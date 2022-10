To sam želio da me pitate! Zvezda počela bez petorice košarkaša, Vlada Jovanović otkrio sve detalje o ekipi!

Novi trener Crvene zvezde Vladimir Jovanović detaljno govorio o igri, mladima, iskusnima, odsutnima...

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda mts

Crvena zvezda pobijedila je MZT na otvaranju sezone, a novinari su poslije meča prvi put imali priliku da opširnije razgovaraju sa novim trenerom branioca regionalne titule, Vladimirom Jovanovićem.

Mladi trener je nakon takmičarskog debija na klupi Zvezde govorio o igračima kojima je pružio šansu, poput mladog Nikole Topića, koji je igrao 20 minuta, a pričao je i o onima koji zbog problema nisu bili tu, poput Nemanje Nedovića, Ognjena Dobrića, Miroslava Raduljice, Filipa Petruševa, Ognjena Kuzmića...

"Te ideje koje smo imali su i malo iznuđene, jer su kraj terena bili i Dobrić i Nedović, pa neko mora da uzme i tu ulogu i minute. Topić je talentovan momak, 2005. godište, igrao je 20 minuta, računamo na njega ozbiljno i na njemu je da radi dobro. Igrao je solidno, može puno bolje, ima puno stvari koje treba da ispravlja, ali ima podršku svih nas, starijih igrača, Stefan Marković mu puno pomaže i zaslužan je za njegov rapidni napredak za kratko vrijeme. Računamo na njega, to je sigurno", rekao je Jovanović.

Prije "presjeka" zdravstvenog stanja, Jovanović je govorio i o novom plejmejkeru Džejlenu Adamsu, koji je "eksplodirao" u trećoj četvrtini i završio meč sa 16 poena, uz tri ubačene trojke.

"U njega vjerujemo. Da ne vjerujemo, ne bi bio sa nama. Ima kvalitete i kao i timu, potrebno mu je vrijeme da se adaptira na igru, na novi sistem. Što se tiče oscilacija, vidjela se nervoza, velika želja, raduje me da se jedan Branko Lazić baca na glavu, da se Holand sa 30 i nešto godina baca na zapisnički sto. To volim i želim da vidim. Imamo uspone i padove, to je posljedica toga što nismo kompletni od početka, ali se nadam da ćemo biti sve bolji kako se povređeni igrači budu priključili. Svaki dolazak novog igrača, makar on bio i najbolji mogući na toj poziciji, zahtijeva vrijeme i reakciju tima. To ne znači apriori da će odmah biti puno bolje, ali siguran sam da će poslije izvjesnog vremena da da rezultat. Moja i klupska ambicija je da najbolje igre pružamo kad bude najpotrebnije. Oktobar je, znate kakav imamo raspored i nadam se da ćemo iz ove situacije da izađemo najbolje što možemo", dodao je Jovanović.

Takođe, Jovanović je "čekao" i pitanje o sigurnoj igri svog tima, jer je Zvezda izgubila samo pet lopti na "jadranskoj" premijeri.

"To sam želio da me pitate, jer smo dosta lopti gubili u pripremnom periodu i to je bila zamjerka i nešto na čemu smo radili. To smo iskontrolisali - dvije za prvo poluvrijeme, pet ukupno... Pokazali smo reakciju".

Vidi opis To sam želio da me pitate! Zvezda počela bez petorice košarkaša, Vlada Jovanović otkrio sve detalje o ekipi! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 1 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 2 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 3 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 4 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 5 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 6 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 7 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 8 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 9 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 10 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 11 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 12 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 13 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 14 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 15 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 16 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 17 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 18 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 19 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 20 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 21 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 22 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 23 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 24 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 25 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 26 / 26

Analizirajući stanje igrača koji nisu nastupili, Jovanović je rekao po nekoliko rečenica o svakome od njih.

O Nemanji Nedoviću: "Nemanja ima povredu koja je nezgodna, zahtijeva tretman. U nekoj je fazi treninga, ne radi sa ekipom i kontaktu. To ide dobro, a prognoze se mijenjaju iz dana u dan. Nadam se da će uskoro da bude sa ekipom, a kada će da odigra prvu zvaničnu utakmicu - ne mogu da kažem".

O Ognjenu Kuzmiću: "Osjetio je bol u zglobu i nismo htjeli da ga koristimo, čisto iz prevencije. Mislim da ništa nije ozbiljno, ali u ovom trenutku - ne znam. Da je bilo velike potrebe, vjerovatno je mogao da igra, ali nismo htjeli da rizikujemo".

O Filipu Petruševu: "Juče je radio trening sa ekipom, cijeli trening. Jutros i danas radio je takođe treninge, vratio se apsolutno zdrav u trenažni proces poslije pauze sa povredom leđa i od sljedećeg treninga apsolutno ravnopravno konkuriše za mjesto u timu".

O Miroslavu Raduljici: "Tek je došao, praktično kao i svima potrebno mu je vrijeme. Već smo se pripremali za ovu utakmicu, tako da nije puno bio sa ekipom, ali videjćemo u narednom periodu".

O Ognjenu Dobriću: "Oporavak ide bolje nego što smo očekivali. Ne mogu da vam kažem tačan dan i datum kada će biti opet sa ekipom ali sve je sada dobro i oporavak ide željenim tokom. Nadam se da je uskoro sa nama", dodao je Jovanović.

Zvezda će se narednih dana spremati za gostovanje Anadolu Efesu u Istanbulu, dok će naredni meč u ABA ligi igrati za 10 dana, protiv Budućnosti u hali "Aleksandar Nikolić".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!