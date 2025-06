"Hoću da čujem to od Vlahovića": Stigla jasna poruka iz Juventusa, svi znaju šta je glavni problem

Juventus je pokazao interesovanje i želju da zadrži Dušana Vlahovića, ali je problem zarada. Oglasio se i sportski direktor Demijen Komoli.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Dušan Vlahović (ne)odlazi iz Juventusa. Iz dana u dan pojavljuju se nove informacije u vezi sa srpskim napadačem. Čas se priča o tome da sigurno ide, čas da će da ostane. Sada se konačno oglasio i klub i to javno. Na konferenciji za medije je Dušana spominjao novi sportski dirrektor Demijen Komoli.

"Pričali smo sa trenerom Tudorom oko tima naravno. Biće određenih promjena, ali mogu da vam kažem odmah da neće biti radikalnih promjena. Pričao sam sa Vlahovićem prošle nedjelje. On je odličan igrač. Sada ga čekam da bismo dodatno diskutovali o njegovoj situaciji, namjerama i odnosu prema klubu. Želim da čujem više detalja od njega", poručio je Komoli.

Javno je stavio do znanja svima, pa i Dušanu da želi od njega da čuje šta on želi i šta planira i da će time da se vodi. Ono što je glavni problem u svemu ovome jeste plata srpskog igrača. U posljednjoj godini ugovora zaradiće 12 miliona evra. Juventus nudi produžetak saradnje, uz drugačije uslove i veliki "popust" što on ne želi da prihvati...