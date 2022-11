Autor Haris Krhalić

22 : 47 KRAJ Konferencija je završena.

22 : 47 VILBEKIN NIJE ZNAO GDE MU JE GLAVA, A GDE DU*E Selektor je nasmejao sve kada je pričao o planu za odbranu poslednjeg napada. "Najvažnije je da smo pobedili, to je za sve bitno, ali za nas nije samo to bitno. Već i da za budućnost, da pokažemo kako smo odbranili tih 12 sekundi. I da od toga podižemo samopouzdanje i da se vidi da sve može da se odbrani, ako postoji i želja i znanje. Mi smo to maestralno odradili, otišao je u ćošak, nije znao gde mu je glava, gde mu je zadnjica. Ostvarena je važna pobeda", poručio je Pešić. Izvor: MN PRESS

22 : 45 "RAZMIŠLJALI SMO O FAULU" "Tih 12 sekundi do kraja, bilo mi je u glavi da li da pravimo faul i da uzmemo sudbinu u svoje ruke. Razmišljao sam o tome. Mi smo na terenu imali nižu petorku, zato sam vratio Mitrovića umesto Ristića, da može da preuzme. To je urađeno. Uvek postoji rizik, šta sad, bez rizika nema pobede i uspeha. Ne smatram da je ovo bio rizik, jer smo imali najbolje odbrambene igrače. Radanov je odigrao fantastično u prvom poluvremenu, pa je Lučić preuzeo Vilbekina i odigrao sjajno u defanzivi", kazao je Pešić.

22 : 43 PEŠIĆ: RILE SE POKAZAO "Svi danas znaju sve, Rile je to pokazao u Španiji, pre dolaska je doa 23 poena u ligi tamo koja je najbolja posle NBA, ne računam Evroligu. Prija mu to igranje tamo, radujemo se kada je sa nama. Znamo šta on može, on je jedan od igrača, koji ima dobru inteligenciju iako je centar, zna da istakne svoje prednosti i da sakrije nedostatke. Dolazi to sa iskustvom igranje u toj ligi. Da ga ne hvalimo mnogo".

22 : 41 "KLUPSKE ZASTAVE SU SE UJEDINILE"

"Hvala navijačima, sećam se meča sa Letonijom pred oko 500 navijača. Sada su se sve klupske zastave ujedinile i dali su nam veliku podršku. Hvala im mnogo, zajednička pobeda. Videli ste kako su momci igrali, nije se niko štedeo. Timski prilaz sa jednim ciljem, da se pobedi. Mi smo to uradili. Grupa igrača je fantastična, tako je bilo i letos. Imamo reprezentativce koji kada dođu ovde i kada se oslobode svojih obaveza dolaze da srcem i željom naprave najviše što mogu i to je pozitivna stvar za sve nas."

22 : 38 PEŠIĆ: GRCI SU POBEDILI, ALI JE NEŠTO BITNIJE Grčka je pobedila, to znači da Srbiji treba jedna pobeda za Mundobasket. "Grčka je pobedila, ali je nama važnije da smo mi pobedili. Više bih govorio o našoj utakmi. Pričaćemo o našim šansama kada za to dođe vreme. A to je u februaru.", rekao je Pešić.

22 : 37 PEŠIĆ O ATAMANU "Ne bih odgovarao Atmanu, to je sastavni deo utakmice. Ne bi bio razočaran da je pobedio. Izgubili su, Dušan je to na najbolji način objasnio, bila je ovo čvrsta i jaka utakmica sa jakim protivnikom. Znali smo to, za njih je bila ovo odlučujuća pobeda i sada se zna skor koji je problem za njih"

22 : 35 DUŠAN O TROJKAMA, PEŠIĆ GA PREKINUO "Ne bih previše da pričam o trojkama, dobili smo motivisanog rivala koji je došao da nas pobeid, dokazali su to na mnogo načina. Te trojke nisu toliko bitne. "Bitne su, bitne", dodaje Pešić. "Sada treba napomenuti da je tim odigrao dobro. Te trojke su samo došle iz nakog napadanja njihove odbrane, ništa specijalno. Ne bih previše o tome, već o timu."

22 : 32 RISTIĆ: LUČIĆEVA ODBRANA... "Lučić je odlično odbranio Vilbekina u poslednjem napadu, to nam je donelo baš važnu pobedu. Želim da se zahvalim navijačima na podršci, uradili su sjajan posao, pomogli su nam da dobijemo ovaj meč"

22 : 31 RICA TRICA Došli su Pešić i Ristić, a Dušan je najavljen kao "Rica trica", poruka koja je stigla od Vanje Marinkovića.





22 : 23 ATAMAN O PEŠIĆU "Nije prihvatljiv takav dijalog i takvo ponašanje selektor.a Tražio sam nesportsku ličnu, za to vreme mi je Pešić dobacivao i pitao me zašto se žalim. Ne znam kakav pritisak ima zbog neuspeha na Eurobasketu. Ne razumem zašto se žali, ja sam pričao sa sudijama. Nije fer. Poznajem ga dugo godina, verovatno je pod pritiskom zbog tog poraza na Eurobasketu gde je bio među favoritima sa Srbijom", rekao je Ataman o Pešiću i svađi koju su imali. Izvor: MONDO

22 : 21 ATAMAN O MICIĆU Jedno od prvih pitanja za Atamana bilo je u vezi Micića i zabrani. "Svi pričaju o tome, ne znam ko je provocirao. Ne želim da se ponavljam o toj temi. Pitajte svoje medije, kao i Šarasu Jasikevičijusu zašto nije došao Kalinić, zašto Željko nije pustio Papapetrua. Nema provokacije. Efes se bori u Evrolgi, nalazi se u teškoj situaciji, Lakrin je povređen, Micić je imao manju povredu, nije se osećao najbolje, nije zato ovde. Ovo je moja poslednja izjava o Miciću."

22 : 18 ATAMAN PRIČA NA TURSKOM Ataman priča na turskom, spominje Pešića i Micića, nema prevodioca u sali za konferencije...

22 : 16 ATAMAN: ČESTITAM RISTIĆU "Čestitam Ristiću koji je odigrao partiju života, dao je sva četiri šuta za tri poena."

22 : 15 ATAMAN: ZAŠTO TOLIKO BACANJA "Ponosan sam na moje mlade igrače. Borili su se do samog kraja. Igrali smo dobru odbranu tokom celog meča, previše lako izgubljenih lopti. Posle toga je Srbija dala 14 poena. Pokazuje da je Srbija igrala agresivno i to je normalno kod kuće. To je normalno, ali ono što mi smeta jeste da su oni imali 24 bacanja, a mi samo 17, a oni su igrali agresivnije", Nije bilo faula na Sipahiju na prodoru na kraju..."rekao je Ataman.

22 : 13 ATAMAN PRVI DOŠAO Ataman došao prvi na konferenciju.