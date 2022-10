Partizan dominirao u Zagrebu: Novi dres, prva pobjeda i odlična uvertira za Evroligu!

Partizan savladao Cibonu u prvom kolu ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Cibonu u prvom kolu ABA lige u novim dresovima.

Tim Željka Obradovića upisao je trijumf na startu regionalnog takmičenja prilično ubjedljivo - 81:105 (26:25, 15:33, 19:24, 21:23). Poslije početnog mučenja, prvenstveno u odbrani, uspio je da pronađe pravi ritam i da slomi otpor upornog rivala u Zagrebu. Na kraju je ostvarena ubjedljiva pobjeda, mada je jasno da će trofejni stručnjak imati šta da zamjeri svojim izabranicima, prije svega kada je igra u defanzivi u pitanju, moraće na tome dosta da rade.

Nema mnogo vremena za analizu, pošto već u petak počinje takmičenje i u Evroligi i to na gostovanju Albi u Berlinu (7. oktobar u 20 časova). Protiv njemačke ekipe neće smjeti da se događaju ovakve greške, pošto takva ekipa neće praštati takve propuste. Odigraće crno-bijeli ukupno 10 mečeva u oktobru, prvi je gotov, drugi slijedi ubrzo, pa onda idu dueli sa MZT-om i Baskonijom, svi na strani, prvi meč kod kuće igraće tek 16. oktobra protiv Studentskog centra.

Započeo je Željko meč u petorci Egzum, Panter, Trifunović, Vukčević, Koprivica i to nije izgledalo dobro, prvenstveno u odbrani. Domaći tim je to iskoristio da dođe do vođstva (13:7). Tražio je Željko tada tajm-aut, uveo Matijasa Lesora, ali ni to nije pomoglo mnogo. Francuski centar pravio je velike greške, "zaboravljao" je igrače, iskakao na plejmejkere i tako je Cibona stigla do maksimalne prednosti (24:16). Sve se promijenilo poslije ulaska Janisa Papapetrua na oko tri minuta prije kraja dionice. Grk je stabilizovao tim i uspio je da ih "razbudi".

Novi kapiten Kevin Panter i Džejms Naneli su se raspucali, Papapetru je imao sjajno zakucavanje i bio je to početak znatno bolje igre srpskog tima. Odbrana je bila čvršća, nije rivalima dozvoljavala previše otvorenih šuteve i šansi za lake poene. Prvu prednost stekli su početkom druge dionice (33:34) i od tada je razlika samo rasla. Postepeno su uvećavali prednost, da bi nagrada za sve to stigla poenima Nanelija uz zvuk sirene za kraj prvog poluvremena i velikih "+17" (41:58).

U drugom poluvremenu nije bilo drame. Partizan je kontrolisao dešavanja na terenu i došao je do sigurnog trijumfa. Inače, zanimljivo je da je uprkos ogromnom vođstvu Obradović u nekoliko navrata tražio tajm-aute i objašnjavao svojim igračima da se ne opuštaju i da moraju da isprave određene propuste.

CIBONA: Radovčić 4, Perasović 9, Smajlagić, Majcunić 6, Mazalin 10 (5sk), Aranitović 9 (5sk), Baković 9, Kapusta 5 (15as), Malešević 10, Ljubičić 19, Bundović

PARTIZAN: Vukčević 14 (4sk), Ledej, Koprivica 8, Panter 14, Papapetru 11, Egzum 10 (5as), Naneli 7, Jovanović 7, Glas, Lesor 10, Trifunović 14 (4as), Anđušić 10 (4sk)