"Uzela mi je pola para, sad neka zaradi sama": Uzeo 116 miliona i titulu sa Kobijem, sad nema za račune

Nekada je bio NBA zvijezda, zaradio je preko 116.000.000 dolara u karijeri, a sada je nakon razvoda u velikim finansijskim problemima. Trevor Ariza se nedavno požalio na alimentaciju koju mora da plaća bivšoj ženi.

Nekadašnji krilni košarkaš koga pamtimo najviše iz vremena kada se u Los Anđeles Lejkersima nadmetao za mjesto u timu sa Vladimirom Radmanovićem traži da se revidira odluka po kojoj bivšoj ženi mora da plaća 14.000 dolara mjesečno na osnovu alimentacije.

Bri Andrerson, njegova supruga, naravno ne pristaje na to, iako Ariza tvrdi da više ne može da plaća alimentaciju na iznos koji je izveden u presudi donesenoj dok se još bavio košarkom.

"Otkako je presuda donesena došlo je do materijalne promjene u našem dogovoru koja je jako uticala na moje finansijske obaveze.Dok se u presudi navodi da treba da postoji jednako vrijeme provedeno u roditeljskim obavezama Bri nije provodila vrijeme sa našim sinom. Ne pokupi ga kada se dogovorimo niti se trudi da ima smislen odnos sa njim. Preuzeo sam punu odgovornost za brigu o njemu. To uključuje stabilan dom, obroke, odjeću, transport i druge potrebe. Bez obzira na brojne pokušaje da ohrabrim Bri da održi svoj odnos sa našim sinom i moje stalne zahtjeve da se ne miješa u moj odnos sa Tejlor, ona je sve to odbijala", naveo je u svom obraćanju Ariza.

Sada 39-godišnji bivši košarkaš navodi u zahtjevu da je nezaposlen i da je posljednji put plaćao poreze 2022. godine. Navodi da nema prihode i da plaća oko 10.000 dolara mjesečno za alimentaciju i još 4.000 za ostale troškove. Iako je naveo da njegova imovina vrijedi 4.700.000 dolara, istakao je ima dug na računima od 230.000 dolara i da su mu mjesečni troškovi 37.000.

"Otkako je presuda donesena ja sam aktivno tražio posao kako bih ostvario održiva primanja.Radio sam na brojnim poslovnim prilikama, investicijama, ali nisam uspio da ostvarim ozbiljan profit. Moje finansijske zalihe nestaju brže nego što sam očekivao i zbog nemogućnosti da nađem stabilan izvor prihoda moram da povlačim novac iz svog penzionog fonda kako bih podmirio svakodnevne obaveze. Finansijske poteškoće sa kojima se susrećem su značajne i ja se mučim da isplatim dosadašnje alimentacije i u isto vrijeme živim sa sinom. Bri je dobila ozbiljna sredstva prilikom razvoda i to joj daje finansijsku sigurnost. Dobila je nekretnine, luksuzna vozila, polovinu mog novca na računima.Uz sve to ona ima sposobnost da radi i stvara primanja kako bi izdržavala sebe i našu djecu. Nije fer da se ona oslanja isključivo na moje finansijske izdatke kada može i samostalno da se izdržava", naveo je Ariza.

Rođen 1985. godine u Majamiju, Trevor Ariza je prošao godinu koledža na UCLA i onda je bio 43. pik. Poslije dve godine u Njujorku i godinu dana u Orlandu prešao je u Lejkerse gdje se borio za mjesto na krilu sa Vladimirom Radmanovićem. Ostao je tu do 2009. kada je osvoio šampionsku titulu.

Nakon toga kreću godine selidbi. Bio je dvije godine u Nju Orleansu i Vašingtonu, a četiri u Hjuston Rokitsima. Kratko je bio u Finiksu, pa u Sakramentu, Portlandu i Majamiju prije nego što je nakon sezone 2021/22 završio karijeru.

