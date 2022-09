Nedović je novi lider Zvezde! Nemanja poslije 10 godina u crveno-bijelom dresu: Spremam se u glavi

Nemanja Nedović vratio se Crvenu zvezdu poslije tačno 10 godina i biće novi lider tima u sezoni koja predstoji. Pričao je o novoj ulozi, saigračima, povredi...

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nemanja Nedović (31) došao je da bude lider Crvene zvezde. Vratio se u voljeni klub poslije tačno 10 godina i pokušaće da obraduje navijače. Samim dolaskom već je oduševio mnoge, sada treba da pokaže sve to i na samom parketu. Doduše, prije svega toga moraće da se oporavi od povrede koju je zadobio još na Eurobasketu. Stvari idu u dobrom smijeru.

Čeka reprezentativni bek polako svoj novi debi u crveno-bijelom dresu i to bi moglo da bude već u subotu 1. oktobra protiv MZT-a u Beogradu (20 časova). Najavio je to i sam u razgovoru sa novinarima u hali "Aleksandar Nikolić". Uz to je pričao i o mnogim zanimljivim temama koje se prvenstveno tiču klupske košarke.

"Blizu sam povratka, moram da budem strpljiv, da ispoštujem plan oporavka. Tek je početak sezone, bolje da se oporavim. Nadam se da ću moći da odradim cijeli trening sa timom i nadam se da ću biti spreman za MZT", počeo je Nedović.

Teško mu je palo to što zbog povrede nije mogao da zaigra sa novim saigračima na parketu, mada bi i to ubrzo trebalo da se dogodi. Naglasio je da stvari idu svojim tokom i uvjeren je da će sve doći na svoje. Riječ koju i on i skoro svi igrači Zvezde konstantno ponavljaju je - vrijeme.

"Nisam nešto puno vremena proveo sa njima, radio sam ovdje, bio sam na turniru na Kipru sa njima. Sjajni su momci. Na terenu tokom priprema nije bilo idealno kako bi svi voljeli, ali je to proces učenja, navikavanja. Neki igrači prvi put igraju u Evropi, nije lako. Treba svi da pomažemo jedni drugima, potrebno je vrijeme, ne treba da brinemo."

Bilo je jasno da je mislio na plejmejkera Džejlena Adamsa kada je spominjao igrače koji nemaju iskustvo igranja u Evropi. "Nisam imao toliko prilike da pričam sa njim, nisam htio da se pravim pametan, jer nisam igrao sa njim, da bih znao gdje bih mogao da mu pomognem. Tek smo na početku, dobar je momak, ima dobar karakter, hoće da prihvati sugestiju i kritiku, radujem se saradnji. Talentovan je, ima kvalitet."

Igrao je Nemanja poslije prvog mandata u Zvezdi u Lijetuvos Ritasu, pa je bio u Golden Stejtu, onda se vratio u Evropu i igrao za Valensiju, Unikahu, Armani i Panatinaikos. Imao je u većini tih timova važne uloge, ali i sam zna da sada ima možda i najtežu. Od njega se očekuje da bude lider ovog tima.

"Uloga lidera jeste pritisak jeste, to je naš posao, svjestan sam da je to ovdje malo izraženije nego negdje drugo, posebno kada si domaći igrač. Spremam se u glavi, spremam se fizički. Najbitnije je da kada igraš dobro ne poletiš, a kada je loše da ne padneš. Balans je bitan i to je ključ dobre sezone."

Ne zaboravlja navijače i naglašava da su oni veoma bitan faktor za uspjeh. "Mnogo znači njihova podrška, Zvezda godinama unazad ima sjajnu podršku, teško je igrati ovdje kao gost, nadam se da će tako biti i ove sezone, njihova podrška nam je najbitnija. Mi kao igrači treba da se fokusiramo na teren."

Biće ova sezona posebna iz mnogo razloga, jedan od njih svakako je i činjenica da će Zvezda i Partizan po prvi put igrati zajedno u Evroligi. Gledaće se derbi i u elitnom takmičenju. "Istorijska sezona, biće zanimljivo gledati oba beogradska kluba u Evroligi, to je sjajno za našu košarku i popularizaciju košarke. Biće burni mečevi."

Na kraju je govorio o nedavno završenom Eurobasketu. Srbija je u osmini finala izgubila od Italije i taj meč teško je pao svima. "Malo je hladnija glava sada, nema preduge analize. Desilo se, imali su bolji dan od nas, žao nam je, ostavilo je na sve nas posljedice. Svjesni smo da moramo dalje, idu druge obaveze i nema nazad. Ostaje žal, očekivali smo svi mi puno, nije se desilo", zaključio je Nedović i preorijentisao se na klupsku sezonu i sve ono što ga čeka u crveno-bijelom dresu.