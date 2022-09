Sezona istine za Crvenu Zvezdu? Novi trener, novi tim i novi lideri, samo su ambicije stare!

Crvena zvezda kreće u novu sezonu, a ovo je u pravom smislu novi početak za klub i za tim. Došao je novi trener, promijenjen je ogroman broj igrača, a sada slijedi pakleni oktobar i vrlo brzo bismo mogli da dobijemo odgovore na mnoga pitanja.

Uskoro počinje nova košarkaška sezona u ABA ligi i Evroligi, a u njoj će Crvena zvezda imati paklen zadatak. Tim brane triplu krunu iz prošle sezone i pokušava da ostvari zapažen rezultat u Evroligi. Sve to dolazi poslije prave male revolucije u klubu.

Nakon sjajnog posla i još tri trofeja spakovana u vitrine kluba sa Malog Kalemegdana otišao je Dejan Radonjić, koji je nedavno i govorio o toj svojoj odluci. Zaputio se u Panatinaikos, gdje je poveo i Nejta Voltersa, plejmejkera koji je u mnogo mečeva prošle sezone bio ključni igrač crveno-bijelih.

Stiglo je čak sedam pojačanja, ali i novi trener. Kao i prošli put kada je Radonjić odlazio crveno-bijeli su riješili da povjerenje ukažu mladom srpskom stručnjaku, a sada je posao dobio Vladimir Jovanović. Ovaj 38-godišnji trener koga pamtimo kao šefa struke FMP-a, Cibone i omladinskih selekcija Srbije je pred izazovom karijere rekao:

"Kao što znate, praktično mi završavamo fazu pripremnog perioda i počinjemo da se spremamo za prvi meč u ABA ligi koji dolazi brzo. Znamo kakva su očekivanja od nas i spremni smo da odgovorimo na sve izazove. Cijeli klub i ja vjerujemo u ovaj tim i stručni štab. Daćemo sve od sebe da ispunimo očekivanja, ali idemo od utakmice do utakmice. Siguran sam da imamo šta da ponudimo", rekao je Jovanović.

IMA LI TEŽEG POSLA?

Teško. Zamijeniti Dejana Radonjića u Crvenoj zvezdi zaista nije zahvalno. Čovjek koji je u karijeri osvojio 30 trofeja, a od toga čak 15 sa crveno-bijelima sinonim je uspjeha ovog kluba u proteklih desetak godina. Prekinuo je dominaciju Partizana i uspostavio sistem, a kada je "zaškripalo" vratio se i ponovo donio titule!

Sada Vladimir Jovanović pred sobom nema samo teret odbrane duple krune, nego će se prvi put u karijeri susresti sa evroligaškim tempom u kome će njegov tim odigrati čak deset utakmica u prvih mjesec dana sezone.

Uz to, teret mijenjanja najtrofejnijeg trenera u istoriji kluba zaista je jako težak, a uz to on na raspolaganju ima praktično novi tim. Pričati o nekoj njegovoj filozofiji i načinu igre, u ovoj situaciji je nezahvalno, Dogodilo se previše promjena u timu i moraćemo da sačekamo bar prvih mjesec dana sezone kako bismo mogli da sudimo o bilo čemu, ali svakako u ovakvoj situaciji ne treba "skakati" na svaki poraz ili leteti na svaku pobjedu. Strpljenje je ono što će sigurno biti najčešće ponavljana riječ na Malom Kalemegdanu, bar tokom jeseni.

KO JE SVE OTIŠAO? OD PENZIJE DO BARSE!

Čak sedam igrača je napustilo klub, počevši od Nejta Voltersa koji je napustio Crvenu zvezdu već tokom prošle sezone, tj. pred početak Superlige Srbije. Najveća zvijezda tima iz prošle godine Nikola Kalinić je na kraju pojačao Barselonu, dok je Ostin Holins dobio sjajnu ponudu Makabija i zaputio se za Izrael. Na poziciji četiri je tim ostao bez opcija iz prošle sezone pošto je Marko Simonović završio karijeru i preselio se u stručni štab, Dejan Davidovac je riješio da se oproba u inostranstvu i potpisao je za CSKA, a Eron Vajt je pred početak nove sezone otišao u Podgoricu i nastupaće za Budućnost.

Majk Cirbes je takođe napustio klub i već je zaigrao za Benfiku u FIBA Ligi šampiona, ali je njegov odlazak za razliku od nekih drugih bio i te kako očekivan. Dakle, ovo je spisak odlazaka iz šampionske ekipe crveno-bijelih:

Nejt Volters – Panatinaikos

Ostin Holins – Makabi

Marko Simonović – kraj karijere

Dejan Davidoviac – CSKA Moskva

Nikola Kalinić – Barselona

Eron Vajt – Budućnost

Majk Cirbes - Benfika

OTIŠLO JE MNOGO IGRAČA, DOŠLO JOŠ VIŠE!

Nisu sjedili skrštenih ruku u Crvenoj zvezdi i pred prvi meč u sezoni protiv MZT-a u subotu 1. oktobra u klub je stiglo osam igrača. Najzvučnije pojačanje je sigurno povratnik Nemanja Nedović za koga ćemo tek vidjeti da li će biti spreman za meč sa Makedoncima.

Odjeknulo je i dovođenje nekadašnjeg centra Budućnosti i učesnika F4 Evrolige u Beogradu prošle sezone Hasana Martina koji neće promijeniti boje dresa jer je prošle sezone nastupao za Olimpijakos. Ubjedljivo najviše igrača dovedeno je na unutrašnjim pozicijama, pa je tako poslije sezone u kojoj jedva da je igrao u Efesu u ABA ligu ponovo stigao Filip Petrušev, a najnoviji dodatak timu je 34-godišnji bivši kapiten reprezentacije Srbije Miroslav Raduljica.

Ispod obruča se očekuje i povremeni reprezentativac Srbije Dalibor Ilić koji je poslije nekoliko sezona u kojima je bilo glasina da bi mogao na Mali Kalemegdan konačno stigao. Tu je i 27-godišnji Ben Bentil koji se očekuje na poziciji "četvorke" mada može da pokrije i "trojku", a koji stiže nakon dvije evroligaške sezone u Panatinaikosu i Olimpiji iz Milana.

Najveće pojačanje osim Nedovića na spoljnim pozicijama je Džejlen Adams, bivši NBA igrač koji je prošle godine bljesnuo u Australiji i bio MVP tamošnje lige, a kao dodatak pogotovo u defanzivi stigao je i "pit bul" Dušana Alimpijevića iz prošlogodišnjeg tima Burse, Džon Holand.

Džejlen Adams – Sidnej Kings

Nemanja Nedović – Panatinaikos

Džon Holand – Tuti Fruti Bursa

Ben Bentil – Olimpija Milano

Dalibor Ilić - Igokea

Hasan Martin – Olimpijakos

Filip Petrušev – Anadolu Efes

Miroslav Raduljica – Gojang Kerot Džampers

ŠTA SMO VIDJELI NA PRIPREMAMA?

Crvena zvezda je u pripremnom periodu odigrala sedam mečeva, od kojih je pet dobila i dva izgubila. Sve je počelo sa dvije ubjedljive pobjede protiv jasno slabijih ekipa Dinamika (92:57) i Kluža (92:64) da bi uslijedio poraz od evroligaša Monaka 93:83.

Nakon toga igrao je tim Vladimira Jovanovića tri meča na jednu loptu u kojima su savladani Jenisej (72:71), Lokomotiva Kubanj (73:69) i Peristeri (73:72). Ipak, na samom kraju priprema desio se meč koji je bacio sijenku na sve urađeno na pripremama u kome je Olimpijakos pregazio Zvezdu sa 94:55, a na svu muku se na tom meču povrijedio Ognjen Dobrić koga protiv MZT-a, a vjerovatno i na startu Evrolige protiv Efesa neće biti u sastavu.

Dva poraza od jedina dva evroligaša sa kojim su crveno-bijeli igrali jesu postavila neka pitanja pred tim, a možda je i to razlog iznenadnog dolaska Miroslava Raduljice u posljednji čas, kao i glasina o interesovanju za Stefana Jovića.

Ono što smo vidjeli u tim pripremnim mečevima je da ovaj tim neće imati izrazitog vođu pa je tako u ovih sedam mečeva čak šest različitih igrača predvodilo tim po broju postignutih poena u mečevima – Ben Bentil, Džon Holand, Ognjen Dobrić, Luka Mitrović, Stefan Lazarević i Hasan Martin.

Crvena zvezda u subotu od 20 časova dočekuje MZT i kreće u sezonu punu izazova. Kako? Vidjećemo, ali tek nakon MZT-a kreću pravi izazovi – Evroliga i niz jakih mečeva u ABA. Iznad mnogo toga je znak pitanja, a odgovore ćemo morati da sačekamo. Doći će na terenu.

RASPORED CRVENE ZVEZDE U OKTOBRU