nil tvrdi da bi razbio Nikolu Jokića i još dobro pamti koji bijeli košarkaš ga je najviše namučio. U pitanju je Jugoslovenska legenda,.

Izvor: YouTube/NBA on TNT/Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Dok Nikola Jokić u Americi i svjetskoj košarci postavlja nove standarde igre, legendarni košarkaš Šakl O'Nil tvrdi da bi bio bolji od njega da je danas na svom vrhuncu.

"Napravio bih od njega slovensku, slovenačku piletinu, odakle god da je. Ubacio bih 40 poena i morali bi da me udvajaju u odbrani. Vjerovatno bi igrao 'pik end pop' i izvlačio bi me na distancu, ali vjerovatno ne bi bio u igri. Uzeo bih loptu i išao pravo u reket, a cijela hala bi vikala da ne smije da stoji tamo 3 sekunde. I vidjeli bismo šta bi bilo", kazao je O'Nil u studiju "TNT"-a.

Dok su ga ispravljali u toku emisije i objašnjavali mu da je Jokić iz Srbije, O'Nil se nije obazirao, već je ponavljao da bi ga igrački razbio i objašnjavao kako bi to uradio.

"Garantujem vam jedno, pogodio bih mnogo više šuteva za dva poena nego on trojki. I povrh toga, natjerao bih njegovu braću da se tuku sa mnom jer bi u prvoj akciji na utakmici išao laktom u lice", rekao je O'Nil, pa pokazao da bi Jokić ostao bez zuba.

"Nećeš da se igraš sa njegovom braćom", rekli su mu sagovornici

"Imam i ja braću"

"Da li si vidio njegovu braću?"

"Da li ste vi vidjeli moju braću?", dodao je O'Nil u svom stilu.

Za O'Nila je najžešći bijelac Hrvat, Dino Rađa

Izvor: JOHN MOTTERN / AFP / Profimedia

"Znam mnogo žestokih bijelaca. Ko je bio najžešći protiv kojih sam igrao? U mojoj eri bio je tip iz Bostona, Dino Rađa", kazao je slavni Šakil O'Nil (53) u jednom podkastu, koji je upravo hrvatska košarkaška legenda podijelila svojevremeno na svom Instagram nalogu.

"Od svih priznanja u životu koje sam dobio (bilo ih je prilično puno), ovo mi je jedno od najdražih, poslušajte šta kaže Šak", napisao je Dino Rađa (58), podijelivši tu objavu na društvenim mrežama.

Rađa je zaista mučio O'Nila, godinama

Izvor: Goran Mehkek / imago stock&people / Profimedia

Dino Rađa je legenda jugoslovenske, hrvatske i evropske košarke, a u NBA ligi imao je zapaženu epizodu od 1993. do 1997, kada je igrao za Boston Seltikse. Na Starom kontinentu bio je tad najmoćnijeg jugoslovenskog tima u istoriji, Jugoplastike, trostrukog prvaka Evrope, a potom je igrao za Virtus pre NBA lige, dok je poslije Sjedinjenih Država igrao za Panatinaikos, Zadar, Olimpijakos, Cibonu i za Split, u kojem je 2003. završio karijeru.

Zanimljivo je to da su Dinamo Rađa i Šekil O'Nil igrali u tom periodu 12 puta u međusobnim mečevima i Šek je ostvario 10 pobjeda, od čega sedam u ligaškom dijelu sezone, a tri u plej-ofu. Fizički najdominantniji centar u istoriji postizao je u tim mečevima po 30,3 poena, uz 11,8 skokova, a Rađa mu je odgovarao sa 21,8 poena i osam skokova po meču.

Najintenzivnije duele vodili su u sezoni 1994/95, u kojoj je hrvatski velikan iz Kuće slavnih protiv Šeka postizao po 27,2 poena u prosjeku.

"Šakil nije mogao da me zaustavi"

Izvor: IVAN IVANOVIC/EPA

"Bio sam uvijek pametan igrač. Kada igrate protiv Šekila O'Nila, ne možete da se tučete protiv njega, jer ćete tu izgubiti bitku. Morate da koristite svoj brzinu, a to ne možete ako ne šutirate sa distance, a mogao sam da radim obje stvari. Zadavao sam mu probleme jer sam šutirao i pogađao kada bi me puštao, a kada bi mi prišao blizu onda bih protrčavao protiv njega i nije mogao da me zaustavi", kazao je Rađa u podkastu "Basketbol netvork".

"U mojoj trećoj godini igrali smo pet utakmica protiv njih i u tim mečevima protiv Orlanda postizao sam po 27 poena i definitivno je da to pamti", dodao je Rađa.

Kako je bilo čuvati O'Nila?

"To nikad nije posao za jednog igrača i to nije za situacije 'jedan na jedan'. Tu je uvijek posao za dvojicu ili trojicu na jednog, inače će vas u suprotnom pojesti za doručak", nasmijao se Rađa.

Ko je bio Rađin najteži rival u NBA ligi? Teško mu je da izdvoji jednog, jer je igrao u eri titana u reketima, poput Hakima Olajdžuvona, Dejvida Robinsa...

"Bilo je različitih momaka. Šakil je bio nevjerovatno snažan i pokretljiv, ali nije bio opasan van reketa. Olajdžuvon je bio 'pun paket'. Finte, brzina... Bio je tako hitar i tako je dobro znao košarku da je bio nepredvidljiv i veoma teško za čuvanje. Dejvid Robinson je bio tada mršav, mnogo mršaviji od Šakila O'Nila, ali imao je svoje Ol-star kvalitete. Pratite druge igrače, gledate šta rade i pokušavate da zaustavite njihove najbolje poteze. Ne možete zaustaviti sve što rade, ali pokušate da olakšate sebi život ako ih zaustavite u određenim segmentima. Ipak, to su igrači koje ne možete čuvati u igri 'jedan na jedan'", objasnio je Rađa.